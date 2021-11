XEL : 3 nouvelles vidéos pour le jeu d'action et d'aventure inspiré des Zelda

Tiny Roar aime la science-fiction, mais également The Legend of Zelda, il a donc décidé de mélanger tout cela et développe actuellement XEL, un jeu d'action et d'aventure qui a droit à de nouvelles vidéos de gameplay. Vous pouvez déjà retrouver une vidéo dédiée à la création de Reid juste ici :

Reid sera l'héroïne de XEL, naufragée sur une étrange planète et sans aucun souvenir de son passé. Elle devra explorer la région remplie de secrets tout en rencontrant des PNJ, en résolvant des énigmes et en affrontant divers ennemis grâce à un inventaire varié et des mouvements spéciaux, certains lui permettant même de se déplacer dans l'espace et le temps. Sur la seconde page, vous pouvez retrouver une autre vidéo détaillant les six piliers fondamentaux du gameplay de XEL, mais surtout un carnet des développeurs où le directeur du jeu Maurice Hagelstein et le designer Tom Erenstein reviennent sur la création du jeu.

XEL est attendu dans le courant de l'été 2022 sur PC et Nintendo Switch, et plus tard l'année prochaine sur PS4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver la Switch OLED à 319,99 € sur Amazon.