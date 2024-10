Nintendo Alarmo : oubliez la Switch 2, voici un nouvel appareil ultra woke !

Les joueurs n'attendent qu'une chose, que Nintendo dévoile enfin la remplaçante de sa Switch, qui vient d'ailleurs d'avoir droit à un nouveau firmware qui ne restera pas dans les mémoires. Depuis mai et la déclaration de Shuntaro Furukawa, nous savons que ce nouveau hardware doit être annoncé d'ici le 31 mars 2025. Les rumeurs vont toujours bon train depuis, mais toujours rien. C'est dans ce contexte que la firme de Kyoto vient d'effectuer une annonce pour le moins surprenante. Après le Nintendo Museum qui vient d'ouvrir ses portes dans l'Archipel, place au Nintendo Alarmo !

De son nom complet en anglais Nintendo Sound Clock: Alarmo, il s'agit bel et bien d'un réveil, qui a la particularité d'être interactif. Ce n'est pas le 1er avril et, après Pokémon Sleep du côté de The Pokémon Company, il n'y a vraiment plus rien de surprenant dans ce domaine, bien que cela prête à sourire. Et à moins d'une coïncidence, le capteur CLO-001 qui a récemment fait parler de lui est sans doute lié à cet appareil.

Comme l'indique la boutique nord-américaine de la firme, ce Nintendo Alarmo coûte la coquette somme de 99,99 $. Notez que l'adaptateur secteur ne sera même pas fourni... contrairement à un câble USB. Les scalpers ne risquent pas de pouvoir en faire des stocks, puisqu'il faut être abonné au NSO pour en commander un en « accès anticipé » aux États-Unis et au Canada. En Europe, même principe jusqu'à la mi-janvier 2025. Il sera ensuite commercialisé en magasins.

Ce réveil peut jouer des musiques et sons de jeux Nintendo, à savoir Super Mario Odyssey, Pikmin 4, Splatoon 3, Ring Fit Adventure et The Legend of Zelda: Breath of the Wild. De plus, il réagit aux mouvements de la personne qui dort avec des sons en provenance de ces mêmes productions vidéoludiques, puisqu'il est doté d'un capteur de mouvements. Il est toutefois précisé qu'il ne communique aucune information à l'entreprise. En effet, un accès à Internet et un compte Nintendo sont requis pour ses fonctionnalités en ligne.

Il n'y a même pas besoin de le toucher pour qu'il s'arrête et l'intensité des sons augmente si la personne ne daigne pas se lever en mode Énergique, un mode Tranquille étant aussi intégré. Terminées les pannes de réveil le matin ? Différentes scènes pour chaque jeu sont incluses pour un total de 35, à sélectionner à l'aide du gros bouton blanc sur le dessus. Des mises à jour gratuites sont déjà prévues pour ajouter davantage de sonneries en provenance de Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing: New Horizons.

En plus de sa fonction de réveil, il peut également diffuser des sons relaxants, dispose d'un historique des mouvements effectués durant le sommeil et d'un carillon horaire mettant en scène les personnages des jeux déjà cités. Il est aussi compatible avec les lits double et king size, et prend également en compte le fait qu'il y ait plus d'une personne y dormant.

Vous trouverez des visuels en page suivante.