Wuthering Waves : un nouvel aperçu renversant de la 2.0 à Rinascita dans une vidéo pour les Game Awards

Si Kuro Games est dans le milieu du jeu vidéo depuis 2014 et a donné naissance à un certain Twin Tail Battleground et à Punishing: Gray Raven, c'est surtout grâce à Wuthering Waves qu'il s'est fait connaître aux yeux d'un plus large public cette année et ce n'est que le début. Détenu en majorité par Tencent, il va dans un peu moins de trois semaines lancer la version PS5 de son Action-RPG gacha en parallèle de sa grosse mise à jour 2.0, pile pour la nouvelle année (le compte officiel français mentionne le 1er janvier, tandis que le contenu en anglais indique le 2). Nous en avions déjà eu un aperçu fin novembre lorsque l'annonce est tombée, mais il s'agissait surtout d'éléments cinématiques. Ce matin, avant même les Game Awards donc, c'est une vidéo promotionnelle associée à l'évènement qui a été mise en ligne.

En plus de montrer des éléments déjà inclus jusqu'à la 1.4 actuellement en cours, comme différents Résonateurs en pleine action pour le plaisir des yeux, dont Camellya et Lumi, cette vidéo nous donne notamment un premier aperçu en jeu de Rinascita et plus précisément de la ville de Ragunna et ses alentours depuis les cieux. Oui, il sera possible de voler ! Carlotta et Roccia sont elles aussi mises en avant, ce qui n'a rien d'étonnant puisque de récentes illustrations étaient centrées sur elles.

Au passage, vous trouverez leurs descriptions ci-dessous, ainsi que quelques visuels liés au patch 1.4 en page suivante.

Carlotta « Le destin finira par te conduire à moi, je te fais simplement cette offre un peu en avance... Tu ne refuserais tout de même pas, non ? » — Carlotta Carlotta, la 2e fille de Montelli, est une investisseuse au goût raffiné. Elle manie l'élégance comme un art sans se laisser entraver par les conventions. Pour assurer un avenir plus prospère à sa famille, elle se change entre ses multiples facettes, résolvant discrètement certains « désagréments » qu'il vaut mieux taire. Remorphose cristalline - Par des cristaux scintillants, elle dessine les contours de la mort en insufflant une touche artistique au combat. Ses pas gracieux créent un équilibre parfait, comme une fleur qui s'épanouit puis se fane... Enfin, quand les applaudissements s'éteignent, seul reste le murmure du néant. Roccia « Salut ! Si tu as quelque chose dont tu ne veux plus, ça fera plaisir à Pero. » — Roccia Le bras droit de la Troupe des Fous, Roccia est une accessoiriste polyvalente et comédienne d'improvisation. Naviguant avec calme sur sa boîte entre les cabines, elle orchestre la vie de la troupe avec une élégance méticuleuse. Théâtre en boîte - La boîte de Roccia est comme un portail vers un univers mystérieux. Des rubans dansants aux mille couleurs, des lucénaites pétillantes, des artifices qui réchauffent l'atmosphère... Tout s'échappe en cascade de ce petit univers pour créer une scène où règnent liberté et joie.

