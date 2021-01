TEST de Les Sims 4 Kit d’Objets Paranormal : une extension terriblement riche en contenu

De quoi rhabiller nos Sims, et avec style !





Un kit d’objets sur le thème du paranormal qui sort en début d’année... De quoi nous faire hausser le sourcil, mais aussi titiller notre curiosité. Si le timing n’est pas le plus idéal qui soit, la dernière bande-annonce nous promettait de nouveaux éléments hauts en couleur, avec frissons à la clé pour nos Sims. Que vaut donc ce nouveau kit d’objets ?

Le CUS nous propose de nouveaux vêtements et coiffures qui sortent quelque peu de l’ordinaire : les nouvelles tenues sont bien coupées, riches en couleurs et bien assorties, aux motifs d’inspiration seventies. Bienvenue aux crop-tops, aux imprimés fleuris et vestes de costume rayées aux décolletés poilus, disposant tous d’un bon niveau de détails. Concernant les coiffures, la fameuse coupe « mulet » nous a moyennement convaincus, tandis que les autres, comme ces cheveux lâchés au volume sublime et ces dreadlocks en queue de cheval façon iroquois, nous ont laissé une impression beaucoup plus classe. Petite déception tout de même au niveau personnalité : aucun nouveau trait de caractère ni aspiration n’a été ajouté dans ce kit. Nous aurions bien vu une nouvelle aspiration nous guidant à travers les différentes étapes du gameplay, qui nous aurait attribué un trait de récompense nous donnant un avantage dans le jeu. Mais bon, après tout, il ne s’agit que d’un kit d’objets, nous ne pouvons pas trop en demander !

Des meubles, en veux-tu, en voilà





Le mode Construction n’est pas en reste. 38 nouveaux meubles et décorations nous attendent, dont les motifs et designs sont inspirés de l’époque victorienne, au cours de laquelle les séances de spiritismes étaient une tendance courante. Pour la petite anecdote, dans la version anglaise du jeu, le terme français « Séance » est utilisé pour décrire ces meubles, alors que dans notre langue, nous parlons de spiritisme. Cette richesse de couleurs peut donner le tournis, mais leurs associations sont plutôt bien réalisées et ajoutent du cachet aux intérieurs de nos Sims en y apportant à la fois une touche de modernité. La section des décorations est remplie de plantes en pot et suspendues très mignonnes, ainsi que de diverses curiosités qui s’inscrivent bien dans le thème du kit d’objets, comme la mini plante vache sous cloche. Les développeurs nous offrent aussi un nouveau modèle de papier peint et un parquet inédit. Leur niveau de détail et leurs jolis motifs nous font vite oublier le fait qu’ils ne soient que deux.

Une ambiance frissonnante digne d’un pack de jeu





Nous comprenons rapidement que nous devons utiliser la « table de spiritisme » pour acquérir et améliorer notre compétence Médium. S’enchaînent alors les communions avec les esprits, les invocations de morts et les rituels effrayants. Après avoir acquis quelques niveaux de la compétence, nous avons la possibilité d’invoquer Bonehilda, la servante squelettique emblématique de la saga, qui était présente dans les trois anciennes générations du jeu. Celle-ci apparaît alors pendant un temps imparti et réalise toutes nos corvées à notre place, en nous apportant même de légers rafraîchissements maison de temps à autre. De quoi donner un coup de pouce à la vie de nos Sims.

Toutes sortes d’anomalies qui nous plaisent bien et qui changent un peu du train-train habituel.

Les animations sont quant à elles vraiment réussies : le « feu follet » qui brûle dans les cercles et sur la table de spiritisme, les Sims qui se jettent des coups d’œil sceptiques lors des séances, les chaises qui volent. Une atmosphère angoissante est bien présente : lumières qui clignotent, portes qui claquent (et qui nous surprennent nous-mêmes !), frappe imaginaire aux portes, apparition d’objets « maudits » comme les poupées. Toutes sortes d’anomalies qui nous plaisent bien et qui changent un peu du train-train habituel. Les émotions « Effrayé » et « Terrifié » ajoutent une nouvelle dimension de réalisme au jeu, notamment en diminuant le besoin d’hygiène de notre Sim plus vite que d’habitude : nous pouvons alors en déduire qu’il transpire de peur. C’est un détail, certes, mais qui trouve son importance à nos yeux et aux joueurs adeptes de réalisme.

Malgré tout, il faut du temps pour maîtriser la compétence Médium et avoir accès à l’ensemble des options, mais comme il s’agit d’une compétence à 5 niveaux seulement, cela se passe relativement vite. Il peut aussi être difficile de faire redescendre l’émotion « Terrifié », même en réalisant des actions qui sont censées le faire. Cela entrave le bon déroulement des missions de la carrière Enquêteur paranormal en niveau expert. Toutefois, cela peut constituer une bonne chose au final, car le jeu a souvent été critiqué pour sa facilité, comparé aux anciennes générations. Les développeurs ont par ailleurs souligné ce point lors de leur présentation en direct du jeu. Un peu de difficulté ne nous fait donc pas de mal. Bémol cependant sur le caractère répétitif des missions de cette carrière, qui consistent majoritairement à calmer des esprits, retirer des objets maudits et réaliser des cérémonies pour exorciser le terrain. Nous en faisons rapidement le tour et après avoir effectué quelques soirées de travail sur place, nous avons tendance à laisser notre Sim partir seul en mission...

Que ce soit pour ses vêtements, ses coiffures, ses meubles ou son gameplay, ce nouveau kit d’objets Paranormal suit la lignée de ceux qui proposent bien plus que de simples objets. Son contenu s’adresse autant aux amateurs de paranormal, aux férus d’objets anciens et aux joueurs qui aiment donner du style à leurs Sims. Un kit qui apporte une nouvelle dimension au jeu.

Les plus Coiffures et vêtements tendance et bien coupés

Beaucoup de contenu pour un kit d'objets

Animations bien réalisées

Pas de bug détecté

Ambiance angoissante présente Les moins Caractère répétitif des missions de la carrière Enquêteur paranormal

Compétence Médium un peu longue à maîtriser