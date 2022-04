TEST LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, la Switch crache ses poumons

« Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir »





LEGO Star Wars : La Saga Skywalker envahit les rayons du monde entier. Les possesseurs de la Switch ne sont pas laissés de côté puisque le titre a été porté sur la belle console de Nintendo. Bien évidemment, nous nous sommes penchés sur cette édition afin de vous livrer nos impressions. Nous n’allons pas revenir sur cette aventure, mais nous attarder uniquement sur la partie technique. Une production qui tourne bien sur cette plateforme ?

La petitesse de l’écran sauve cette adaptation...

Pour commencer, nous y avons joué en mode TV, et il faut dire que le résultat pique un brin les mirettes. En effet, pour avoir un framerate quasi constant (tournant dans les 30 fps) et pour ne pas supprimer les PNJ et autres éléments de décor visibles dans les autres versions, les développeurs ont dû faire quelques concessions. Tout d’abord, et c’est le point qui saute vraiment aux yeux : la résolution. Elle est basse... trop basse... Le rendu est flou et donne mal à la tête au bout de quelques minutes. En outre, les textures ont (beaucoup) de mal à s’afficher, et il y a du clipping constamment. Alors certes, c’est agréable de pouvoir s’amuser avec un jeu proposant une fluidité correcte, mais si les graphismes sont brumeux et les imperfections nombreuses, il est dur de poursuivre son odyssée sous ces conditions.

Alors quoi ? Eh bien, nous passons en mode Portable et la petitesse de l’écran sauve cette adaptation. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est un poil plus net et plus plaisant à jouer. Oui, des bouts d’environnement continuent de surgir par-ci, par-là, mais le rendu global est bien plus sympathique. Que ce soit un mode ou l’autre, nous avons eu des plantages de la console... Impossible de charger un niveau (écran noir avec du son), menu qui se fige, problèmes de collision in-game, tout cela nous a obligé à redémarrer la Switch. La machine chauffe rapidement, les ventilateurs soufflent fortement, nous sentons que la belle fait de son mieux pour faire tourner cette production. Autre point, les temps de chargement sont longs et peuvent agacer. Concernant les voix, l’anglais est disponible de base. Si vous voulez le français, sachez qu'un pack est disponible gratuitement sur le Nintendo eShop ; il fallait le savoir...

Faisons simple, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker essaye d’être identique aux autres versions, oui, mais à quel prix... Si vous y jouez en mode Portable, ce n’est pas trop mauvais, malgré les imperfections visuelles et les bugs intempestifs. En mode TV, c’est une horreur, nous conseillons de vous amuser en nomade pour éviter d’avoir l’estomac retourné ; prenez soin de vos petits yeux. Pour le coup, nous croisons les doigts pour que les développeurs peaufinent le titre avec des patchs corrigeant certains soucis.

Les plus LEGO Star Wars dans la poche

En mode Portable, ça passe Les moins En mode TV, fuyez

Des problèmes visuels

Les temps de chargement

Notation Graphisme en mode Portable 12 20 Graphisme en mode TV 7 20 Verdict 11 20