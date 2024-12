GPD WIN Mini 2024 vs ROG Ally Z1 Extreme : comparaison des deux consoles en photos

Cela fait maintenant plusieurs années que les consoles portables reviennent en force. Ce « nouveau » marché plaît de plus en plus car il s’agit, en fait, de minis PC que nous pouvons embarquer facilement avec nous, dans nos poches ou dans notre sac. Nous avons reçu la GPD WIN Mini 2024 il y a peu et, comme nous avons aussi la ROG Ally Z1 Extreme entres nos mains, nous avons décidé de vous les exhiber au travers de quelques clichés afin de vous rendre compte de la taille de la machine.

Mais pour mieux vous donner une idée exacte de chaque plateforme, voici ce qu’il faut retenir :

Dimensions et poids :

ASUS ROG Ally :

Dimensions : 28 x 11,1 x 2,12 - 3,24 cm ;

Poids : 608 g.

GPD WIN Mini :

Dimensions : 16,8 x 10,9 x 2,5 cm ;

Poids : 520 g.

Écran :

ASUS ROG Ally :

Écran tactile IPS de 7 pouces ;

Résolution Full HD (1920 x 1080) ;

Taux de rafraîchissement de 120 Hz ;

Luminosité de 500 nits ;

Support FreeSync Premium.

GPD WIN Mini :

Écran tactile IPS de 7 pouces VRR ;

Résolution Full HD (1920 x 1080) ;

Taux de rafraîchissement de 120 Hz ;

Luminosité de 500 nits ;

Support FreeSync Premium.

Pour vous partager quelques impressions, la GPD WIN Mini est nettement plus compact et légère que le ROG Ally. Oui, mais la machine d’ASUS, malgré sa taille, offre une prise en main plus confortable pour des sessions prolongées. Mais pour faire simple, cela dépend principalement de vos priorités. Si vous cherchez une console légère et compacte, le GPD WIN Mini est un excellent choix. Cependant, si vous privilégiez le confort pour des sessions longues, l’ASUS ROG Ally pourrait mieux répondre à vos attentes.

Dans les deux cas, ces deux consoles / PC portables sont des appareils de qualité à ne pas louper. Si la GPD WIN Mini vous intéresse, voici un lien de notre partenaire GeekBuying :