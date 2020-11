Yuoni : un jeu d'horreur japonais annoncé sur consoles et PC pour 2021

Yuoni arrive bientôt sur nos écrans. Ce dernier est un survival horror à la première personne développé par Tricore Inc. et édité par Chorus Wordlwide Games. Vous incarnez une jeune fille qui a été transportée dans un monde lugubre et inquiétant, devant se cacher dans divers endroits et retenir son souffle en plus de fuir les ennemis lorsqu'ils s’approchent.

Ainsi, Yuoni est prévu sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC pour le printemps 2021. Le titre sera jouable en 4K et en 60 images par secondes sur PS5, Xbox Series et PC. Notez également que Yuoni sera présent à l’occasion de la Digital Games Expo 2020 se déroulant à Akihabara UXD à Tokyo le 29 novembre prochain. Chorus Worldwide Games a publié un trailer de presque deux minutes montrant la protagoniste qui court et se cache dans des casiers ou des salles de classe en plus d’arpenter les couloirs d’une école abandonnée, mais également un hôpital délabré, le tout sur fond d'un crépuscule sans fin. Si vous êtes un peu curieux, voici ce qui vous attend dans Yuoni :

Hey, vous voulez jouer à Yuoni ? Une jeune fille fut emportée dans un autre monde où le crépuscule est éternel. Une école, une vieille maison japonaise, un hôpital lugubre… un monde où le crépuscule mêle nostalgie et inquiétude. La première moitié du jeu est un cache-cache dans lequel vous devez retenir votre souffle, vous cacher des ennemis et rechercher des objets. La seconde moitié est un jeu du chat et de la souris où vous devez vous échapper quand des ennemis approcheront. Yuoni est un jeu d'action et d'horreur à la première personne avec deux visages complètement différents.

