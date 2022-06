TEST Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles : une édition Switch démoniaque ?

Le souffle coupé



Oui, si vous avez loupé l’information, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles s’invite sur Nintendo Switch. Forcément, il y a de quoi titiller les fans de la franchise puisque le bébé de CyberConnect2 peut dorénavant nous suivre n’importe où. Mais avant de passer par la case achat, nous avons décortiqué ce portage afin de vous livrer nos impressions. Alors, verdict ?

Demon Slayer n’a pas à rougir face aux autres plateformes.

Pour commencer, nous y avons joué en mode Portable et il faut dire que le rendu est impeccable. Cette adaptation est soignée, très colorée et surtout fluide. L’aspect animé est très plaisant à l’œil, les jeux de lumière nous amusent les mirettes, bref, c’est au poil. Et en mode TV, cela donne quoi ? Eh bien, les développeurs ont fait un bon travail puisque, globalement, le jeu tourne à merveille. Alors certes, un brin d’aliasing traîne dans les parages, mais ne dérange en rien les rétines. Par contre, et tout comme les autres éditions chez la concurrence, les défauts sont toujours là, à savoir des textures simplistes, des environnements vides et sans vie, du popping et bien d’autres choses...

En outre, la prise en main n’est pas du tout mauvaise avec les Joy-Con, même si nous recommandons d’y jouer avec une bonne manette Pro. Chose à prendre en compte, il n’est pas possible de débrancher ces petits pads pour jouer en multijoueur local ; il faut obligatoirement une autre paire de Joy-Con pour s’amuser avec un ami. Point à prendre en compte, cette version inclut divers bonus dès le départ (16 000 points, des uniformes et des tenues) et comporte les ajouts qui ont été propagés chez les copains. Cette production a évolué depuis le temps et permet de prendre le contrôle de nouveaux personnages, comme les démons, qui n’étaient pas intégrés dans le jeu de base. Un bon point pour le coup !

Cette édition Switch de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles n’a pas à rougir face aux autres plateformes. L’expérience est intacte et comprend les contenus convoités du moment. Cette version a même un énorme avantage par rapport aux autres, celle de pouvoir se trimballer le titre dans son sac et d’y jouer n’importe où, n’importe quand.

Vous pouvez acheter cette version Switch sur Amazon à 52,49 €.

Lire aussi : TEST Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles : Tanjiro rate son train

Les plus Plaisant à l’œil pour une édition Switch

Demon Slayer dans la poche

Une prise en main pas mauvaise avec les Joy-Con Les moins Un brin d’aliasing en mode TV (mais rien de méchant)

Des bugs toujours présents

Notation Verdict 13 20