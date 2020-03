Netflix : le débit vidéo bridé en Europe dès maintenant !

En France comme dans d'autres pays d'Europe, où la pandémie de coronavirus s'étend à une vitesse éclair, plusieurs gouvernements ont pris la décision de confiner leurs concitoyens dans le but de limiter la propagation. Plus de télétravail, moins de sorties autorisées, chômage partiel encouragé, écoles et universités fermées : forcément, la bande passante des réseaux Internet s'en retrouve impactée, alors que les confinés sont mécaniquement plus amenés à avoir un écran dédié à YouTube ou Netflix pour passer le temps.

Pour sécuriser l'accès à Internet pour tous, passons à la définition standard lorsque la HD n'est pas nécessaire.#SwitchToStandard — Thierry Breton (@ThierryBreton) March 18, 2020

Arthur Dreyfuss, président de la Fédération française des télécoms, a confié ce week-end au Journal du Dimanche qu'il n'excluait pas de brider le trafic de ces deux plateformes pour privilégier la bande passante des activités professionnelles à celles des loisirs. À eux deux, les services de vidéo représenteraient en effet une bonne tranche du trafic Internet mondial. Thierry Breton, commissaire européen pour le marché intérieur, a lui demandé directement à Reed Hastings, PDG de Netflix, de prendre des mesures, en proposant de limiter la qualité vidéo à la définition standard plutôt qu'à la HD.

L'idée a très vite été acceptée par Netflix, qui confirme à The Verge qu'il entreprend dès maintenant des initiatives bridant le débit vidéo général en Europe, et ce pour au moins un mois. La société utilise déjà un outil de streaming adaptatif qui ajuste automatiquement la qualité de la vidéo en streaming en fonction de la bande passante accessible, celui-ci devrait donc être plus restrictif, afin d'abaisser le flux global de 25 %. Il semblerait donc que vous n'ayez pas non plus du contenu systématiquement en SD si peu de personnes sont connectées, mais attendez-vous à une baisse de la qualité vidéo aux heures de pointe.

Netflix a décidé de commencer à réduire les débits sur tous nos flux en Europe pendant 30 jours. Nous estimons que cela réduira le trafic Netflix sur les réseaux européens d'environ 25 % tout en garantissant un service de bonne qualité à nos membres.

Netflix n'a en revanche pas communiqué sur l'augmentation du nombre de ses abonnés ou de l'utilisation de la bande passante suite à la crise sanitaire du coronavirus. De son côté, YouTube n'a pas encore annoncé s'il allait prendre des mesures en ce sens.