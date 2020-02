Avignon Geek Expo 4 : un week-end sous le signe du jeu vidéo !

Amateurs de pop culture, de séries, de jeux vidéo et de manga, voilà un salon qui était fait pour vous. Deux grands espaces d’exposition proposaient des stands en tout genre, de l’expérience de réalité virtuelle aux boutiques d’articles japonais et de cosplay, en passant par de mini galeries… Petits et grands avaient tout à leur disposition pour se faire plaisir.

Notre stand vous proposait plusieurs expériences autour du jeu vidéo en VR, telles qu’un simulateur de conduite à vérins dbox, l’incontournable Beat Saber avec incrustation du joueur à l’écran à l’aide d’un fond vert, de nombreux sports (tennis, squash, dodgeball…) ainsi que plusieurs expériences assises d’exploration sous-marine et de découvertes d’œuvres d’art. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur cette page détaillant le matériel utilisé.

D’autres expériences VR étaient également disponibles sur des stands différents, comme les simulateurs de tapis roulant omnidirectionnels Virtuix Omni d’Elyzion et les bouées aquatiques mises en place par Wave Island, qui nous emportaient dans une course effrénée au cœur de la jungle. Des tournois e-Sport ont été organisés par l’association Fury Lan, et Dina nous a fait danser au rythme des chansons de Just Dance 2020.

Le cosplay était également mis à l’honneur sur ce salon : conférences, conseils et spectacles ont ravi tout le monde. Sans compter les magnifiques cosplayeurs qui déambulaient dans les allées de l’Expo, comme cette impressionnante représentation de Groot des Gardiens de la Galaxie, ainsi que le couple mythique et mystérieux formé par Geralt de Riv et Yennefer de The Witcher (Le Sorceleur), en passant par la 501e légion de Star Wars, avec ses stromtroopers et l’imposant Dark Vador. Nous avons également pu assister au Show Cosplay samedi en fin de journée, qui nous a offert un magnifique spectacle sur le thème de Disney : mêlant la Belle au bois dormant, la Reine des Neiges, et le Bossu de Notre-Dame, la troupe nous a carrément monté une mini comédie musicale en reprenant les passages phares des célèbres dessin animé.

Nous avons eu la chance de côtoyer plusieurs invités mythiques, comme les deux acteurs d’Harry Potter Sean Biggerstaff (Olivier Dubois) et Devon Murray (Seamus Finnigan), l’actrice de la Petite Maison dans la Prairie Alison Arngrim (Nellie Oleson) et les acteurs d'AB Productions Magalie Madison (Annette dans Premiers baisers), Philippe Vasseur (José dans Hélène et les garçons) et Bruno Le Millin (M. Girard dans Les filles d'à côté). Deux comédiens de doublage, Patrick Poivet et Benoît Allemane (les voix françaises de Bruce Willis et Morgan Freeman) ont aussi fait une apparition sur scène pour nous parler de leur métier atypique.

De nombreux stands étaient dédiés au monde d’Harry Potter, notamment une exposition complète mise en place par Ludo Collection regroupant une multitude d’objets issus du film et des livres. Un concours organisé pour l’évènement permettait de gagner une baguette dédicacée par les deux acteurs présents si vous laissiez une chaussette à Dobby (vous pourrez voir sur les photos en page 2 qu’il a eu du succès, liberté garantie pour lui !). Les plus téméraires ont pu s’essayer aux joies du vol sur balai, ou du moins tenter de rester assis dessus pendant que le balai s’agitait à l’instar d’un rodéo, comme dans la scène de Quidditch du premier volet de la production où le balai d’Harry Potter devient fou. Vous pouviez également admirer la splendide Ford Anglia, issue du deuxième volet de la saga, qui avait servi à Harry et Ron de dernier recours pour atteindre Poudlard par voie aérienne.

Un week-end haut en couleur, des invités de marque et des souvenirs plein la tête… L’Avignon Geek Expo 4 fut une réussite, et nous attendons déjà la prochaine édition avec impatience !