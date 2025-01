TEST GPD WIN Mini 2024 : une console portable qui en a sous le capot !

Tout dans la poche !





Les consoles portables évoluent et envahissent de plus en plus nos rayons. Nous pensons aux Steam Decks ou encore aux Rog Ally. Il y a du choix, mais n’oublions pas que GPD était là bien avant tout le monde. Le constructeur continue donc de proposer des machines alléchantes et a sorti, l’été dernier, un modèle alléchant : la GPD WIN Mini 2024 que vous trouverez à seulement 799 € avec le code NNNFRGPWM7 . Pour résumer un peu la bête, elle est compacte, performante et taillée, en plus de cela, pour le gaming. Nous avons passé plusieurs semaines avec ce produit, il est donc temps de vous en parler. Alors, ça donne quoi ?

GPD WIN Mini 2024 se glisse facilement dans un sac.

Pour commencer, avec ses dimensions de 16,8 x 10,9 x 2,6 cm et un poids plume de 520 g, la GPD WIN Mini 2024 se glisse facilement dans un sac ou encore dans une poche ; elle rentre parfaitement à l’arrière d’un pantalon. La charnière à clapet dévoile un écran tactile de 7 pouces, offrant une résolution Full HD avec une fluidité ajustable à 60 ou 120 Hz. Globalement, l’image est propre et nette, avec un rendu plaisant à l’œil. Seul bémol, la luminosité en extérieur n’est pas optimale, et le joueur aperçoit des reflets, ce qui peut déranger.

La GPD WIN Mini 2024 mise sur son format « mini » pour séduire et, oui, la prise en main est agréable, mais il y a tout de même un « mais ». En effet, la taille réduite a ses limites. Les joueurs aux grandes mains peuvent ressentir une légère gêne après une longue session. L'absence de grips, comme celles que nous trouvons sur certaines consoles portables, peut aussi être un détail frustrant pour ceux qui privilégient le confort. Au bout de quelques heures, une petite douleur peut se faire ressentir au niveau des poignets et de l’intérieur des paumes. Notez qu’il existe des poignées officielles (vendues à part) qui peuvent se connecter sur les côtés.

En outre, bien que petits, les joysticks sont précis, et les gâchettes tombent naturellement sous les doigts. Les touches sur les rebords sont de bonne qualité ; il faut juste prendre l’habitude de faire danser ses pouces d’un côté à l’autre. Le clavier intégré, qui est rétroéclairé, est pratique. Il est minuscule, ce qui permet de faire des recherches rapides, sans avoir à sortir son énorme clavier du placard. Mais si vous souhaitez travailler dessus, sachez que sa taille rend les longues interactions fastidieuses. Il s’agit clairement d’un outil de dépannage, ni plus ni moins.

