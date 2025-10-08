Xbox Game Pass : les ajouts d'octobre 2025 dévoilés, avec une double dose de Ryu Hayabusa

La semaine dernière, nous avons pu découvrir la refonte des formules du Xbox Game Pass, qui s'est accompagnée par une hausse massive du tarif pour les abonnés Ultimate. Sans surprise, ça a gueulé sur la Toile, au point que Microsoft a légèrement fait machine arrière dans certains pays en proposant aux actuels abonnés de ne pas répercuter ce changement... pour le moment. Si de nombreux jeux ont alors été ajoutés au catalogue, cela n'empêche pas qu'il y ait du neuf en approche.

Alors que la trilogie Ninja Gaiden a été retirée fin septembre, les joueurs vont pouvoir retrouver NINJA GAIDEN 2 BLACK et découvrir l'inédit NINJA GAIDEN 4 en day one. Le roguelite BALL x PIT et le titre narratif Keeper feront également office de nouveautés justifiant de souscrire à la formule Ultimate.

Vous trouverez donc ci-dessous le programme de ces deux prochaines semaines. Et pour ne pas changer, il y aura trois départs le 15.

Disponible aujourd'hui

Supermarket Simulator (Cloud, Console et PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium

Gérez votre propre supermarché dans ce jeu de gestion de magasin ! Approvisionnez les rayons, fixez vos prix, encaissez les paiements, recrutez du personnel, agrandissez votre boutique, gérez les voleurs à l'étalage et aménagez votre espace de vente. Achetez vos produits en ligne ou sur les marchés locaux de la ville, et livrez vous-même les commandes passées sur Internet à vos clients.

Bientôt disponibles

Baldur's Gate et Baldur's Gate II: Enhanced Editions (PC) - 9 octobre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium

Jusqu'à présent disponibles sur console et en cloud gaming, ces RPG arrivent désormais sur Xbox pour PC ! Formez votre équipe : la saga RPG emblématique est de retour. Plongez dans plus de 100 heures d'aventure dans les versions améliorées de Baldur's Gate et Baldur's Gate II, où chaque choix compte.

The Casting of Frank Stone (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 14 octobre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium

L'ombre de Frank Stone plane sur Cedar Hills, une ville à jamais marquée par son passé violent. Un groupe de jeunes amis s'apprête à découvrir les cicatrices laissées par l'héritage sanglant de Stone, des familles, des générations, et la réalité elle-même en subissent les conséquences.

BALL x PIT (Cloud, Console et PC) - 15 octobre - Game Pass Ultimate

Disponible dès sa sortie avec le Game Pass. BALL x PIT est un roguelite mêlant casse‑briques, fusion de balles et construction de base. Déchaînez des hordes d'ennemis en rebondissant, récoltez les richesses du pit pour agrandir votre domaine, générer des ressources et recruter des héros uniques.

The Grinch : Christmas Adventures (Cloud, Console et PC) - 15 octobre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium

Le Grinch a une idée aussi merveilleuse qu'horrible, voler tous les cadeaux à Who-ville à l'aide de gadgets comme son déguisement furtif de Père Noël ou son lasso en sucre d'orge. Aidez-le à faire le guet, à geler les créatures avec des boules de neige, et apprenez la signification de Noël dans ce platformer festif !

Eternal Strands (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 15 octobre - Désormais disponible dans le Game Pass Premium

Eternal Strands est le premier jeu fantasy du studio Yellow Brick Games. Combattez des créatures gigantesques en combinant pouvoirs magiques et arsenal d'armes puissantes pour empêcher le monde de sombrer dans le chaos dans ce jeu d'action‑aventure en vue à la troisième personne.

He Is Coming (Game Preview) (PC) - 15 octobre - Désormais disponible dans le Game Pass Premium

Dans les recoins oubliés du monde, une force obscure s'éveille, le Roi Démon se dresse à nouveau. Affûtez votre esprit, recherchez des artefacts puissants et tenez bon face à l'apocalypse dans ce RPG roguelite auto‑battler.

NINJA GAIDEN 2 BLACK (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 15 octobre - Désormais disponible dans le Game Pass Premium

NINJA GAIDEN 2 BLACK propose l'action rapide du héros emblématique Ryu Hayabusa et son redoutable Dragon Sword. Lancez-vous dans une bataille mondiale contre des ennemis redoutables, engagez un combat sans répit, et jouez avec les personnages additionnels Momiji, Ayane et Rachel.

Pax Dei (PC) - 16 octobre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium

Bienvenue dans un vaste MMO bac à sable social inspiré des légendes du Moyen Âge. Ici, les mythes sont réels, les fantômes existent et la magie ne fait aucun doute. Rejoignez des milliers de joueurs, explorez les terres, bâtissez votre demeure, forgez votre réputation et créez vos propres histoires. Quel monde bâtirez‑vous ?

Keeper (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 17 octobre - Game Pass Ultimate

Disponible dès sa sortie avec le Game Pass. Créé par Lee Petty et Double Fine Productions, Keeper est une histoire racontée sans mots : un phare oublié se réveille et, accompagné d'un oiseau marin fougueux, se lance dans un voyage émouvant vers des royaumes au-delà de la compréhension.

Evil West (Cloud, Console et PC) - 21 octobre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium

De retour dans le catalogue Game Pass ! Une menace obscure s'abat sur le Far West. Seul ou en coop, combattez avec style dans des affrontements explosifs contre des monstres assoiffés de sang. Éradiquez les hordes vampiriques avec votre gantelet chargé d'électricité et devenez un super‑héros du Far West.

NINJA GAIDEN 4 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 21 octobre - Game Pass Ultimate

Disponible dès sa sortie avec le Game Pass. La franchise ninja emblématique revient dans NINJA GAIDEN 4 ! Plongez dans une aventure de pointe où héritage et innovation se rencontrent dans un mélange effréné de style et de combats sans concessions.

Au cas où vous l'auriez manqué

Hogwarts Legacy (Cloud, Console et PC) - Disponible dès maintenant - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium

Hogwarts Legacy est un RPG d'action en monde ouvert se déroulant dans l'univers introduit pour la première fois dans les livres Harry Potter. Partez pour un voyage à travers des lieux familiers et inédits, découvrez des créatures magiques, personnalisez votre personnage, préparez des potions, maîtrisez l'art des sorts, améliorez vos talents et devenez le sorcier ou la sorcière que vous rêvez d'être.

Little Rocket Lab (Cloud, Console et PC) - Disponible dès maintenant - Game Pass Ultimate

Little Rocket Lab est un RPG relaxant axé sur la création de machines. Vous incarnez Morgan, un ingénieur en herbe, de retour à St. Ambroise pour aider à concrétiser le rêve familial : construire une fusée. Aidez les habitants en concevant de nouvelles machines, laissez libre cours à votre créativité et devenez l'ingénieur ultime ! Après tout, cette fusée ne se construira pas toute seule !

Mises à jour et contenus additionnels

Dead by Daylight: Sinister Grace - Disponible dès maintenant

La peau se déchire. La tête se lève. La chasse commence. Dans Dead by Daylight: Sinister Grace, incarnez The Krasue, une entité maudite à jamais par une faim insatiable et une créature terrifiante parfaitement adaptée à la Brume. L'histoire sanglante de The Krasue est celle d'une ambition dévoyée.

Diablo IV : Saison du Chaos Infernal - Disponible dès maintenant

La Saison 10 pousse le chaos à son paroxysme, avec des mises à jour encourageant l'expérimentation et la maîtrise de nouvelles combinaisons grâce à des armures uniques du Chaos et des atouts mortels spécifiques à chaque classe. Le chaos continue dans le contenu de fin de jeu avec les Hordes Infernales revisitées, désormais envahies par les Vagues du Chaos.

FBC: Firebreak - Mise à jour Breakpoint - Disponible dès maintenant

La première grande mise à jour gratuite, Breakpoint, apporte de nombreuses refontes systémiques, du contenu inédit et des améliorations de confort de jeu, tout pour rendre FBC: Firebreak plus amusant, varié et gratifiant.

Grounded 2 : Mise à jour Hairy and Scary - Disponible dès maintenant

La mise à jour Hairy and Scary libère AXL, la tarentule géante, avec un ensemble d'armures complet à fabriquer, de nouvelles armes, et des éléments de décoration inédits pour votre base. Optimisez votre équipement grâce à du nouveau matériel et construisez plus intelligemment avec l'interface améliorée BUILD.M, avant d'affronter AXL à bord de votre Buggy.

Age of Empires II: Definitive Edition - Chronicles : Alexandre le Grand - 14 octobre

Précommandez maintenant et économisez 15 % ! Préparez-vous pour le prochain chapitre de la saga Chronicles en chaussant les sandales du plus grand conquérant de l'Histoire. Partez sur les traces d'Alexandre le Grand dans une campagne narrative épique, incluant trois nouvelles civilisations, des armées personnalisables et une narration entièrement renouvelée.

Avantages en jeu

Tous les membres Game Pass peuvent désormais profiter de bonus en jeu pour certains titres free-to-play éligibles et pour les jeux inclus dans le catalogue Xbox Game Pass, en plus d'offres spéciales comme Discord Nitro. Les avantages peuvent varier selon la formule d'abonnement, la région et la période.

VALORANT : jouez le nouvel agent Veto (Console et PC) - Disponible dès maintenant

Bousculez les plans de vos adversaires et imposez votre style de jeu avec Veto, le nouveau Sentinelle sénégalais de VALORANT. Sa mutation Radivore lui permet de neutraliser et d'ignorer les capacités ennemies, faisant de lui un atout redoutable sur le champ de bataille.

Call of Duty : Warzone - Pack Game Pass 4 (Cloud, Console et PC) - 15 octobre

Obtenez un pack gratuit pour Call of Duty: Black Ops 6 et Call of Duty: Warzone. Ce pack comprend des skins d'opérateurs, des plans d'armes, des emotes, des porte-bonheurs et bien plus encore, utilisables dans les deux jeux.

Ils nous quittent le 15 octobre

Les jeux suivants quitteront bientôt le Game Pass : c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une réduction réservée aux membres, allant jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres, pour continuer à en profiter même après leur retrait.