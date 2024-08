PREVIEW Memoreum : quand Doom et Dead Space se rencontrent en VR

C’est durant la gamescom 2024 que nous avons pu tester une future production horrifique et délirante, qui pointera le bout de son nez en 2025. Son nom ? Memoreum ! Les développeurs ont mélangé deux univers, Doom et Dead Space, pour amener aux joueurs un univers oppressants et stressants en VR. Nous avons donc passé quelques minutes avec ce titre, nous vous en parlons brièvement en vidéo.

Avant tout, l’éditeur fait le point sur ce jeu :

Sur une Terre mourante, dernier espoir de l'humanité, un vaisseau spatial colonie est lancé dans une mission critique à la recherche d'un nouveau foyer parmi les étoiles. Mais dans l'immensité de l'espace, un événement cataclysmique a plongé le vaisseau et ses habitants dans un cauchemar insondable. Vous devez maintenant élucider les mystères qui ont frappé le vaisseau et son équipage, lutter pour vous adapter et survivre contre des obstacles inimaginables, tout en traçant une voie vers le salut au milieu de l'abîme cosmique. Le voyage dans Memoreum n'est pas seulement une question de survie, il s'agit de reconstituer une histoire sombre et tordue qui vous fera tout remettre en question.

Avons-nous aimé ?

Nos premières impressions : Vivement !



Même si la partie visuelle ne plaira pas à tout le monde, Memoreum a de quoi amuser. L’expérience est sympathique malgré son rendu old-school. Soyons clair, si vous cherchez du 2024 avec des graphismes explosifs, passez votre chemin. Si vous êtes à l’affut d’un Doom x Dead Space décalé, alors le titre risque de vous amuser. En attendant, de notre côté, nous avons hâte !

