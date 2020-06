PREVIEW de Project CARS 3 : d’alléchantes nouveautés pour un départ en pole position

Une expérience repensée et toujours plus accessible





Depuis 2015, la licence Project CARS fait le bonheur des amoureux de simulations automobiles sur consoles, mais aussi sur PC depuis le deuxième épisode. Slightly Mad Studios n’a jamais caché le fait qu’une suite était en préparation, et ce fameux Project CARS 3 a enfin été dévoilé en vidéo. Nous avons eu la chance d’assister à une présentation du jeu et de ses nouveautés, effectuée par Joe Barron (Marketing & Esports Manager) et Matt York (Designer), sans prise en main, mais avec tout de même la diffusion de séquences de gameplay et un aperçu des menus permettant d’apprécier une partie de ce qu’aura à offrir cette itération qui promet de scotcher à leur volant virtuel les joueurs souhaitant s’investir sur la durée.

Rendre Project CARS 3 accessible au plus grand nombre.



En premier lieu, l’équipe souhaite immerger la communauté en retranscrivant le plus authentiquement possible l’intensité des sports mécaniques. Cela passera par l’implémentation d’un mode Carrière totalement repensé autour d’une nouvelle meta, à base de gain d’expérience et d’amélioration de véhicules à personnaliser, le tout sans aucune microtransaction, un détail que l’équipe a bien tenu à souligner. L’objectif affiché est de mieux récompenser les joueurs. Ainsi, chaque action en course nous rapportera de l'XP, dont l’affichage se situera en haut de l’écran, laissant notre champ de vision le plus clair possible. La Carrière nous fera donc partir du bas de l’échelle pour progressivement nous élever au rang de professionnel, et ce en prenant part à différentes « Routes » (Road de E à A, Hyper Car et GT de C à Open). Dans chacune, nous serons invités à réaliser une série d’objectifs dont la complétion sert à débloquer les séries suivantes, sauf si vous préférez dépenser des Crédits, la monnaie du jeu, pour jouer à votre manière. Et il ne s’agira pas que de terminer 1er, mais plutôt d’apporter de la diversité à nos sessions. Au sein d’une interface bien structurée se trouveront également des Invitationals et Défis, avec à la clé toujours plus d’XP à engranger et de raisons de lancer une partie.

Les séries citées plus haut seront elles-mêmes subdivisées en différentes catégories avec dans chacune quatre épreuves alternant les modes pour éviter l’ennui. Outre les courses traditionnelles, nous retrouverons donc des Tours de chauffe (Hot lap) et Championnats, avec à chaque fois 3 objectifs à réaliser. En plus de ça, la Carrière a été organisée pour nous faire essayer les meilleures voitures et pistes, avec la promesse d’un total de 10 véhicules à améliorer à travers ce mode, qui devrait donc nous tenir en haleine pendant de nombreuses heures. Les développeurs ont également souhaité rendre Project CARS 3 accessible au plus grand nombre en implémentant une courbe de progression visiblement bien pensée donc, sans pour autant négliger l’expérience de pilotage en permettant d’ajuster les récompenses en fonction des aides activées ou non. En effet, le réglage de l’IA – raffinée pour être plus crédible - et de son agressivité, ainsi que divers paramètres d’assistance, est lié à un modificateur d’XP, qui en octroie davantage pour les pilotes chevronnés n’ayant pas peur de la difficulté.

Et ne pensez pas que cette meta basée sur le simple concept de « jouer, progresser et être récompensé » ne s’applique qu’à la Carrière, oh non. Tous les modes de jeu y passent, dont Rivals, basé sur un système de leaderboards saisonnières avec une fonction de Fantôme asynchrone. Tout un tas d’évènements quotidiens, hebdomadaires et mensuels vont ainsi nous faire affronter les joueurs du monde entier avec ce système retravaillé, plus profond et varié des évènements communautaires de Project CARS 2. En plus de l’XP, nos performances serviront à gagner des Rivals Points déterminant notre division dans le classement, allant d’Argent à Platine. Ici, nous serons encouragés à recommencer pour nous améliorer et atteindre les sommets, bien aidés par les Fantômes dynamiques des pilotes qui apparaîtront selon notre position générale.

Un garage de rêve à améliorer





Outre ces deux modes inédits, les Évènements personnalisés feront leur retour pour s’amuser en solo en fixant les conditions de course : type d’adversaire, nombre de tours, période de la journée et météo dynamique se servant du système LiveTrack, tout y passera. En plus, l’accès à l’ensemble du contenu sera donné, dont toutes les pistes et voitures, sans avoir à les débloquer au préalable. Enfin, l’incontournable multijoueur offrira trois possibilités pour profiter de Project CARS 3 à plusieurs. Partie rapide permettra ainsi de s’élancer sur les pistes avec un matchmaking tenant compte de nos compétences et de notre rang, tandis que le lobby personnalisé accueillera nos amis et compétitions privées. Les évènements programmés par le studio auront eux une date fixe et des conditions à respecter, avec une étape de qualification à effectuer en amont. Dans tous les cas, l’ensemble du contenu se veut là encore très accessible et l’utilisation de serveurs relais devrait assurer une bonne stabilité et latence en termes de connexion. En plus, tous nos véhicules personnalisés apparaîtront en ligne à la vue des autres joueurs et spectateurs, bien que l’option d’emprunter un bolide plus adapté à un tracé soit aussi donnée.

Project CARS 3 ne manquera pas d’atouts pour occuper les joueurs sur la durée.

Enfin, l’autre nouveauté majeure de Project CARS 3 sera donc la personnalisation de nos voitures, étroitement liée à la boucle de gameplay par son système d’acquisition d’XP et de Crédits appliqué à l’ensemble des activités du jeu. Envie de conserver le même véhicule durant toute votre carrière ? Ce sera possible en faisant évoluer son PIR (Performance Index Rating), une représentation numérique de l’ensemble de ses statistiques à l’instar des scores d’équipement des looter shooters. La comparaison n’est pas anodine, puisque chaque type d’amélioration (pneus, freinage, injection, bloc moteur, etc.) dispose de 4 niveaux symbolisés par des couleurs (gris, vert, bleu et violet). L’interface allant avec ce score chiffré et ces upgrades permettra d’un simple coup d’œil de voir dans quelle catégorie nous sommes aptes à participer. À cela s’ajoutera l’incontournable aspect pimp my car, avec un certain choix de coloris de base et motifs préconçus auquel s’ajoutera une immense palette de peintures en tout genre. Effets métalliques, stickers de sponsors, choix des jantes et création de notre propre plaque d’immatriculation devraient ainsi nous permettre de piloter le véhicule de nos rêves et, si le cœur vous en dit, de le partager, pourquoi pas avec le mode Photo intégré.

Pour terminer, cette présentation nous a également permis de découvrir 2 nouveaux tracés ajoutés à cet épisode, l’un à Shanghai en plein cœur de ses rues bardées de néons et l’autre à Sao Paulo au Brésil, qui n’est autre que l’Interlagos. Comme il s’agissait d’un flux vidéo, difficile d’apprécier à leur juste valeur les graphismes pour le moment, mais il nous est tout de même promis un meilleur rendu des effets avec une amélioration du motion blur, ainsi que des impacts se matérialisant par exemple par un pare-brise fissuré à la suite d’une collision avec une barrière de sécurité (il faudra appeler Carglass). La caméra de chasse a également subi une révision.

Nos premières impressions : Bon ! Devant ce tableau prometteur, il conviendra d’attendre de juger manette ou volant en mains des sensations de jeu, mais nous pouvons au moins constater que Project CARS 3 ne manquera pas d’atouts pour occuper les joueurs sur la durée. En misant sur l’accessibilité et une progression récompensant chaque moment passé devant l’écran, Slightly Mad Studios devrait parvenir à contenter tout le monde, c’est du moins tout ce que nous lui espérons.

En attendant de pouvoir mettre la main sur Project CARS 3, vous pouvez toujours découvrir son prédécesseur disponible contre seulement 19,99 € chez Amazon.