TEST Gloomy Eyes : une aventure poétique au cœur de la nuit éternelle

Un univers sombre porté par deux enfants





Il existe des jeux qui ne séduisent pas par leur gigantisme, mais par leur atmosphère. Gloomy Eyes appartient à cette famille. ARTE Interactive nous propose une œuvre singulière, qui revient sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch, après une première vie en réalité virtuelle. Mais attention, il ne s’agissait alors pas d’un jeu, mais d’un film interactif en trois volets d’une dizaine de minutes chacun, à mi-chemin entre le court-métrage animé et l’expérience immersive. Autrement dit, une œuvre contemplative, émotive, mais sans véritable dimension ludique.

Une direction artistique marquée et poétique qui transforme chaque niveau en véritable diorama gothique.



La version actuelle change tout car il n’est plus question de regarder passivement mais de prendre part à l’action. Le récit nous entraîne dans un monde privé de soleil et plongé dans une nuit éternelle. Les humains vivent dans l’angoisse et rejettent tout ce qui leur semble différent. Deux enfants émergent dans ce décor. Gloomy, un petit zombie marginalisé, et Nena, une fillette animée par une volonté de fer. Le fait qu’il s’agisse d’enfants n’est pas anodin. Cela apporte une fragilité touchante et une innocence qui contraste avec l’environnement gothique. Leur amitié improbable devient le fil conducteur d’une histoire qui parle de tolérance, de peur de l’autre et de solidarité.

Le gameplay repose sur cette dualité. Gloomy ne peut pas affronter la lumière. Nena reste vulnérable face aux morts-vivants. Chacun a besoin de l’autre pour avancer et résoudre les énigmes. Les niveaux prennent la forme de dioramas miniatures que le joueur peut faire pivoter. Il est possible de zoomer et de dézoomer pour repérer des passages, activer des mécanismes ou trouver une sortie. Alterner entre les deux personnages devient essentiel. Gloomy ouvre certaines voies. Nena franchit les obstacles. Leur coopération prend vie dans une série d’énigmes qui demandent observation et réflexion.

L’identité visuelle amplifie encore cette approche. Gloomy Eyes déploie une esthétique sombre et élégante qui rappelle les univers de Tim Burton. Les décors se construisent autour d’ombres épaisses et de rares éclats lumineux. Chaque détail souligne l’impression d’un conte gothique en mouvement. La bande sonore soutient cette mise en scène. Les musiques mélancoliques se mêlent à des bruitages précis. La voix du narrateur donne l’impression d’écouter une histoire lue à haute voix. L’ensemble dégage une poésie particulière où l’obscurité laisse toujours filtrer une part de tendresse.

Notation Verdict 16 20