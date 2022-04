Alienware et Dell dévoilent leurs nouveaux PC gaming avec des processeurs AMD

Dell et sa branche Alienware dédiée au gaming viennent de dévoiler en ce début de semaine quatre nouveaux ordinateurs pour joueurs, tous équipés des derniers processeurs AMD. Le constructeur rappel qu'il a renoué avec AMD il y maintenant un an, après une décennie à privilégier la concurrence.

Sans plus attendre, voici donc une présentation de ces quatre nouveaux PC gaming conçus par Dell et Alienware :

L'Alienware Aurora R14 Ryzen Edition :

La nouveauté : une version améliorée du processeur AMD et du système de refroidissement liquide de l'Alienware Aurora R14 Ryzen Edition, qui est le premier PC de bureau OEM commercialisé avec des processeurs AMD Ryzen 7 5800X3D (Vermeer X) permettant de faire tourner les jeux les plus gourmands sans difficulté. Dévoilés pour la première fois au CES, les très attendus Alienware m15 R7 et Alienware m17 R5 sont désormais disponibles. Pour les utilisateurs qui souhaiteraient s'orienter vers des modèles d'entrée de gamme pour jouer occasionnellement et à un budget limité, le nouveau Dell G15, également équipé d'AMD Ryzen, peut être une solution idéale.

Le R14 Ryzen Edition est le fruit d'une collaboration réussie entre Alienware et AMD. Il a été conçu de bout en bout avec un flux d'air optimisé et la technologie Legend 2.0 afin d'assurer les meilleures performances multithreads intégrées dans un PC Alienware.

Cette machine de course propose des processeurs allant jusqu'à l'AMD Ryzen 7 5800X3D et introduit la technologie AMD 3D V-Cache pour améliorer le taux de rafraîchissement pour tous les grands titres de jeux des principaux développeurs. L'Aurora R14 offre également une nouvelle option de refroidissement liquide optimisée qui améliore la résistance thermique de 42 % par rapport au refroidisseur liquide standard.

L'Alienware Aurora R14 Ryzen Edition est disponible à partir de 3 349,00 €.

L'Alienware m15 R7 :

Ce PC portable offre un écran de jeu impressionnant et des performances maximales tout en arborant la marque emblématique Alienware dans un nouveau design industriel. Les joueurs pourront faire tourner les jeux les plus exigeants avec la puissance la plus élevée sur un PC portable Alienware de 15 pouces grâce à un TDP de 170 W, qui reste toujours frais grâce à une architecture Cryo-tech optimisée. Cette nouvelle technologie thermique comporte des pales de ventilateur plus nombreuses, plus fines et plus larges que celles du m15 R5 ou R6, ce qui permet ainsi de multiplier le débit d'air par 1,3. Grâce aux technologies Dolby Vision et Dolby Atmos, les utilisateurs pourront également profiter d'une expérience visuelle et audio exceptionnelle.

L'Alienware m15 R7 est disponible à partir de 2 047,98 €.

L'Alienware m17 R5 :

L'Alienware m17 est équipé des derniers processeurs AMD Ryzen et des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 30 pour des performances de jeu extrêmes et dynamiques. Grâce au grand écran de 17 pouces avec résolution UHD, les jeux sont encore plus intenses, quel que soit le lieu. Et grâce aux technologies Dolby Vision et Dolby Atmos, l'expérience visuelle et audio est exceptionnelle.

L'Alienware m15 R7 est disponible à partir de 2 197,98 €.

Le Dell G15 (5525) :

Idéal pour les gamers débutants et occasionnels, le Dell G15 est un PC portable de jeu redoutablement performant à tous les niveaux, avec des graphismes impressionnants et un design robuste, le tout à un prix très attractif. Le G15 est doté d'une ingénierie thermique inspirée d'Alienware et offre un refroidissement optimal grâce à une double prise d'air, des pales de ventilateur ultrafines, des tuyaux en cuivre et quatre aérations bien placées permettant des sessions de jeu plus longues, plus silencieuses et performantes. Le G15 s'inspire du gaming mobile avec 3 couleurs disponibles : Dark Shadow Grey, Spectro Green et Phantom Grey.

Le Dell G15 est disponible à partir de 1269,30 €.