TEST Alienware Aurora R13 : une moyenne tour gaming qui a tout d'une grande ?

Pour débuter





Fait surprenant, alors que le modèle Aurora R10 était basé sur une architecture Ryzen, testé ici en 2020 et là en 2021 et que la même année marquait le retour de PC portables Alienware avec des processeurs Ryzen après 14 ans d'hégémonie Intel... Le constructeur Dell a semble-t-il choisi de faire machine arrière et l'Aurora R13 n'est disponible qu'avec des processeurs Intel.

Niveau configuration, l'Aurora R13 est décliné du désormais célèbre Intel Core i7-12700 KF jusqu'au Core i9-12900KF. Concernant la partie GPU, il sera possible, au choix, de s'orienter vers NVIDIA avec les GeForce RTX 3080 (version 10 Go), RTX 3080Ti ou RTX 3090 ou de partir sur une AMD Radeon RX 6900XT avec 16 Go de mémoire GDDR6. Pour la mémoire RAM, vu qu'il s'agit de la plateforme Alder Lake-S, direction DDR5 avec au choix, 32 Go de mémoire bicanale (2 x 16 Go) ou 64 Go (2 x 32 Go ou 4 x 16 Go) cadencés à 4 400 MHz. Si votre budget vous le permet et que vous optez pour la version la plus musclée avec 128 Go (4 x 32 Go), attention toutefois, car il s'agit de mémoire cadencée à 3 600 MHz. Enfin, côté stockage, l'offre démarre avec un SSD M.2 PCIe NVMe de 1 To et peut être couplé à un disque dur (HDD) de 1 ou 2 To dont la vitesse de rotation est de 7 200 t/min. Il est également possible d'upgrader la partie SSD en optant pour un SSD M.2 PCIe NVMe de 2 To. L'ensemble sera pourvu de Wi-Fi 5 en norme 802.11ac et Bluetooth 5.0, modifiables en Wi-Fi 6 802.11ax et Bluetooth 5.1 ou 5.2. Pour finir l'Aurora R13 pour être livré avec un clavier et une souris gaming.

Dans notre cas, le constructeur nous a prêté un modèle avec un i9-12900KF, une RTX 3080 (10 Go), 64 Go de RAM de DDR5 (4 800 MHz) et un SSD M2 de 1 To. L'ensemble est mû par une alimentation 750 W certifiée 80 Plus Platinium ce qui garantit un rendement de 94 % à 50 % de charge et 90 % pour une charge à 100 %. Un grand merci à Dell qui nous a laissé suffisamment de temps pour pouvoir torturer la bête suivant notre protocole habituel. Voici notre avis.

Fiche technique constructeur de l'Aurora R13 (réf. dawr1306) : Processeur : Intel Core i9-12900KF de 12e génération (16 cœurs, 30 Mo de mémoire cache L3, jusqu‘à 5,2 GHz avec technologie Turbo Boost) ; Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 avec 10 Go de mémoire GDDR6 ; RAM installée : 64 Go, 2 x 32 Go, de mémoire DDR5, 4 800 MHz ; Capacité de stockage : Disque SSD PCIe M.2 de 1 To ; Technologie de refroidissement Alienware Cryo-tech Edition CPU Liquid Cooling ; Communication sans fil : WLAN Realtek RTL 8822CE Wi-Fi 5 (2x2) MIMO 802.11ac et Bluetooth 5.0 ; Clavier gaming mécanique RGB (16 millions de couleurs) extra plat Alienware AW510W - américain (QWERTY), contact CHERRY MX Low Profile Red ;

Alimentation 750W 80 PLUS Platinium ;

Poids : 15,5 kg ;

Taille : 480 x 220 x 510 mm (L x l x h) ;

Système d’exploitation : Windows 11 Famille 64 bits ; Connectiques :

Ports en face avant :

1 prise casque universelle (côté droit) ;



3 ports USB 3.2 Gen 1 avec technologie PowerShare ;



1 port USB 3.2 Gen 2 Type-C avec technologie PowerShare.

Ports à l’arrière de la tour :

Sortie numérique SPDIF (TOSLINK) ;



Sortie numérique SPDIF (Coax) ;



6 ports Jack 3.5mm :



Sortie Surround latérale (blanc) ;





Sortie Surround arrière (noir) ;





Sortie haut-parleur central/caisson de graves (orange) ;





Entrée microphone (rose) ;





Sortie Surround frontale (verte) ;





Entrée signal (bleu).



2 ports USB 2.0 Type-A ;



1 Port USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbit/s) ;



1 Port USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20 Gbit/s) ;



2 ports USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbit/s) ;



2 ports USB 2.0 Type-A (Smart Power On) ;



1 port RJ-45 Killer E3100 Gigabit Ethernet ;



1 prise d'alimentation.

En premier lieu, il est important de noter que le carton d'emballage de la tour mesure 63 x 29 x 74 cm pour un poids d'environ 20 kg. Par conséquent, assurez-vous d'être à domicile lors de la livraison sous peine de devoir vous organiser pour pouvoir récupérer le colis. Dell nous a habitués aux emballages soignés et celui-ci n'échappe pas à la règle avec des blocs massifs de mousse expansée qui englobe et protège la tour très efficacement. Le modèle de PC de test disposant d'une vitre transparente, celle-ci est bien entendu recouverte d'un film de protection. La souris et le clavier sont dans leurs boîtes respectives et sont logés dans l'immense carton.

Passons maintenant aux entrailles de la bête





Penchons-nous maintenant sur la partie composants. Il vous faudra d'abord retirer la vis cruciforme présente sur le panneau arrière afin de libérer le verrou. Le constructeur a réalisé un travail intéressant avec un refroidissement par eau intégré de type All-In-One (AIO), compact et séduisant, qui arbore le logo à la tête d'alien et est équipé de RGB.

Actionnez la tirette et le panneau latéral cherra.



En revanche les barrettes mémoire de DDR5 sans dissipateurs et de couleur verte dénotent un léger manque de cohérence quant à l'esthétisme. De même, la position du port NVME entre le port PCI express où est branchée la RTX 3080 et le waterblock de l'AIO laisse supposer qu'il faudra surveiller les performances du SSD sous peine de risquer qu'elles soient dégradées voire pire. Ce dernier détail est vraiment surprenant, car Dell avait pourtant fait attention à ce problème en mettant le port M.2 le plus loin possible de la carte graphique dans un ancien modèle évoqué plus haut.

La configuration de test nous ayant été livrée avec un clavier et une souris, il nous semblait pertinent de faire un point sur les deux périphériques. Côté « mulot », il s'agit du modèle AW610M qui a le mérite de proposer une solution neutre que vous soyez droitier ou gaucher. Elle possède 7 boutons programmables et le récepteur sans fil USB se situe sous la souris. Ses dimensions sont de 133,3 x 77,6 x 49,2 mm (L x l x h) et elle pèse 117 g. Elle embarque un capteur de 16 000 DPI, propose un temps de réponse de 1 ms (1 000 Hz) et possède une autonomie de 350 heures (RGB désactivé). Enfin, la molette peut être configurée entre 12 et 24 crans par tour afin de la rendre plus ou moins sensible.

Pour le clavier, il s'agit du modèle AW510K que nous avions testé ici. Pour résumer, il est équipé de touches en ABS ultras fines et d'un rétroéclairage RGB. Les switchs viennent de chez Cherry MX et il s'agit des rouges, ce qui pour rappel signifie une course de détection de frappe de 2 mm (course totale de 4 mm), une force d'activation de 45 g et une durée de vie supérieure à 50 millions de frappes. Bref, un petit combiné sympa pour utiliser quotidiennement votre Aurora R13.

i9 12900KFH + NVIDIA GeForce RTX 3080, un combo intéressant pour un budget maîtrisé ?





Cet Alienware Aurora R13 est équipé d'un processeur Intel Core i9-12900KF secondé par 64 Go de mémoire vive en DDR5 cadencée à 4 400 MHz et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 avec 10 Go de GDDR6 (processeur GA102). Côté technique, vous trouverez ci-dessous les timings mémoire et les informations sur le CPU. La RTX 3080 embarquée est un modèle OEM spécifique à la marque Alienware, est de type triple slots et est alimentée par deux connecteurs 8-pin. Elle possède un TDP de 320 W comme toutes les RTX 3080 dotées de 10 Go de mémoire, que ce soit les Founders Editions ou bien les modèles personnalisés.

Les RTX 3080 avec 12 Go ont un TDP de 350 W, tout comme les RTX 3080 Ti et RTX 3090.

Pour finir avec le côté technique, nous avons testé le SSD de la marque Samsung (1 To) sous CrystalDiskMark 8.0.4x64. Celui-ci obtient des performances de l'ordre de 7,1 GB/s en lecture séquentielle et 5,2 GB/s (en moyenne sur les gros fichiers de 32 Go) en écriture séquentielle, ce qui une fois converti donne respectivement 888 Mo/s et 651 Mo/s. Il s'agit là de performances tout simplement excellentes et c'est vraiment ce que nous attendons de la part de Dell pour ce type de configuration.



Et les jeux dans tout cela ?





Marvel's Guardians of the Galaxy tient les 157 fps en moyenne en Ultra, ray-tracing activé et DLSS réglé sur qualité et filtrage anisotrope en x16, tandis que Far Cry 5 atteint les 74 fps en moyenne en résolution 2560 x 1440. Metro Exodus tient en moyenne les 90 fps en mode Extrême avec le ray-tracing activité et nous avons atteint les 120 fps de moyenne sur The Division 2 en Ultra. Petit bémol toutefois, il nous paraît peut probable de faire tourner Cyberpunk 2077 en résolution 4K, car nous avons vu des chutes de fps conséquentes en 1440p, ce qui ne gage rien de bon pour tenir du 60 fps constant.

Selon nos habitudes de test à la rédaction, nous avons enchaîné avec les différents logiciels de benchmark habituels. Commençons avec Cinebench R23 où le Core i9-12900KF fait le job puisqu'avec ses 16 cœurs et ses 24 threads, il obtient un excellent score de 25 655 points en multi-threads et 2003 points en monocore le tout avec un TDP de 125 W (241 W en mode Turbo).

Un passage sur 3DMark gratifie ce PC de 17 002 points sur Timespy en 1440p et 17 895 sur Firestrike en mode Extrême (10 597 en Ultra), qui sont de bons scores de benchmark. Si nous regardons les performances CPU et GPU sur 3DMark (Timespy), le processeur obtient 17 791 points et le processeur graphique 16 870 points, ce qui montre que la carte est plutôt sous-dimensionnée par rapport au processeur, il aurait été intéressant de voir ce que peut donner une RTX 3080 avec 12 Go. Enfin, un dernier test sur Port Royal a permis d'obtenir le score de 11 028 points.

Passage sur Superposition benchmark et, comme vous pouvez vous en douter, le couple Intel Core i9-12900K et NVIDIA GeForce RTX 3080 obtient 10 000 points sur en mode VR Maximum que ce soit avec un Oculus Rift ou un HTC VIVE Pro. Pour autant, l'ensemble se fait mettre à mal lors de l'essai en mode VR Future avec un GPU qui atteint 100 % d'utilisation et surtout, plus préoccupant, celui-ci monte jusqu'à 74°C. En effet si la température atteint les 80°C, la situation se complique avec l'apparition quasi certaine du phénomène de Thermal Throtling, qui pour simplifier va dégrader les performances du matériel et peut tout simplement aboutir à des freezes ou crashs pendant des sessions gaming.



Pour conclure, cet Alienware Aurora R13 est un PC assemblé qui a du sens. Son design est toujours aussi séduisant et le prix des composants actuels est tel que pour une fois, le tarif de la bête n'est pas forcément démesuré. En revanche, utiliser les dernières technologies disponibles, mais sans forcément aller au bout des choses avec un AIO de 120 mm sur un des processeurs les plus puissants disponibles sur le marché, des barrettes mémoire sans dissipateur et l'absence de cable management font hélas de l'ombre au tableau.

Si vous souhaitez vous procurer ce PC haut de gamme via le site du constructeur c'est par ici, si vous préférez passer par Amazon, c'est par là.

Les plus Un boîtier au look toujours aussi atypique

L'option avec le panneau latéral en verre permet de profiter du RGB, qui est du plus bel effet en bleu

L'AIO avec le logo Alienware et le design hexagonal

Un des meilleurs SSD en première monte

Possibilité d'upgrader le PC Les moins Dissipateur trop petit pour gérer la chauffe

Une RTX 3080 un peu juste avec le Core I9-12900 KF

Les barrettes de RAM vertes sans dissipateur

Passez votre chemin si vous êtes créateur de contenu