TEST du Alienware AW2720HF 27" : des ovnis nous apportent un écran de compétition

Il est beau mon moniteur



C’est un beau joujou que nous a envoyé Dell. La société a été plutôt généreuse puisque ce n’est pas le seul produit de qualité qu’elle nous a fait parvenir, mais c’est probablement celui qui nous a le plus séduit durant notre unboxing. Notre histoire d’amour avec ce moniteur a démarré quand nous avons découvert ses fabuleuses courbes. Bien moins anguleuse que ne pouvaient l’être l’AW2518HF ou d’autres écrans de la marque, la bête de 27 pouces a un look qui nous plait beaucoup. Il fait tout simplement plus moderne, le fait que nous ayons obtenu un modèle blanc a peut-être accentué cette impression qui fait de l’AW2720HF un objet design une fois posé sur un bureau.

Nous sommes face à un écran premium.

Disons-le clairement, nous sommes face à un écran premium, la qualité de fabrication ne trompe pas. L’AW2720HF a beau être composé de plastique dur, celui-ci est sophistiqué, lisse, résistant et ne garde pas les traces de doigts en prime… Bref, il coche toutes les cases du parfait petit écran fabriqué avec amour. Nous irons même jusqu’à dire qu’il a sa carte à jouer du côté de la sobriété. Les lumières que le moniteur arbore sont limitées au strict minimum. Elles sont pour le coup plus élégantes qu’autre chose, d’autant qu’elles mettent bien en valeur l’architecture chic et arrondie de l’AW2720HF.

Un mot rapide sur les pieds qui sont du même acabit que le reste. Leur longueur peut être un problème au niveau de l’espace occupé sur un bureau, mais heureusement, ils se rattrapent par une certaine finesse. Par ailleurs, l’AW2720HF embarque comme d’autres modèles un support permettant de faire sortir les câbles de l’écran par la base des pieds. Nous ne pouvons qu’apprécier cet aspect pratique et ergonomique, bien qu’il s’agisse de déjà-vu. Même constat du côté du pivot qui permet à l’écran d’être très mobile et même de passer en mode portrait.

La foire aux détails



Vient ensuite le cas des connectiques. De ce côté-là, Dell nous régale. L’écran a en stock pas moins de deux sorties HDMI, un DisplayPort, une sortie « audio line-out » de type Jack ainsi que cinq connecteurs UBS 3.1 (quatre type A et un type B). Deux sont astucieusement situés à l’avant de l’écran avec une autre sortie Jack pour brancher un casque, et ce n’est pas si mal en fait. Nous avons peu de critiques à formuler à l’AW2720HF, mais le manque d’espace au niveau des branchements en est une.

Le moniteur est exemplaire et il l’est d’autant plus depuis que Dell s’est mis à utiliser un stick pour naviguer dans les menus.

Le problème est que, hormis les deux sorties USB et la prise Jack mentionnées plus haut, tout ce petit monde va sous le capot à l’arrière du moniteur. Autant vous dire qu’il est physiquement impossible d’utiliser tous ces connecteurs en même temps puisqu’il n’y a simplement pas assez de place pour faire passer tous les câbles. Cela relève du détail et nous ne pouvons pas vraiment nous plaindre d’avoir trop de branchements à notre disposition. Disons qu’il s’agit plutôt d’une demande masquée pour les futurs modèles de la firme.

Du côté des réglages nous soulignerons avant tout les menus hyper détaillés de la machine qui est capable de s’adapter à presque tous les besoins des joueurs. Et si les nombreux paramètres d’affichage préenregistrés (et assez convaincants) ne sont pas à votre goût, il sera toujours temps de vous perdre dans les menus pour trouver non seulement la qualité d’image parfaite, mais aussi régler les options de confort. C’est notamment dans cette section que nous pouvons jouer avec les couleurs ou les raccourcis. Bref, ce display est exemplaire et il l’est d’autant plus depuis que Dell s’est mis à utiliser un stick pour naviguer dans les menus. Le confort d’utilisation de l’AW2720HF était déjà bon, il n’en est que meilleur grâce à cela. Et puisqu’il faut encore chercher la petite bête, disons que l’écran n’est pas parfaitement réglé une fois hors de son emballage et qu’il faudra forcément passer par les menus pour avoir un rendu digne du moniteur. Les principaux réglages à revoir sont la luminosité et les contrastes, un comble pour une machine avec ces performances.

Un écran presque parfait



Car en dépit de ce faux départ qui pourrait vous bruler la rétine (la luminosité est vraiment violente), ce produit Alienware a vraiment tout pour plaire. La dalle mate est un premier pas apprécié pour limiter les reflets, mais l’AW2720HF a heureusement mieux que cela en réserve. Nous pensons bien sûr à sa technologie G-Sync tamponnée par NVIDIA ainsi que sa fréquence de 240 Hz. Le temps de rémanence mesuré à 1 ms en « gris à gris » mérite lui aussi d’être mentionné. Inutile de vous dire que ce qui s’affiche à l’écran est extrêmement fluide, agréable à regarder et qu’il n’y a pas la moindre trace de tearing ou de ghosting. La technologie IPS vient faire le reste avec un rendu des couleurs qui nous a paru assez fidèle et un angle de vision de qualité qui rend l’utilisation du mode portrait plus pertinent. Le taux de contraste mesuré à 1000:1 pourrait nous faire râler, mais dans l’absolu, il n’est ni handicapant, ni même étonnant. Les noirs manquent simplement un peu de substance lors d’une utilisation nocturne, pas de quoi blâmer Dell.

Au final, ce moniteur devrait mettre tout le monde d’accord. Son design premium est là pour vous aguicher, mais c’est véritablement du côté des performances que mise l’AW2720HF. En l’occurrence, le produit de Dell n’a rien à se reprocher si ce n’est peut-être un contraste un peu faiblard et des réglages d’usine qui ont tendance à vous anéantir les yeux à cause d’une luminosité poussée à fond. Nous n’avons rien à redire de plus et, si nous devions ajouter quelque chose, cela serait sans doute une mention de recommandation.

Les plus Un design sobre

Qualité de fabrication premium

Angles de vision

Menus complets et bien pensés

Technologie G-Sync de NVIDIA

Images très fluides

Colorimétrie réussie Les moins Demande quelques réglages pour être optimisé

Beaucoup de connectiques et pas assez de place pour les fils