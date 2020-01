UNBOXING : nos photos de l'Alienware Aurora R9 et du moniteur gaming AW2720HF

Présent lors du CES 2020, la grosse bête de Dell est venue bander ses gros muscles à domicile et nous montrer de quoi la marque à l’alien était capable. Et comme la firme voulait sublimer son produit, et sans doute un peu nous impressionner, ce ne sont pas moins de trois cartons géants qui nous ont été adressés.

À l’intérieur se trouvaient les petits copains de l’Aurora R9, à commencer par le moniteur gaming AW2720HF, fidèle compagnon de la tour et objet tout aussi impressionnant. Le clavier mécanique AW510K, la souris sans fil AW610M et le casque audio AW510H venaient compléter ce casting de luxe.

Si vous avez le goût des bonnes choses, sachez que les produits mentionnés sont actuellement en vente. En ce qui concerne les tests de ces derniers, restez dans les parages, car leur parution est imminente.