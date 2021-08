GC2021 : Xbox Game Pass, toujours plus d'indés de qualité dès leur sortie grâce à un partenariat avec Humble Games

Non content de livrer les exclusivités des Xbox Game Studios à leur lancement, le Xbox Game Pass contient également un tas de jeux d’éditeurs tiers. Et il brille aussi du côté des indépendants, en donnant accès à des productions moins populaires, de plus en plus souvent dès leur sortie.

Et ce sera encore plus le cas ces prochains mois grâce à un partenariat avec Humble Games, éditeur aussi connu pour sa plateforme Humble Bundle. Pas moins de 10 productions alléchantes ont vu leur arrivée confirmée pour le Xbox Game Pass sur consoles, PC et via Xbox Cloud Gaming, et ce day one.

Lors du stream Xbox de la gamescom 2021, Humble Games a annoncé que les jeux indépendants de leur catalogue seraient disponibles dès leur sortie dans le Xbox Game Pass sur Xbox One et Xbox Series X|S. Les joueuses et joueurs du monde entier pourront profiter d’histoires uniques et d’expériences singulières pensées par des développeurs talentueux situés tout autour du monde, en partenariat avec Humble Games. Les membres du Xbox Game Pass pourront jouer aux titres indépendants de Humble Games sur leur console Xbox, leur PC, ou en déplacement sur leur mobile grâce au Xbox Cloud Gaming, tout en utilisant les sauvegardes dans le cloud pour conserver leur progression entre ces différentes plateformes. Voici un bref récapitulatif des jeux auxquels vous pourrez jouer sur Xbox One et Xbox Series X|S cette année et au-delà ! Archvale : Embarquez pour un voyage pour trouver les ruines d’une arche soi-disant mythique dans ce titre à la croisée des RPGs classiques et du bullet hell. Vous allez repousser vos limites dans chaque biome en affrontant des nuées d’ennemis, seule la maîtrise de vos capacités spéciales et de vos armes vous permettra de triompher.

: Embarquez pour un voyage pour trouver les ruines d’une arche soi-disant mythique dans ce titre à la croisée des RPGs classiques et du bullet hell. Vous allez repousser vos limites dans chaque biome en affrontant des nuées d’ennemis, seule la maîtrise de vos capacités spéciales et de vos armes vous permettra de triompher. Bushiden : Votre sœur a disparu et les rumeurs disent que Gaoh est revenu à la vie avec une armée de démons à ses ordres. Explorez le monde pour trouver des améliorations cybernétiques jusqu’à ce que vous soyez suffisamment puissant pour affronter le diabolique Gaoh et son armée dans ce jeu de plateforme et d’action futuriste !

: Votre sœur a disparu et les rumeurs disent que Gaoh est revenu à la vie avec une armée de démons à ses ordres. Explorez le monde pour trouver des améliorations cybernétiques jusqu’à ce que vous soyez suffisamment puissant pour affronter le diabolique Gaoh et son armée dans ce jeu de plateforme et d’action futuriste ! Chinatown Detective Agency : Chinatown Detective Agency est un point and click cybernoir qui mêle design rétro et mécaniques innovantes. Gérez votre agence de détectives et utilisez de véritables recherches internet pour résoudre les enquêtes qui vous pousseront à déjouer un complot mondial.

: Chinatown Detective Agency est un point and click cybernoir qui mêle design rétro et mécaniques innovantes. Gérez votre agence de détectives et utilisez de véritables recherches internet pour résoudre les enquêtes qui vous pousseront à déjouer un complot mondial. Dodgeball Academia : Partez à la conquête du dodgeball, la version qui ne plaisante pas de la balle aux prisonniers ! Dans ce RPG sportif, vous incarnez Otto, débutant aux dents longues. Flanqué d’un groupe de personnages pour le moins éclectique, vous tenterez de vous imposer sur le terrain… mais aussi en dehors. Disponible dès maintenant sur Xbox One, sur le cloud (en Bêta) et sur PC dans le Xbox Game Pass.

: Partez à la conquête du dodgeball, la version qui ne plaisante pas de la balle aux prisonniers ! Dans ce RPG sportif, vous incarnez Otto, débutant aux dents longues. Flanqué d’un groupe de personnages pour le moins éclectique, vous tenterez de vous imposer sur le terrain… mais aussi en dehors. Disponible dès maintenant sur Xbox One, sur le cloud (en Bêta) et sur PC dans le Xbox Game Pass. Flynn: Son of Crimson : Aidez Flynn et sa compagne Dex à sauver Rosantica avant que l’Infection ne domine tout le royaume. Dans Flynn: Son of Crimson, vous allez entreprendre un voyage fait de découvertes et de conflits et maîtriser le pouvoir de l’énergie pourpre. Disponible le 15 septembre.

: Aidez Flynn et sa compagne Dex à sauver Rosantica avant que l’Infection ne domine tout le royaume. Dans Flynn: Son of Crimson, vous allez entreprendre un voyage fait de découvertes et de conflits et maîtriser le pouvoir de l’énergie pourpre. Disponible le 15 septembre. Midnight Fight Express : Frayez-vous un chemin dans la ville dans ce titre qui allie l’esprit des beat’em up classiques à des combats en motion capture. Battez-vous sur plusieurs niveaux conçus à la main, à pied ou en conduisant divers véhicules.

: Frayez-vous un chemin dans la ville dans ce titre qui allie l’esprit des beat’em up classiques à des combats en motion capture. Battez-vous sur plusieurs niveaux conçus à la main, à pied ou en conduisant divers véhicules. Next Space Rebels : Dans Next Space Rebels, incarnez un naïf amateur de fusées devenant un incroyable activiste spatial qui conçoit, construit et lance des fusées d’une complexité croissante.

: Dans Next Space Rebels, incarnez un naïf amateur de fusées devenant un incroyable activiste spatial qui conçoit, construit et lance des fusées d’une complexité croissante. Signalis : Un survival horror classique avec une esthétique unique et plein de mystères. Menez l’enquête sur un sombre secret, résolvez des énigmes, affrontez des créatures cauchemardesques et explorez des mondes surréalistes dystopiques dans la peau d’Elster, une Replika à la recherche de ses rêves perdus.

: Un survival horror classique avec une esthétique unique et plein de mystères. Menez l’enquête sur un sombre secret, résolvez des énigmes, affrontez des créatures cauchemardesques et explorez des mondes surréalistes dystopiques dans la peau d’Elster, une Replika à la recherche de ses rêves perdus. Unpacking : Sortez vos affaires de boîtes comme jamais ! Réorganisez les affaires du personnage principal tout en en apprenant plus à chaque transition dans ce jeu d’énigmes fait pour se détendre.

: Sortez vos affaires de boîtes comme jamais ! Réorganisez les affaires du personnage principal tout en en apprenant plus à chaque transition dans ce jeu d’énigmes fait pour se détendre. Unsighted : Suite à une longue guerre face aux humains, les quelques androïdes restants d’Arcadia commencent à manquer d’Anima, l’énergie qui fournit une conscience à tous les robots. C’est à vous, Alma, qu’il revient de trouver un moyen de retrouver la mémoire et de sauver vos amis et les empêcher de devenir des Unsighted.

En attendant la sortie de ces titres, vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate pour 12,99 € par mois.