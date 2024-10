Xbox Game Pass : les premiers ajouts d'octobre 2024 dévoilés, un contenu pas Sifu ?

Malgré quelques sorties en day one, le mois de septembre a été globalement calme pour le PC/Xbox Game Pass, mais il y a tout de même eu quelques surprises de dernières minutes en fin de semaine lors du Tokyo Game Show avec notamment l'arrivée de RPG signés Square Enix et d'un délirant titre Katamari Damacy. Le mois d'octobre ne serait visiblement pas plus agité pour le moment, sans grosse nouveauté, mais avec des productions méritant le coup d'œil, qui étaient pour certaines déjà accessibles pour les abonnés Ultimate.

Vous trouverez donc ci-dessous le programme complet pour ce début octobre, avec cinq arrivées qui seront suivies par tout autant de départs le mardi 15.

Bientôt disponibles MLB The Show 24 (Console) - 2 octobre - Game Pass Standard Déjà disponible dans le Game Pass Ultimate. Prenez place sur le terrain, vivez des moments décisifs et devenez une légende du baseball dans MLB The Show 24. Chaque joueur a son moment de gloire, chaque histoire mérite d'être racontée. À vous de briller et de montrer ce dont vous êtes capable. Saisissez l'instant et faites le show ! Open Roads (Console et PC) - 2 octobre - Game Pass Standard Déjà disponible dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Des secrets de famille bien enfouis. Des indices d'une fortune cachée. Et encore beaucoup de chemin à parcourir avant de trouver la paix. La relation entre Tess Devine et sa mère n'a jamais été simple, mais elles s'apprêtent à entamer ensemble un voyage dans le passé qu'elles ne sont pas près d'oublier. Sifu (Cloud, Console et PC) - 2 octobre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard Sifu est un jeu de combat à la troisième personne avec des mécaniques de Kung Fu réalistes et des scènes d'action dignes des meilleurs films d'arts martiaux. Incarnez un disciple du Pak Mei en quête de vengeance après la perte de sa famille. Seul face à une multitude d'adversaires, sans aucun allié, votre détermination et votre capacité à vous adapter seront essentielles pour découvrir les secrets qui vous mèneront à devenir un Sifu. Mad Streets (Cloud, Console et PC) - 7 octobre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard Mad Streets est un jeu aussi déjanté que divertissant, où vous éclaterez de rire tout en envoyant valser vos adversaires. Ce jeu de combat à base de physique mêle fun et stratégie, permettant aux joueurs les plus aguerris de maîtriser des coups précis pour des KO spectaculaires, comme dans les plus beaux moments des combats MMA. Inscryption (Cloud, Console et PC) - 10 octobre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard Inscryption est une aventure sombre et mystérieuse qui combine deckbuilding et roguelike, énigmes de style escape room et horreur psychologique. Ce cocktail surprenant vous entraînera dans une histoire où les cartes dissimulent de nombreux secrets macabres. Plongez dans cet univers intrigant où chaque carte dévoile un peu plus de sa noirceur.

Si vous les avez manqués lors du Tokyo Game Show All You Need Is Help (Cloud, Console et PC) - Déjà disponible - Game Pass Ultimate, PC Game Pass Plongez dans un jeu coopératif et amusant où des créatures cubiques et adorables s'entraident pour atteindre leurs objectifs. Ce jeu de réflexion multijoueur est conçu pour être accessible à toutes les générations, des enfants aux grands-parents, ce qui en fait une expérience idéale à partager en famille ou entre amis. Legend of Mana (Cloud, Console et PC) - Déjà disponible - Game Pass Ultimate, PC Game Pass Partez à la recherche de l'Arbre Mana légendaire dans Legend of Mana. Rencontrez des personnages hauts en couleur, affrontez des créatures féroces et accomplissez des quêtes dans le vaste monde de Fa'Diel. Découvrez ou redécouvrez ce jeu culte, remastérisé avec une bande-son réarrangée, des graphismes améliorés et bien d'autres surprises. Trials of Mana (Cloud, Console et PC) - Déjà disponible - Game Pass Ultimate, PC Game Pass Trials of Mana est un remake en 3D du célèbre RPG. Plongez dans cette aventure iconique avec des graphismes modernisés, des voix pour les personnages, une bande-son remastérisée et un tout nouvel épisode. Ce remake introduit également un système de compétences et une nouvelle classe qui apporte plus de profondeur aux combats dynamiques. We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie (Cloud, Console et PC) - Déjà disponible - Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard Aidez le Prince à rouler son katamari pour réparer l'univers ! Replongez dans We Love Katamari Damacy, le deuxième opus de la série culte Katamari, remastérisé avec des graphismes améliorés et de nouvelles fonctionnalités comme Royal Reverie. Les visuels ont été entièrement retravaillés et l'interface a été repensée pour une expérience de jeu plus fluide. Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate MultiVersus : Pack MVP 3 - Disponible maintenant Le Pack MVP pour MultiVersus propose des objets exclusifs pour personnaliser votre gameplay. Le Pack MVP 3 inclut une provocation spéciale « Jaw Stretcher » et un sticker « POPREINDOG » pour apporter encore plus de fun à vos parties. EA Sports FC 25 : Pack de bienvenue - Disponible maintenant Essayez EA Sports FC 25 dès maintenant avec un essai gratuit de 10 heures et recevez un pack de bienvenue, disponible avec votre abonnement EA Play ! XDefiant : Pack de combat - Disponible maintenant Préparez-vous pour la Saison 2 avec cinq nouveaux skins d'armes exclusifs dans le Pack de combat de cette saison, incluant : Rare Deep Red MK20, Rare Deep Red D50, Cobalt AK47, Ember M44 et Morganite MDR. Ils nous quittent le 15 octobre Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le service, c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d'utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres et continuer à y jouer. Dyson Sphere Program (PC)

Everspace 2 (Cloud, Console et PC)

From Space (Cloud, Console et PC)

F1 Manager 2023 (Cloud, Console et PC)

Scorn (Cloud, Console et PC)

