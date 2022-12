TEST Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion : Zack fait son retour avec une nouvelle bouille

Du neuf avec du vieux





Si vous êtes un possesseur de la PSP et que vous aimez Final Fantasy VII, vous n’êtes pas passés à côté d’un célèbre spin-off, Crisis Core: Final Fantasy VII. Le titre avait vu le jour en 2007 et, depuis le temps, les fans attendaient le portage de cette aventure dans nos plateformes du moment. Square Enix franchit enfin le pas et adapte cette production sous un nouvel intitulé, Reunion. Les PlayStation, Xbox, Switch et PC accueillent donc cette odyssée, le jeu est-il plus clinquant qu’avant ? Parlons-en !

Square Enix a su adapter avec brio une production qui a marqué toute une génération.

Commençons par le point mis en avant par la firme nippone, les graphismes. En effet, les développeurs se sont tout de même cassé la tête pour modifier certains aspects du vieux titre PSP pour obtenir un rendu clinquant à l’image. Ainsi, la modélisation des personnages a été changée, les visages sont plus fins, les vêtements plus détaillés, les contours se rapprochent un peu plus de ce que nous pouvons voir du côté de Final Fantasy VII Remake. Les décors, eux, ont aussi été retravaillés et de nouveaux éléments ont été incrustés dans les cadres. C’est plus net, plus chaleureux, les couleurs sont plus explosives. Mais le studio ne s’arrête pas là et ajoute des reflets, ainsi que des effets lumineux très flashy et impressionnants.

Cependant, des défauts sont présents... Les animations in-game ne sont pas folles et nous rappellent grandement que nous avons affaire à un jeu PSP. En outre, les cinématiques en CGI, bien que magnifiques malgré l’âge, sont un peu ternes et granuleuses à cause d’une image étirée et non retouchée. Pour ce qui est de la bande-son, les musiques épiques d’antan ont droit à quelques ajustements pour émoustiller avec douceur nos esgourdes, les arrangements sont vraiment bons. Mais attendez, ce n’est pas tout ! Un doublage complet, en japonais ou en anglais, s’invite aussi à la fête. Vous l’aurez compris, c’est un véritable délice pour nos petites oreilles.

Et la prise en main dans tout cela ? Eh bien, le géant japonais a écouté la communauté et a rectifié plusieurs points contraignants. Tout d’abord, la caméra n’est plus figée, celle-ci peut être déplacée à notre bon vouloir. Ensuite, le système OCN est encore présent et est toujours aléatoire, malheureusement. Cependant, pour éviter qu’un enchaînement soit perturbé par une offensive non voulue et imprévisible, une action a été ajoutée pour que le joueur puisse déclencher son assaut dévastateur à un moment souhaité. De plus, nous pouvons maintenant passer les animations, bref, cela fait du bien. Autre point et pas des moindres, il est dorénavant possible d’exécuter un combo de 5 coups, tandis que des raccourcis font leur apparition, pour user d’une Matéria par exemple. Tous ces ajouts rendent les affrontements plus fluides, dynamiques et agréables ; surtout du côté de l’OCN.

Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion nous rappelle grandement que nous nous frottons tout de même à un jeu portable, de par sa linéarité dans la progression et de diverses phases quelque peu redondantes. Mais Square Enix a su adapter avec brio une production qui a marqué toute une génération en peaufinant plusieurs points qui faisaient grincer des dents les fans d’antan.

Les plus Belle petite refonte visuelle

Les ajustements du gameplay, au top

Les musiques, les poils qui montent

Les doublages japonais et anglais Les moins Quelques animations pas terribles

Les cinématiques en CGI, ça pique un peu

Notation Verdict 16 20