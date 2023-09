TEST Alienware X17 R2 : simple évolution ou réelle amélioration du X17 R1

Pour démarrer tranquillement

Début 2022 nous avions testé le nouveau flagship de la branche gaming Alienware du constructeur Dell, dont le petit nom était X17. Quoi de plus naturel pour nous que de tester la nouvelle déclinaison avec l'arrivée des processeurs Alder Lake. A noter, qu’il n’y a pas de changement concernant l’exclusivité des processeurs Intel sur ce modèle. L'Alienware X17 R2 est un laptop gamer qui peut faire l'objet d'une personnalisation lors de la commande sur le site du constructeur Dell. L'entrée de gamme embarque un processeur Intel Core i7-12700H de 12ème génération couplée à une NVIDIA GeForce RTX 3060 et d'un écran 17.3" FHD dont la fréquence de rafraichissement est de 165 Hz. Moyennant finance, il sera possible d'opter pour un processeur Intel Core i9-12900HK ("HK" signifiant overclockable) et, au choix, une RTX 3070 Ti (8 Go GDDR6) ou carrément une RTX 3080 Ti non Max-Q (16go GDDR6). Côté écran, une 2ème dalle FHD est disponible en 360 Hz ou une dalle UHD (3840 x 2160) avec une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Pour la mémoire vive, ce sera 16, 32 ou 64 Go de DDR5 4800 Mhz en dual channel. Enfin, différentes options de stockage se présenteront à vous avec 1 ou 2 SSD à partir de 512 Go (2x256 Go) jusqu'à 4To en RAID0.



Dans notre cas, le constructeur nous a prêté un modèle avec un i7, une RTX 3080 TI, 32 Go de RAM et un SSD M2 de 2 Tb. Nous avons pu profiter d’un long prêt de cet exemplaire ce qui nous permis de tester le X17 R2 suivant notre protocole habituel et plus encore. Voici notre avis.



Fiche technique constructeur du X17 R2

Processeur : Intel® Core™ i7-12700H de 12ème génération (6 cœurs haute performance (P-Core) et 8 E-Core, 24 Mo de mémoire cache L3, jusqu‘à 4,7 GHz avec technologie Turbo Boost Max 3.0) ; Carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti avec 16 Go de mémoire GDDR6 ; RAM installée : 32 Go, 2 x 16 Go, de mémoire DDR5, 4 800 MHz ; Capacité de stockage : Disque SSD PCIe M.2 de 2 Tb ; Taille de l'écran : 17,3" ; Résolution de l'écran : UHD (3 840 x 2 160), format 16:9 ; Caractéristiques de l'écran : Dalle IPS, Ultra HD, 120 Hz (G-Sync), anti reflet ; Technologie de refroidissement ALIENWARE CRYO-TECH ; Communication sans fil : Bluetooth 5.2 / Killer™ Wi-Fi 6 AX1675s (802.11ax) 2x2 LAN ; Clavier plat Alienware série X avec éclairage AlienFX par touche, français ; Connectique :





1 prise d'alimentation (côté gauche) ;





1 prise casque universelle (côté droit) ;





1 port Ethernet RJ-45 de 2,5 Gbit/s (face arrière) ;





1 port HDMI 2.1 (face arrière) ;





1 port USB type C avec Thunderbolt 4 (face arrière);





1 port USB type C SuperSpeed 3.2 Gen 2 avec power delivery (face arrière);





1 port mini Display Port 1.4 (face arrière) ;





1 lecteur de carte micro-SD (face arrière) ;





2 ports USB type A SuperSpeed 3.2 Gen 1 avec PowerShare (face arrière) ; Batterie : Lithium ion (Li-Ion), 6 cellules 87 Wh ; Poids : 3 kg (sans le chargeur) ; Taille : 399,2 x 299,6 x 26,4 mm (arrière sur pieds) ; Système d’exploitation : Windows 11 Professionel 64 bits.

Il ne faut pas chnager une stratégie gagnante et le constructeur, Dell, fort du succès obtenu avec les gammes M et X reconduit les fondamentaux qui ont fait son succès avec des lignes épurées et un design toujours aussi minimaliste et sobre. Comme pour la version précédente, il ne sera pas possible d’opter pour le coloris Dark Side of the Moon, le X17 R2 étant uniquement disponible en coloris Lunar Light.

Les surfaces sont texturées comme à l'accoutumée, si bien qu'il sera très compliqué de laisser une quelconque trace de doigt sur le capot d'écran ainsi que la zone intérieure autour du clavier et du trackpad, ce qui est très appréciable et permet surtout de profiter de la beauté du produit sans pour autant devoir vivre avec un chiffon greffé au bout des doigts. Le traitement de surface sur les parties extérieures, comme intérieures donnent cet aspect peau de pêche auquel nous sommes attachés. A l’instant de la première génération, le logo de la marque, en légère sous-impression, est présent sur la moitié supérieure du capot et les chiffres 1 et 7 qui se situent dans le coin bas droit permettent d’identifier clairement le modèle de portable ce qui produit toujours le petit effet waouh.

Une fois mis sous tension, l’ensemble de l’appareil s’illumine de LED que vous pourrez paramétrer via l'Alien Command Center et nous avons apprécié de retrouver l'incontournable bouton power rétroéclairé avec la tête d’Alien. De même, Dell à reconduit le même design que sur les portables de la gamme M et nous retrouvons également le désormais connu bandeau de LED qui entoure la partie arrière du châssis. Dans sa configuration par défaut, il est de couleur bleu cyan et confirme que nous sommes bien en présence d’un portable gamer.

Une fois le capot ouvert, la dalle occupe la majeure partie du capot avec des bords de mêmes dimensions sur tout le pourtour de la dalle. Celle-ci, de type IPS UHD (3840 x 2160) est donnée pour une diagonale de 17,3 pouces. Elle présente en réalité une surface d’affichage de 384 x 216 mm. Notons ici, que les bordures ont été réduites de 2mm pour atteindre 8 mm de large ce qui permet maintenant d’afficher une diagonale de 17,3 pouces réellement effective La fréquence de rafraichissement est de 120 Hz et le temps de réponse de quatre millisecondes. Le constructeur a reconduit le système de refroidissement développé pour le X17 R1 et nous retrouvons des grilles d'aération en forme de nid d'abeilles entre l'écran et le clavier. Sont également présente 2 grilles de part et d'autre du clavier signant ici l'absence de pavé numérique ce qui pourra en rebuter certains pour une utilisation bureautique.

♫ Et tu tapes, tapes, tapes ♫

Côté clavier, le modèle en test dispose d'un clavier chiclet doté de 86 touches sans pavé numérique et le trackpad est décalé à gauche de 3 cm par rapport au châssis, mais centré par rapport à la barre espace. Les touches possèdent un revêtement agréable au toucher et une course suffisamment importante de 1.5mm procurant ainsi un confort de frappe vraiment agréable, tout en étant silencieux et réactif.

L'ensemble est très réactif



En revanche, nous regrettons ici la taille du trackpad (non retroéclairé) qui est plutôt petit pour être embarqué sur un PC gaming de 2022 (122 x 67 mm). En revanche l’imprécision rencontré dans certaines situations (clics gauche et droit, par exemple) a été corrigée. En revanche, il faut noter que le modèle testé ici peut être upgradé au niveau du clavier, moyennant une centaine d'euros, pour bénéficier des excellents switches mécaniques CherryMX ultra low-profile (dont nous vous avions parlé ici). Il faudra cependant faire l'impasse sur la disposition AZERTY, le Cherry n'existant qu'en QWERTY/International.



L’ensemble est très réactif est de très bonne facture et les boutons sont, qui plus est, légèrement plus bas que l’ensemble du pourtour du clavier, ce qui permet de trouver leur position naturellement sans avoir besoin d’y poser le regard. Il sera possible de régler les paramètres du touchpad via l’application intégrée Alienware Pointing Devices. Par contre, Dell ne semble pas avoir tenu compte des avis des testeurs et utilisateurs car le rétroéclairage n'est pas appliqué sur les symboles, ce qui certes rend la vue plus agréable et sobre, mais peut vite être pénalisant pour celles et ceux qui ont besoin de regarder les touches pour écrire et risquera par conséquent d’en irriter plus d’un.

Et le reste ?

Passons maintenant aux connectiques. Côté gauche, il y a la prise d'alimentation ce qui est un retour en arrière comparativement à la gamme M où tous les prises d'alimentation sont à l'arrière, tant pis pour le câble du chargeur qui devra taverser le bureau. A l'arrière, nous retrouvons un port Ethernet RJ-45 de 2,5 Gbit/s, 1 port HDMI 2.1, 1 port USB type C avec Thunderbolt 4, 1 port USB type C SuperSpeed 3.2 Gen 2 avec power delivery, un mini Display Port, 2 ports USB type A SuperSpeed 3.2 Gen 1 (face arrière) ainsi qu'un lecteur de carte micro-SD. L'idée est bonne concernant le lecteur de carte mais l'utilisation en face arrière ne rend pas pratique l'opération. La prise casque, elle, constitué d'un seul jack 3.5mm, est situé sur le côté droit du portable ce qui obligera les plus old school d'entre nous à investir dans un adaptateur de type Y.

Alienware a reconduit le système de refroidissement qu’il a complètement retravaillé et que nous avions découvert lors du test du X17 R1. Ainsi, contrairement à ses concurrent l'Alienware embarque 4 ventilateurs installés par paire de chaque côté du châssis en configuration juxtaposée. C'est donc tout naturellement que le constructeur a utilisé les côtés du châssis pour y implanter 2 grilles longues de plus de 10 cm et qui monopolisent l'espace disponibles pour des ports supplémentaires. L'ensemble est clairement bien pensé et dispose d'une surface conséquente pour expulser l'air chaud dégagé par les composants. Le seul petit bémol de ce choix technique sera pour une utilisation en mode nomade car le fait de retrouver 90 % des connexions en face arrière ne s'avérera pas être des plus pratique.

Quant à la partie sonore, il en va de même que pour le rétroéclairage des symboles puisque rien n’a été modifié et, les deux seuls haut-parleurs que nous ayons pu voir, pourtant situés sur la partie frontale du châssis permettent à ce portable X17 R2 de délivrer un son audible même quand les ventilateurs sont au maximum. Pour autant l'ensemble, via l'absence de woofer par exemple n'est pas particulièrement convaincant, le strict nécessaire, mais sans plus ce qui est dommageable pour un modèle qui se veut être le flagship de la marque. Tout comme dans le précédent modèle les haut-parleurs sont montés sur de petits joints torique rouge afin de limiter tout ce qui est phénomène vibratoire parasitaires. Pas de panique pour autant, qui dit portable gaming dit casque adéquat et le son, sans être extraordinaire est de meilleure qualité en passant par la sortie dédiée.

Les mensurations du X17 R2 sont 400 x 300 x 26,4 mm (arrière sur pieds capot fermé) pour un poids de 3 kg ce qui le rend un peu plus haut que le X17 R1 que nous avions testé ici. Cependant à notre grande surprise ce nouveau modèle est 7% plus léger (200 grammes de moins) et vu la taille de la bête, nous avons apprécié. Le chargeur mesure 184x86x24,7 pour un poids de 0,8 Kg (pour rappel celui du X17 R1 mesure 200 x 100 x 43 mm et 0,8 kg) et une puissance de charge de 330 W.

Passons maintenant à l'intérieur où nous retrouvons les deux ports (non soudés !) pouvant accueillir la RAM, 2 emplacements pour les SSD. Petit rajout du constructeur, les barrettes de RAM disposent d’un dissipateur thermique simple certes mais toujours mieux que rien. Le module Intel Wi-Fi 6E AX1675s se trouve juste à côté de l'emplacement SSD n°2, la batterie de capacité 87 Wh a été reconduite par rapport à la précédente génération, de même pour 4 ventilateurs composants le système de refroidissement. Dell a pallié à toute perte de performance des SSD en équipant les backplates de supports en cuivre afin de dissiper au maximum les calories. Notons toutefois que notre portable de test ne possédant qu’un seul SSD, le constructeur ne fournit pas de backplate si vous ne prenez pas un 2ème SSD en option.

i7 12700H + NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, un combo gagnant ?

Cet Alienware X17 R2 est équipé d'un processeur Intel Core i7-12700H secondé par 32 Go de mémoire vive en DDR5 cadencée à 4800 Hz et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti non Max-Q avec 16 Go de GDDR6 (Processeur GA103). Côté technique, vous trouverez ci-dessous les timings mémoire, les informations sur le CPU et découvrirez que la RTX 3080 Ti non Max-Q embarquée possède un excellent TDP de 175 W grâce aux utilitaires CPU-Z, GPU-Z, et l'incontournable panneau de commande NVIDIA.

Pour finir avec le côté technique, nous avons testé le SSD de la marque Samsung (512 Go) sous CrystalDiskMark 8.0.4x64. Celui-ci obtient des performances de l'ordre de 6,2 GB/s en lecture séquentielle et 5,1 GB/s (en moyenne sur les gros fichiers de 32 ou 64 GB) en écriture séquentielle, ce qui une fois converti donne respectivement 780 Mo/s et 640 Mo/s ce qui sont de très bonnes performances pour un SSD au format NVMe car En remontant non pas à la préhistoire, mais à la fin des années 90, cela aurait permis de graver un CD-ROM en une seconde ! Un bon point pour le constructeur qui a corrigé l’écueil constaté sur le X17 R1 que nous avions testé où le SSD n’était tout simplement pas à la hauteur du reste du portable et de l’attente à avoir pour un portable Alienware.

Et les jeux dans tout cela ?

Shadow of the Tomb Raider affiche 60 fps en moyenne en qualité ultra ultime et Red Dead Redemption II, quant à lui, atteint les 48.5 fps en moyenne en résolution 4K (3840 x 2160). Alienware étant la marque de tous les excès, nous avons donc poussé ce X17 R2 dans ses retranchements sur différents logiciels de benchmark. Le premier test a été réalisé sous Cinebench R23 et le Core i7-12700H embarqué fait le job puisqu'avec ses 14 cœurs et ses 20 threads, il obtient un très bon score de 16146 points en multi-threads et 1697 points en mono-core le tout avec un TDP de 45 W. Un passage sur 3DMark gratifie ce PC de 11471 points sur Timespy (5622 en 4K) et 7606 sur Firestrike en mode Ultra (14152 en Extrême) qui sont de bons scores de benchmark.Si nous regardons les performances CPU et GPU sur 3DMark (Timespy), le processeur obtient 12183 points et le processeur graphique 11354 points ce qui, par comparaison avec le X17 R1 montre un sacré gain niveau processeur mais rien de significatif concernant le GPU, preuve que le TDP a une importance cruciale sur la performance (ndrl X17 R1 3080 Max-Q avec un TDP de 165W).

Sans surprise, le couple Intel Core i7 12700H + NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti a obtenu le score maximum, à savoir 10000 points, sur Superposition benchmark en mode VR Maximum avec un Oculus Rift et 10000 avec un HTC Vive Pro. L'ensemble obtient cependant un score un peu surprenant de 9917 points en résolution 3840 x 2160.

S'il peut paraitre compliqué, au premier abord, pour l'utilisateur final de voir une réelle différence entre le X17 R1 et le X17R2, Alienware a sensiblement revu sa copie quant au choix d’un SSD nettement plus performant et le travail des bordures d’écran afin d’obtenir une diagonale réelle de 17,3 pouces. De plus l’allégement de presque 10% et la fourniture d’un chargeur plus compact sont deux points non négligeables si jamais l’envie vous prend de transporter la bête !

Pour conclure, pari reussi pour Alienware avec le X17 R2 qui demontre à nouveau qu'il est un laptop gaming haut de gamme puissant, fin pour un 17 pouces, au design sobre et fidèle à la marque. Que vous l'utilisiez pour jouer ou travailler, ce portable saura vous combler et, soulignons-le à nouveau, sans avoir l'impression d'être à côté d'une fusée au décollage ! Nous ne nous étendrons pas sur la capacité d'utilisation sur batterie qui, tout comme la partie sonore, n’est pas l'un des points forts de la bête. Nous vous recommandons également de prendre la version équipée de 32 Go de DDR5 voir 64 Go si vous optez pour le Core I9. En revanche, même si le prix de ce PC reste élevé, sachez que le service après-vente de Dell est parmi les plus réputés, même lorsque votre équipement n'est plus sous garantie.

Les plus Des performances au rendez-vous

Un design toujours aussi séduisant

Des finitions toujours au top

Un écran UHD lumineux

Un SSD performant

Une vrai dalle de diagonale utile de 17,3 pouces

Un système de refroidissement qui fait le job Les moins Une faible autonomie sur batterie

Une partie sonore plus que perfectible

Un positionnement tarifaire élevé par rapport à la concurrence

Un ensemble pc portable + chargeur juste sous les 4 kg (même si des efforts ont été faits)