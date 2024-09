Genshin Impact fait déjà saliver les fans

Genshin Impact passionne les joueurs sur PC, PlayStation et mobiles depuis quatre ans déjà, le titre de miHoYo arrivera prochainement sur Xbox One et Xbox Series X|S, mais les fans vont également pouvoir lâcher la manette pour aller... dans la cuisine ! Eh oui, le livre de recettes inspirées de Genshin Impact sortira très bientôt.

L'éditeur Mana Books et vidéaste/cuisinier Thibaud Villanova, plus connu sous le pseudonyme de Gastronogeek, se sont associés à HoYoverse pour créer plus de 60 recettes illustrées dans un livre de 192 pages, avec une préface des chefs étoilés Michelin Paul Pairet et Mory Sacko. Un ouvrage qui « parlera aux chefs les plus confirmés, comme aux humbles amateurs » d'après l'éditeur. En attendant la sortie du livre le mois prochain, Mana Books nous offre dès aujourd'hui un extrait d'une quinzaine de pages avec des illustrations, le menu avec des plats issus des régions de Mondstadt, Liyue, Inazuma et Sumeru, mais surtout les recettes des Repas n°593, Dîner probatoire et Pancakes moelleux, qui ont l'air tout aussi appétissants que dans le jeu.

Le livre de cuisine officiel Genshin Impact sortira le 3 octobre 2024, vous pouvez déjà le précommander contre 29,90 € sur Amazon.