TEST de Lems : un jeu d'adresse et de réflexion en VR qui demande du skill

Se prendre pour Dieu, c'est possible !





Contrairement à une idée reçue, la VR n'impose pas au joueur une vision à la première personne et bon nombre de jeux de plateforme - comme Lucky's Tale ou l'incontournable Moss par exemple - l'ont déjà démontré avec succès. Il y a trois ans, au début de la réalité virtuelle pour le grand public, le jeune studio français Universe Worth Experiencing s'est lancé dans la création de Lems. Ce concept original propose un jeu de plateforme inversé où nous ne pilotons pas directement les personnages, mais où nous les aidons à traverser les niveaux. En ce sens, Lems est un titre qui emprunte aux Lemmings le fait de nous placer en lieu et place d'un dieu qui doit sauver de petites créatures mignonnes, mais pas très futées.

Derrière ce jeu d'adresse, il y a matière à réflexion.

Les créatures Lems ressemblent à de petits renards, mais en y regardant de plus près, ils ont des sabots et une deuxième petite paire d'oreilles cachées à l'intérieur des plus grandes. Pour la petite histoire, sachez même qu'ils pondent des œufs... Il est donc difficile de savoir ce qu'ils sont en vérité. Sans spoiler l'histoire, sachez que comme nous, humains, les Lems usent leur environnement, ici leurs maisons, partant à la conquête d'une neuve une fois celle-ci devenue obsolète. Si vous y voyez un message caché, ce n'est peut pas fortuit et, osons le dire, derrière ce jeu d'adresse, il y a matière à réflexion.

Lems offre des graphismes très « cartoon », qui sont sympathiques sans pour autant être exceptionnels. Si les personnages sont très réussis et le level design particulièrement bien travaillé, les cent niveaux manquent juste de diversité dans leurs environnements pour rendre le tout un peu plus fun. Petite mention spéciale au mode nuit qui sublime le titre avec des jeux de lumière très réussis. Le design virtuel des contrôleurs VR, et donc des boutons utiles pour les différents menus et actions, a bien été adapté à la majorité des types de contrôleurs existants (Oculus Touch, HTC Vive, Valve Index). Ainsi, le virtuel colle parfaitement à la réalité et il suffit de regarder ses mains pour voir à quoi servent les boutons. Simple et efficace.

Simple à prendre en main, mais difficile à maîtriser.





La prise en main est très intuitive et les premiers niveaux sont, en clair, un grand tutoriel qui va nous préparer à affronter la centaine de niveaux dont le level design a été étudié avec, disons-le, une volonté de nous faire souffrir (dans le bon sens du terme). Au début de chaque niveau, l'action est figée afin de pouvoir bien observer et analyser les différents obstacles que nos Lems vont rencontrer et devoir traverser. À notre signal, ils quittent une maison morte en direction d'une nouvelle et, pour les aider, nous avons en mains quatre plateformes différentes offrant des actions bien particulières. La première, en bois, permet de transporter les Lems sans plus d'effet. La seconde, une sorte de nuage, fait rebondir nos petits renards, tandis que la troisième est en glace et les fait accélérer. La dernière, la plus difficile à maîtriser, est celle qui inverse la trajectoire ou la gravité de nos bestioles. Par exemple, si notre créature tombe, au moment où elle va toucher cette plateforme, elle repartira vers le haut et vice-versa. Il est possible d'en tenir deux, une dans chaque main, et vous l'avez sans doute compris, c'est en ayant les bonnes et en sachant bien les utiliser que les niveaux pourront être terminés et les Lems sauvés. À noter, pour éviter une forte frustration face à un niveau trop dur sur le moment, il est simplement possible de le sauter et de passer au suivant.

Lems attend au tournant tous ceux qui aiment la difficulté !





Le jeu dispose de quatre modes spéciaux pouvant être activés individuellement ou en groupe afin d'augmenter le niveau de difficulté. Le premier rend les plateformes plus petites, le second les rend plus rapides, le troisième les fait monter et descendre en permanence et le dernier, visuellement superbe, fait tomber la nuit. Celui-ci réduit la visibilité à ce qu'éclairent laborieusement nos deux lampes torches et oblige à bien connaître les parcours pour avoir une chance de réussite. C'est, de loin, le mode que nous avons préféré que ce soit par la qualité visuelle offerte ou par la difficulté qu'il apporte en plus.

À noter, Lems possède une option offrant d'ajuster l'univers à la taille du joueur, ce qui permet de proposer à tous, petits ou grands, exactement la même expérience de jeu. Pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions, il faut d'ailleurs prévoir un espace de jeu de 1,5 x 2 mètres. Cela permet de bien se déplacer pour analyser le circuit qu'il faudra faire suivre à nos Lems et surtout de bien bouger sans risquer de se cogner. Pour arriver au bout, sans fioriture, il faut compter une bonne dizaine d'heures, mais si vous voulez gagner toutes les pièces, il va vous en falloir bien plus. En effet, chaque niveau permet d'obtenir quatre pièces : celle en bronze s'obtient simplement en finissant le niveau, celle en argent se capture directement dans le jeu et celle en or en finissant avec un mode spécial activé. Pour les plus hardis, il existe une pièce de platine qui s'obtient en terminant un niveau avec tous les modes spéciaux activés en même temps. Autant le dire tout de suite, cela nous semble de l'ordre de l'impossible au-delà du niveau dix... Avis aux amateurs, le challenge est ouvert.

Lems, le jeu qui vous met au défi.





Au final, Lems est un jeu qui mérite vraiment l'attention, car sous ses airs cartoonesques et tout mimi, il offre un gameplay addictif pour qui aime se dépasser dans un Die and Retry de haut vol. Si une certaine dextérité est nécessaire pour arriver au bout, il faut surtout user de son cerveau pour trouver les bons gestes et les bonnes trajectoires pour sauver, ou pas, les petits Lems. Avec pas moins de 99 niveaux (et un caché), il saura vous occuper de longues heures et si vous arrivez au bout, vous saurez quel message le studio a voulu passer au travers de son jeu. Petit bonus, il est possible de découvrir Lems via une démo sur Steam.

Les plus Un jeu original et addictif

Level design très travaillé

Mode nuit superbe

Rejouabilité accrue via les modes

Compatible avec tous les casques PC Les moins Manque de diversité des environnements

Bande-son perfectible