UNBOXING GPD WIN Mini 2024 : déballage de cette console portable qui a la classe !

Avant toute chose et de vous montrer la bête, késako la GPD WIN Mini 2024 ? C’est une console et un PC à la fois qui rentre facilement dans la poche. Mais question du jour, est-ce que cette machine en a dans le ventre ? Et pour cause, il y a de quoi s'inquiéter en voyant la taille... Eh bien sachez que la belle est puissante en plus d’être ravissante ! Cette plateforme a été pensée pour les gamers aiment les expériences en nomade. Mais arrêtons de tourner autour du pot et découvrons, ensemble, l’intérieur de la boîte !

Ce qu’il faut retenir brièvement de la GPD WIN Mini 2024 :

Avec son processeur AMD Ryzen 7 7840U et jusqu’à 64 Go de RAM LPDDR5, elle rivalise avec certains petit PC gaming. Son stockage SSD PCIe Gen 4 (jusqu’à 2 To) garantit des temps de chargement réduits et de l’espace pour tous vos jeux. Les graphismes sont gérés par une carte AMD Radeon 780M.

Voici en gros ce que nous avons dans le carton :

La GPD WIN Mini 2024 avec un écran tactile de 7 pouces en Full HD (1920×1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz ;

Le câble USB-C ;

Un adaptateur secteur ;

Le manuel d’utilisateur (en anglais).

Si le produit vous titille, nous vous partegons un lien de notre partenaire GeekBuying :

Que dire de prime abord ? En ouvrant la boîte, nous avons été impressionnés par la taille, c’est vraiment… minuscule. Le design est classe, et les touches sont réactives. Seul point qui nous inquiète, les joysticks qui ont l’air (un peu) trop petits par rapports à nos doigts. Mais nous vous livrerons nos impressions sur cette console prochainement, encore un peu de patience.