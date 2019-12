Xbox Game Pass : deux nouveaux jeux Xbox One confirmés pour cette semaine, deux autres sur le départ

Les clients du Xbox Game Pass le savent bien, des dizaines et des dizaines de jeux les attendent ces prochains mois grâce à leur abonnement mensuel à 9,99 €.



Microsoft agrandi donc régulièrement le catalogue de nouvelles expériences : nous avons par exemple récemment appris que The Witcher 3: Wild Hunt serait jouable à partir du 19 décembre. Il fait en réalité partie d'une petite vague de jeux supplémentaires pour le Xbox Game Pass pour Console, car le même jour, Life is Strange 2 - Épisode 5 et Pillars of Eternity seront également ajoutés au service. Et, comme prévu, Untitled Goose Game est aussi accessible dès aujourd'hui, au lendemain de l'arrivée du portage sur Xbox One.

Disponible dès aujourd’hui, le 17 décembre

Untitled Goose Game (ID@Xbox, disponible dans le Xbox Game Pass dès sa sortie sur console de salon)

Untitled Goose Game est un bac à sable burlesque dans lequel une oie est lâchée dans un village sans méfiance. Faites le tour de la ville, du jardin des gens aux magasins en passant par le parc du village, en imaginant des farces, en volant des chapeaux, en cacardant beaucoup et, en général, en gâchant la journée de tout le monde. Untitled Goose Game arrive sur Xbox One et dans le Xbox Game Pass le 17 décembre.

19 décembre

Life is Strange 2 - Épisode 5

Sean et Daniel ont atteint le bout du chemin. La frontière est proche. Un dernier défi, brutal, est tout ce qui les sépare de leur objectif. Pris entre responsabilité et liberté, Sean peut-il trouver une issue à une situation impossible ? Chaque décision que Sean a prise, chaque leçon que Daniel a apprise, chaque ami et ennemi qu’ils ont rencontré en cours de route : tout ceci les a menés à ce point.

Pillars of Eternity (ID@Xbox)

Plébiscité par la critique, Pillars of Eternity a remporté des dizaines de prix pour devenir l’un des jeux PC préférés des fans du genre. Paradox Arctic a ensuite proposé une adaptation de cet incontournable RPG en transposant le monde fantastique de Pillars, ses combats tactiques et son inoubliable histoire sur console de jeu. Pillars of Eternity: Complete Edition réunit l’ensemble des contenus additionnels publiés depuis la version PC, y compris les DLC et extensions.

The Witcher 3: Wild Hunt (optimisé pour Xbox One X)

The Witcher 3: Wild Hunt est un jeu de rôle à monde ouvert situé dans un univers fantastique aux graphismes époustouflants où le moindre choix peut avoir des répercussions profondes. Dans The Witcher, vous incarnez un chasseur de monstres, Geralt de Riv, chargé de retrouver une enfant prophétique dans un vaste monde ouvert, rempli de cités marchandes, d’îles peuplées de pirates vikings, de cols montagneux dangereux et de grottes oubliées à explorer.