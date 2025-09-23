World of Warcraft: Midnight, de grosses annonces arrivent, c'est confirmé !

Les fans de World of Warcraft attendent avec impatience la sortie de Midnight, la prochaine extension du MMORPG de Blizzard. Nous avons déjà eu pas mal d'informations à l'occasion de la gamescom 2025 le mois dernier, mais le développeur américain n'organisera pas de BlizzCon cette année pour remettre en avant ce nouveau chapitre de WoW. Heureusement, il compte quand même redonner des nouvelles prochaines.

Un rendez-vous pour découvrir World of Warcraft: Midnight





L’équipe de World of Warcraft invite les joueurs et joueuses à suivre une émission spéciale sur les chaînes YouTube et Twitch de WoW le 1er octobre à 18h00 (heure de Paris), au cours de laquelle elle partagera les dernières informations sur le prochain chapitre de la Saga de l’Âme Monde, Midnight.

Juste après cette présentation détaillée, Ion Hazzikostas (directeur principal du jeu), Paul Kubit (directeur associé du jeu) et Maria Hamilton (directrice de la conception) se joindront à Randy Jordan (responsable de la communauté) pour participer à une session spéciale de questions-réponses en direct, au cours de laquelle l’équipe répondra aux questions de la communauté au sujet de Midnight.

Une grosse FAQ annoncée





Dès aujourd’hui, les joueurs et joueuses peuvent soumettre leurs questions par l'intermédiaire de différents canaux. Les questions seront ensuite regroupées par thèmes, et l’équipe de développement répondra à un maximum de questions pendant cette session d’une heure. Les canaux permettant de soumettre des questions sont indiqués ci-dessous :

Forums de discussion du site officiel de Warcraft ;

; Publications concernant la session de questions-réponses sur les réseaux sociaux Bluesky et X ;

Fil de discussion spécial épinglé sur le r/wow de Reddit.

Quand sortira World of Warcraft: Midnight ?





World of Warcraft: Midnight est toujours attendu en 2026 sur PC, espérons découvrir la date de sortie précise à l'occasion de cette présentation la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez retrouver la bande originale de World of Warcraft en vinyles à 49,99 € chez Leclerc.