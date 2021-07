PREVIEW de Les Sims 4 Vie à la campagne : une extension prometteuse ?

Dévoilée le mois dernier, la nouvelle extension de Les Sims 4 appelée Vie à la campagne est très attendue par la communauté de joueurs. En effet, cette dernière réclamait depuis longtemps un pack d’extension axé sur la gestion d’une ferme où nous pourrions élever notre propre bétail et cultiver nos récoltes. Voilà qui est fait ! Le 28 juin dernier, nous avons pu assister à la présentation du pack en live par son producteur, Antonio Romeo, au cours de laquelle il a répondu à de nombreuses questions, et tester par la suite les premières heures de l’extension.

Nos Sims peuvent désormais se faire tuer par des poulets.

La grande nouveauté, ce sont ces animaux que nous pouvons élever et avec lesquels nous pouvons interagir : vaches, lamas, poulets, renards, lapins et oiseaux. Bien que le nombre d’interactions avec eux soit considérable, il reste dommage de ne pas être en mesure d’incarner ces animaux afin qu’ils tissent des relations entre eux. Malgré tout, les animations sont bien réalisées et portent toujours la marque de l’humour décalé de la saga. Les animaux peuvent avoir leur propre caractère et selon la relation que nous avons avec eux, refuser de se faire tondre ou traire par exemple. Une nouvelle mort a d’ailleurs été mise en place : nos Sims peuvent désormais se faire tuer par des poulets. Un Darwin-Sims en vue ?

Aucune carrière en vue avec cette extension, ce qui est à la fois compréhensible et dommage : certes les fermiers vivent de façon indépendante à leur propre rythme, mais nous aurions bien imaginé une carrière d’indépendant avec de petites missions à remplir, comme fournir des ressources à un client. Toutefois, la nouvelle aspiration nous permet de bien découvrir tous les aspects du pack en explorant les fonctionnalités disponibles. Avec le challenge de terrain « Vie simple », nos Sims ne peuvent concocter leurs recettes qu’à partir d’ingrédients présents dans leur inventaire ou le réfrigérateur. Un défi qui ajoute un peu de piment dans le gameplay souvent jugé trop facile sur ce plan-là. La mise en place de foires permettant de participer à divers concours est également un plus à ne pas négliger.

Nos premières impressions : Vivement ! Les vastes espaces à explorer dans la ville d’Henford-on-Bagley nous font rapidement oublier les heures qui passent. Les détails sont bien finis, bien que le vert envahisse notre écran dès que nous nous aventurons dans les confins de la campagne. Le clin d’œil du retour d’Agnès Ladentelle et de ses célèbres coups de sac outrés plaira aux aficionados des mythiques PNJ de la saga. De nombreux défis, à la fois en termes de gestion et de performances, sauront maintenir notre intérêt pendant de longues heures.

