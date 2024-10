Warcraft : l'évènement à ne pas rater pour les fans enfin daté

Cette année, World of Warcraft fête ses 20 ans, la BlizzCon aurait été le moment idéal pour célébrer cet anniversaire avec les fans, mais Blizzard n'organisera pas son salon cette année. Le studio compte quand même marquer le coup et annonce un Warcraft 30 Direct, car oui, la franchise fête aussi ses 30 ans.

Blizzard nous donne rendez-vous le 13 novembre 2024, à partir de 19h00 pour suivre cette diffusion en direct du 30e anniversaire de Warcraft. L'évènement sera à suivre sur Twitch, YouTube et TikTok en présence des équipes de World of Warcraft, WoW Classic, Hearthstone et Warcraft Rumble. Après la présentation, les spectateurs auront droit à une rediffusion de World of Warcraft: 20 Years of Music, le concert qui a eu lieu le mois dernier en Suisse. En suivant ce live, vous pourrez même obtenir des récompenses pour WoW, Hearthstone et Warcraft Rumble.

Pour rappel, les festivités ont déjà débuté dans World of Warcraft: The War Within avec la mise à jour 11.0.5, lancée hier. Vous pouvez acheter des cartes prépayées Battle.net chez Micromania.