Xbox : pas encore de restriction, mais Microsoft garde « un œil attentif sur les performances du réseau »

YouTube et Netflix ont déjà agi pour réduire leur consommation de bande passante en ces temps où beaucoup de gens sont bloqués chez eux. PlayStation vient lui d’annoncer qu’il allait limiter le débit des téléchargements pour réduire son impact sur les flux de données européens, toujours dans l’idée de dégager du réseau Internet pour les télétravailleurs et les personnes qui en ont vraiment besoin.

Et Microsoft, dans tout cela ? Phil Spencer, directeur de la branche Xbox, vient de déclarer que ses équipes gardent « un œil attentif sur les performances du réseau ». En revanche, pour le moment, aucune mesure restrictive ne semble être prévue pour limiter l’impact des joueurs sur la connexion Internet mondiale en période de confinement.

Nous comprenons l’importance cruciale du jeu vidéo en cette période d’isolation qui peut devenir une source d’inquiétude. Nous comprenons que le gaming se doit de continuer à rassembler, à vous procurer de la joie et nous mettons tout en œuvre pour nous assurer de rester présents pour nos joueuses et nos joueurs. À cette fin, nous gardons un œil attentif sur les habitudes des joueuses et des joueurs et la performance du réseau, de manière à ce que nous puissions optimiser ce dernier et n’avoir à faire aucun sacrifice face à une demande bien plus importante.