TEST Crisis VRigade : quand le rail shooter typé Time Crisis s'invite en réalité virtuelle...

Gendarmes et Voleurs

Ne cherchez pas une grande histoire ou un scénario poussé, ici nous incarnons les forces de l'ordre et il faut arrêter les méchants ! Crisis VRigade nous met dans la peau d'un membre du SWAT en pleine action dans trois scénarios assez courts, mais intenses, sur la base d'un rail shooter. Nous devons faire respecter la loi dans la ville la plus malfamée que le monde ait connue. Pour cela, nous sommes équipé d'une arme de poing principale, mais durant notre expérience, nous débusquons divers ustensiles, ainsi que des bonus, qui s'utilisent jusqu'à épuisement.

Une expérience sympathique.

Alors que le jeu rappelle énormément Time Crisis sur son principe, c'est bien la VR qui apporte la petite touche qui manquait à l'époque. Notre survie dépend, par exemple, de notre capacité à nous mettre physiquement à couvert. Jouable en coopération avec un ami, chacun des trois niveaux dans lesquels nous évoluons est composé de plusieurs scènes qui se succèdent assez vite après chaque échange de balles avec les ennemis, sous réserve d'avoir préservé les civils.

Le titre est cependant assez difficile et ne laisse que peu le droit à l'erreur. Heureusement, les parties s'enchaînent rapidement et la frustration s'évanouit en un claquement de doigts face au fun. Crisis VRigade propose quelques embranchements différents, mais la fin est toujours la même. L'objectif, ici, est donc d'achever toutes les missions avec le meilleur score possible. Alors oui, cette production se termine en quelques minutes, mais elle offre une bonne rejouabilité pour éviter l'ennui.





Crisis VRigade est plutôt beau et joue sur des graphismes minimalistes en low poly tout en conservant une cohérence esthétique très appréciable. Les 3 niveaux sont assez variés et nerveux, tout en étant accompagnés d'une ambiance sonore digne des meilleurs blockbusters hollywoodiens. Pour un prix dérisoire de 4,99 € à l'heure où nous écrivons ces lignes, c'est une expérience sympathique qui arrive à nous divertir avec aisance, seul ou accompagné d'un camarade. L'action et le plaisir sont aux rendez-vous, alors pourquoi s'en priver ?

Les plus Fun immédiat

Jouable en coopération

Prix attractif Les moins Seulement 3 niveaux

Difficulté un poil élevée