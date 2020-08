PREVIEW de Ary and the Secret of Seasons : une épopée fantastique dans un monde 3D aux accents asiatiques

Mode « New Game »





Un peu de fraîcheur en cette période de canicule ! Ary and the Secret of Seasons est un RPG dans lequel nous incarnons Aryelle (Ary, pour les intimes), une jeune fille qui vit avec ses parents dans le village de Yule plongé dans un long hiver, au cœur du monde imaginaire de Valdi. Un jour, alors qu’un évènement extraordinaire se produit, elle voit son quotidien bouleversé et se retrouve dotée d’une mission de la plus haute importance : rétablir l’équilibre des saisons dans le monde de Valdi. Par un jeu d’énigmes et d’adresse, Ary (enfin, vous) devra contrôler les saisons pour débloquer portes et plateformes afin de progresser vers son objectif ultime. La preview fournie par l’éditeur contient deux modes : « New Game » et « Winter Temple ».

Au cœur du monde imaginaire.

Lorsque vous choisissez ce mode, l’histoire commence avec une cinématique dans la chambre d’une petite fille, où celle-ci est en plein combat imaginaire entre un Guerrier légendaire et un Mage maléfique, sous fond de musique épique et de narration endiablée. La petite Ary s’imagine aux côtés de son héros, se sacrifiant pour lui. Est-ce que ce premier combat est prémonitoire ? C’est ce que tout porte à croire. La voix fluette et les peluches utilisées en guise de méchants rendent la scène tout à fait mignonne. Soudain, Ary entend sa mère l’appeler, cassant tout son délire. C’est ici que commence le jeu.

La chambre d’Ary (et plus globalement sa maison) est typiquement asiatique. Fenêtres rondes structurées, portes coulissantes, toitures en pagode… Tous les ingrédients sont réunis. Après que nous l’ayons rejointe, notre mère nous demande de nous rendre au marché pour aller voir le prince Crocus, dont Ary a un poster dans sa chambre. Nous comprenons alors qu’il pourrait se passer quelque chose entre eux. En progressant dans la maison, nous rencontrons le père d’Ary. Son expression est d’une tristesse infinie alors qu’il fixe, muet, un cadre représentant un jeune garçon. C’est alors que la mère d’Ary évoque son grand frère Flynn, qui semble avoir disparu depuis un moment.

C'est mimi





En sortant de la maison pour se rendre au marché, le monde s’offre à nous pour la première fois. De magnifiques paysages se profilent jusqu’à l’horizon, la neige tombe lentement du ciel. Toutefois, des flocons bleus, ce n’est pas tous les jours que nous pouvons en voir… Un choix qui s’explique par le fait que chaque saison a sa couleur : bleu pour l’hiver, vert pour le printemps, jaune pour l’été et rouge pour l’automne. OK, les flocons bleus sont pardonnés ! Des faisceaux de lumière nous donnent des astuces au niveau des commandes, par exemple pour courir plus vite. Lorsque nous discutons avec les différents villageois, il est possible de choisir la réponse que nous leur donnons, ce qui nous laisse penser que nos choix auront peut-être une incidence sur le déroulement du jeu. Certains d’entre eux nous confient même des quêtes secondaires, comme une partie de cache-cache (qui peut sembler super facile au début, mais qui se corse rapidement).

Certaines énigmes peuvent prendre du temps à résoudre.

En arrivant près du marché, une deuxième cinématique se lance. Deux hyènes débarquent en se battant et mangent tous les produits sur le marché. La population panique et déserte les lieux. Nous voilà plongés au cœur de notre premier combat, au cours duquel nous allons apprendre les bases : comment attaquer, esquiver, parer une attaque… Les instructions sont claires et simples, aucun problème de ce côté-là. C’est d’ailleurs pendant ce combat qu’Ary va trouver l’épée de Flynn, qui sera son arme principale au début du jeu.

Une fois qu’Ary rentre chez elle, elle découvre un messager qui se prend pour le sauveur de la ville, alors que c’est vous qui avez fait tout le boulot ! Celui-ci vient chez la jeune fille dans le but d’informer son père, le Gardien de l’hiver, que les saisons sont complètement chamboulées et qu’il doit se rendre au plus vite au Dôme des saisons… sauf que son père est complètement amorphe suite à la disparition de son fils et n’est pas du tout en état d’assurer sa position. Ary veut alors prendre sa place, mais il y a un petit problème : seuls les hommes sont acceptés au Dôme des saisons (société patriarcale, bonjour !). Elle va donc décider de se travestir et de prendre la place de son frère, en se coupant les cheveux et en revêtant sa tenue.

Au moment où elle sort de la maison pour partir à l’aventure, d’étranges météorites rouges s’abattent sur la ville, transformant le manteau blanc de l’hiver en nature verdoyante d’été. Il semblerait que toutes les villes soient impactées. Seule la maison d’Ary a été épargnée et reste en hiver, grâce au cristal de son père. En le récupérant, Ary pourra créer des sphères de saison, qui transforment l’environnement en glace et peuvent faire apparaître des éléments supplémentaires comme des plateformes. Grâce à cela, vous pourrez progresser dans le jeu en résolvant toute une série d’énigmes. Hormis la carte qui indique l’endroit où vous devez vous rendre, vous ne serez pas aidés et certaines énigmes peuvent prendre du temps à résoudre.

Mode « Winter Game »





Ce mode nous permet d’incarner Ary vers la fin du jeu, lorsqu’il ne lui reste plus que le Golem de l’hiver à vaincre. Le système nous indique que nous devons nous rendre dans le Temple de l’hiver, sans trop de précision. Nous apprenons ici que nous sommes maintenant équipés d’une belle épée bleue et d’une fronde. Cette dernière est dotée d’une caractéristique particulière : son aspect et ses propriétés changent en fonction de la saison sélectionnée. Petit hic ici : comme nous sommes déjà censés être vers la fin du jeu, aucune indication n’est affichée pour nous expliquer comment utiliser les différentes saisons sur le lance-pierre. Après plusieurs essais, il s’avère qu’il faut simplement faire un clic droit pour activer le lance-pierre, puis appuyer sur 1, 2, 3 ou 4 selon la saison voulue.

En entrant dans le temple, nous sommes d’ores et déjà confrontés à des ennemis visqueux qui semblent invincibles de prime abord, mais nous nous arrêterons là pour ne pas trop vous spoiler. En progressant, nous rencontrerons de nouveau des hyènes à combattre, ainsi que des sortes de robots de glace. Après avoir résolu cette partie, nous acquérons la compétence Grain de glace, qui nous permet de créer des plateformes en visant les surfaces gelées avec notre fronde, mais seulement au nombre maximum de trois. Il faut donc parfois bien calculer son coup !

Au fil des niveaux, vous devrez franchir plusieurs étapes comme un temple futuriste en sautant de plateforme en plateforme, en vous lançant dans de nouveaux combats, etc. Attention toutefois : Il existe peu d’endroits où il est possible de récupérer des vies. Cependant, lorsque vous mourez, vous ne ressuscitez jamais très loin. Sans trop en dire, le niveau final est un parcours d’obstacles avec le Golem de l’hiver, qui n’est pas sans son lot de difficultés !

Nos premières impressions : bonnes !

Après ces quatre premières heures de jeu, Ary and the Secret of Seasons nous laisse une assez bonne impression, tant sur le plan graphique que sur le gameplay. Les paysages sont magnifiques et nous plongent vraiment au cœur d’un monde plein de fantaisie. Toutefois, même en poussant les résolutions au plus bas, le système subissait des ralentissements à certains endroits et les images saccadaient. Sur PC, en jouant avec la souris, le tout devient pire, car les saccades arrivent en bougeant à peine la caméra, ce qui devient problématique pour les passages d’adresse où chaque millimètre compte. Il s’agit toutefois d’un bug dont le développeur a conscience et il est prévu qu’il travaille dessus d’ici la sortie officielle du jeu. Globalement, même s’il est dommage que certaines scènes épiques ne soient que des cinématiques, le titre promet de nous faire voyager tout en nous faisant réfléchir.

