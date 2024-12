Wuthering Waves : son développeur racheté par un géant chinois

Kuro Games a rencontré un joli succès avec Wuthering Waves, un Action-RPG free-to-play dans la lignée des Genshin Impact, Tower of Fantasy ou encore Honkai: Star Rail. Le titre a été lancé en mai dernier sur PC et mobiles, il va s'inviter sur PlayStation 5 en tout début d'année prochaine, mais avant cela, il va y avoir un gros changement chez le développeur.

Comme le dévoile Youxi Putao (via Gematsu), Tencent vient de racheter 37 % des parts de Kuro Games à Hero Entertainment, le géant chinois détient désormais 51,4 % du studio et devient le seul actionnaire externe de Kuro Games. Si Tencent est maintenant actionnaire majoritaire, Kuro Games va garder son indépendance stratégique, à la manière de Riot Games et Supercell. Cela permettra à Kuro Games d'avoir un environnement plus stable et une stratégie à long terme pour ses projets.

En clair, la prise de contrôle de Tencent ne devrait rien changer aux jeux du studio. En attendant la sortie de Wuthering Waves sur PS5, vous pouvez acheter la console de Sony à 474 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.