TEST de Les Sims 4 Vie à la campagne : à la recherche d’une vie simple à Henford-on-Bagley

Un look campagnard pas franchement sexy





Gérer sa propre ferme en élevant des poules, des vaches et même des lamas, c’est maintenant possible dans Les Sims 4. Axé sur un thème très souvent demandé par la communauté de joueurs, le pack d’extension Vie à la campagne nous emmène à Henford-on-Bagley, un village typiquement anglais où se côtoient cottages et jardins verdoyants. Nos Sims peuvent ainsi y établir une nouvelle vie, à la recherche de la simplicité. Mais pouvons-nous réellement parler d’une vie « simple » ?

Nous devons faire attention à ce que mange le Sim pour ne pas qu’il soit malade.

S’il existe bien un adjectif qui ne qualifie pas les nouvelles tenues de ce pack, c’est bien « glamour ». En même temps, nos Sims doivent bien se retrousser les manches et enfiler leurs bottes pour aller travailler la terre, ils ne vont pas faire un défilé de mode ! Côté vêtements, nous retrouvons beaucoup de jeux de superposition. Attendez-vous donc à des pulls en laine par-dessus des chemises, recouverts de grosses vestes bien chaudes. Quelques pièces sortent du lot, comme le pull en laine aux motifs avec les animaux qui est très mignon. Les textures sont globalement assez bien rendues, mais quelques finitions font grincer des dents, en particulier au niveau des boutons (à ne pas regarder de trop près au risque de voir de gros pixels).

Un bug apparaît également en sélectionnant la couleur noire du deuxième pantalon masculin, qui affiche un modèle différent par-dessus le modèle original. Malgré tout, quelques nouveaux éléments sont très bien travaillés, comme certaines chaussures à talons et la tenue de l’évaluateur de la foire, ce qui constitue un bon point. Côté coiffures, peu de nouveauté chez les hommes avec seulement trois coupes, dont une qui fait plutôt citadine. Elles sont tout de même bien définies, en particulier celle avec les boucles. Chez les femmes en revanche, douze nouvelles coiffures sont disponibles, dont les textures sont globalement bien rendues. Toutefois, certaines coupes longues ont tendance à « flotter » un peu dans les airs au niveau du dos et des épaules.

La nouvelle aspiration disponible, « Gardien de la campagne », permet de bien explorer l’extension en touchant à tous ses aspects. Elle dispose d’une bonne durée de vie, car les derniers objectifs, comme remporter un concours de la foire de Finchwick, ne sont pas évidents à réaliser et demandent que nous nous y reprenions à plusieurs fois, avec une semaine (Sims) d’intervalle entre chaque foire. Cette extension introduit également deux traits de caractère, « Adore les animaux » et « Intolérant au lactose ». Ce dernier est intéressant, car il ajoute une difficulté supplémentaire au jeu : nous devons faire attention à ce que mange le Sim pour ne pas qu’il soit malade et accoure aux toilettes (ou soit victime d’un petit accident de parcours entretemps...).

Qu’attendre d’un pack d’extension nous promettant une vie à la campagne ? De quoi décorer nos jardins, faire des activités en extérieur et construire de jolies maisons champêtres. Vie à la campagne coche ces trois cases. Le pack nous propose beaucoup d’éléments de « construction » à proprement parler, avec des clôtures en bois, des plantes, des sculptures végétales d’extérieur ainsi que divers éléments de toit, des sols en bois et fleuris. Petit bémol : il existe un bug avec la glycine, qui apparaît parfois « nue » (seulement les branches en bois) selon les emplacements choisis. Un de plus sur la liste...

En matière de meubles, Vie à la campagne ne nous gâte pas tant que ça. Pour un pack d’extension, nous en attendions peut-être un peu plus. Nous retrouvons beaucoup l’esprit du kit Cuisine rustique, ce qui est logique en soi, mais tout de même, les similitudes sont nombreuses concernant les éléments de décoration. Certains réussissent à sortir du lot : une belle arche végétale qui nous inspire un grand mariage champêtre, une cabine téléphonique typiquement anglaise qui nous rappelle que le pack est bien axé sur ce style, l’étable et le poulailler qui nous permettent de posséder une vache ou un lama ainsi que des poules. Ces deux derniers objets sont vraiment sympas à la fois visuellement et en matière d’utilisation, mais ils restaient indispensables, car c’étaient ceux que voulait le plus la communauté.

À Henford-on-Bagley, il y a de quoi faire





La nouvelle ville disponible avec Vie à la campagne comporte trois quartiers sympas : Finchwick (le centre-ville), Old New Henford (collines au style irlandais) et la forêt de Bramblewood. Le premier dispose de jolis petits terrains où il est possible d’installer plusieurs maisons de taille moyenne, mais ne comptez pas sur de grands terrains. La place manque donc un peu, surtout si nous souhaitons y établir notre propre ferme. Ce quartier abrite également une place avec un marché, un bar, plusieurs bâtiments, qui ne peuvent être visités, et un espace où se déroule la foire hebdomadaire (soit un concours de volaille/d’œufs, soit un concours de tartes/légumes géants). Ces foires sont assez bien ficelées, bien que les critères exacts ne soient pas toujours clairement mentionnés et restent parfois obscurs. Il est même possible de tenter de soudoyer l’évaluateur pour augmenter nos chances de réussite. L’ensemble du quartier est joliment décoré et donne un rendu global visuellement très agréable.

Les deux autres quartiers, Old New Henford et la forêt de Bramblewood, sont beaucoup plus sauvages et disposent d’une verdure luxuriante. Old New Henford est majoritairement constitué de collines étendues et de grands terrains où il est facile et plus confortable d’y installer de grandes fermes avec des champs entiers de fruits et légumes. Mais à part cela, rien de spécial. La forêt de Bramblewood, en revanche, est dotée d’une incroyable richesse en termes de détails. C’est un vaste espace à explorer, tout en relief. Il est possible d’y trouver des animaux sauvages, comme des lapins, des renards et des oiseaux, qui peuvent nous offrir des cadeaux si nous nous lions d’amitié avec eux. Les interactions sont nombreuses et toujours empreintes de l’humour décalé de la saga. Idem avec les animaux « domestiques » : il est possible de tisser des liens avec nos vaches, lamas et poules. Dommage qu’un seul animal ne soit admis par étable, car ce type d’objet prend beaucoup de place sur le terrain.

Qu’il s’agisse de l’aspect gestion ou de celui des graphismes, le pack d’extension Vie à la campagne répond à nos attentes : nous pouvons vivre en totale autarcie en travaillant la terre et en élevant notre propre bétail. La dimension temporelle trouve un juste milieu entre le « pas trop rapide » et le « pas trop lent », suffisamment pour que l’extension ait une grande durée de vie. Sur ce, nous nous quittons avec ce clip vidéo de la franchise, dans lequel l’artiste Japanese Breakfast interprète son titre Be Sweet en version simlish à l’occasion de la sortie de ce pack d’extension.

Les plus Trois quartiers typiquement anglais riches en détails

Une très bonne durée de vie

Des challenges à relever

Beaucoup d'éléments de construction pour l'extérieur Les moins Animaux non jouables

Encore des bugs...

Peu de meubles