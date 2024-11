Wuthering Waves : ce concurrent à Genshin Impact enfin daté sur PS5 avec la version 2.0

Page 6 : Vidéos et visuels de la version 1.0 et pré-lancement

Depuis quelques années maintenant, les Action-RPG en monde ouvert (ou non) free-to-play basés sur un système de gacha se multiplient suite au succès de Genshin Impact, avec en plus d'inévitables versions sur Android, iOS et PC, des déclinaisons sur consoles, dont la PS5. Tower of Fantasy (Hotta Studio et Perfect World / Level Infinite), le futur Neverness to Everness (même développeur et éditeur) ou Honkai: Star Rail dans une certaine mesure en sont quelques exemples. Wuthering Waves de l'entreprise chinoise Kuro Games joue clairement dans cette catégorie et a été lancé le 22 mai dernier sur mobiles et ordinateurs, non sans soucis du côté de la traduction française, qui s'améliore visiblement avec le temps. Nommé aux Game Awards, il avait été annoncé cet été sur PS5 avec une démo jouable à la ChinaJoy 2024. Eh bien, bonne nouvelle si vous attendiez cette version pour vous y mettre, une date a été dévoilée.

Wuthering Wave sera disponible sur PlayStation 5 le 2 janvier 2025, soit une bonne manière de commencer l'année. À cette même date, la version 2.0 sera également lancée, les joueurs ayant actuellement accès à la 1.4 Quand la nuit sonne depuis le 14 novembre. Elle marquera l'accès à Rinascita, l'une des six nations du monde de Solaris-3 aux côtés de Huanglong. Le cross-save sera également étendu, permettant de synchroniser les données entre PC, mobiles et donc PS5, évidemment à condition de sélectionner le même serveur.

Vous trouverez ci-dessous une vidéo du producteur Dong qui nous parle donc de la version 2.0, expliquant que le premier arrêt du Nomade (le personnage du joueur) sera la ville de Ragunna, dont les mascarades ne seront pas sans rappeler Venise, l'inspiration de cette nation étant l'Italie si vous n'aviez pas déjà compris. Un aperçu de certaines nouvelles Résonatrices et de cet environnement inédit fait office de teasing à la toute fin. Vous trouverez en page suivante les illustrations des cinq Résonateurs jusqu'à présent dévoilés, à savoir Carlotta, Zani, Roccia, Brant et Phoebe. Pour ne pas changer, les belles demoiselles sont en supériorité numérique. Plusieurs vidéos des différentes versions parues sont également à découvrir en pages suivantes si vous êtes curieux. Si vous aimez le mélange entre fantasy et science-fiction, il y a de quoi se régaler.

Vidéo sous-titrée en anglais

Prochain arrêt : Rinascita !

Les voyageurs souhaitant descendre sont priés de se préparer.#WutheringWavesPS5 #Rinascita pic.twitter.com/Qa1btK2I01 — Wuthering Waves FR (@WW_FR_Official) November 22, 2024

Vidéo sous-titrée en français

Par ailleurs, bien qu'il s'agisse d'un free-to-play, un pack payant proposant divers objets et de la monnaie du jeu est disponible dès à présent sur le PlayStation Store, vendu 9,99 €, avec des bonus en cas de précommande.

Bonus de précommande Potion de résonance premium (x2).

Noyau d'énergie premium (x2).

Frites étoilées (x5). Contenu du Pack d'éveil Marée lustrée (x5).

Potion de résonance premium (x10).

Noyau d'énergie premium (x10).

Inhalateur de réanimation avancé (x15).

Gâteau Wuther (x10).

Crédit coquille (x500 000). Récupérez les récompenses lors de la première connexion après l'achat.

Et si la PS5 Slim vous fait de l'œil, son modèle sans lecteur est actuellement vendu 374,99 € sur Amazon et à la Fnac, ou 374,00 € chez Cdiscount pour le Black Friday.