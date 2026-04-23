TEST Little Nightmares VR, une adaptation en réalité virtuelle aussi fidèle qu’immersive (ou pas ?)

Faire entrer Little Nightmares dans la réalité virtuelle avait tout d’une évidence. Depuis ses débuts, la licence repose sur une idée simple et redoutablement efficace, celle de plonger un petit être fragile dans un monde immense, hostile et déformé. Sur un écran classique, cette proposition fonctionnait déjà très bien grâce à une direction artistique immédiatement reconnaissable et à un sens précis de la mise en scène. En VR, cette promesse prend une autre dimension, parce qu’elle ne se contemple plus seulement, elle se vit. Et c’est précisément là que le jeu frappe juste dès ses premières minutes.

« En VR, on ne regarde plus simplement l’univers de Little Nightmares, on s’y retrouve coincé. »

Le tout début n’est pourtant pas irréprochable. Le premier lancement impose une série de textes légaux, d’écrans et de validations qui cassent un peu l’élan pour ne aps dire autre chose. Rien de dramatique, mais assez pour provoquer un léger agacement avant même d’avoir réellement commencé. Heureusement, cette impression ne dure pas. Une fois cette entrée en matière passée, le jeu enchaîne avec une mise en situation qui sert à la fois de tutoriel et d’introduction à son univers. Nous yu apprenons à se déplacer, à interagir avec l’environnement et à comprendre très vite ce qui fera toute la force de cette adaptation. Nous sommes minuscules dans un décor gigantesque. Cette simple sensation suffit déjà à donner une vraie identité à l’expérience.

C’est sans doute le point le plus marquant de cette version VR. Les repères visuels et l’ADN des épisodes d’origine sont bien là, mais la perception change totalement une fois le casque sur la tête. Les objets du quotidien deviennent massifs, les pièces semblent démesurées, les éléments de décor prennent une présence nouvelle. Là où les jeux originaux jouaient sur la composition du cadre pour suggérer la vulnérabilité, cette adaptation la rend presque physique. On ne se contente plus d’incarner un petit personnage perdu dans un univers oppressant, on ressent cette petitesse à chaque instant. La VR donne ici du relief à une idée fondatrice de la série.

L’autre réussite majeure se situe dans la fidélité de l’ensemble. Visuellement, l’univers conserve tout ce qui fait le charme inquiétant de Little Nightmares. Les décors, les proportions, les matières, les silhouettes et la manière dont l’espace est utilisé renvoient immédiatement aux jeux originaux. Le passage à la vue subjective aurait pu diluer cette identité, voire la banaliser, mais ce n’est pas le cas. Bien au contraire, il donne parfois l’impression que cet univers attendait presque ce format pour exprimer pleinement sa force. À plusieurs reprises, on en vient à se demander comment cette formule a pu fonctionner aussi bien sans la VR.

Cette fidélité n’empêche pas le jeu de trouver son propre rythme. L’aventure ne se contente pas d’aligner les références ou de recycler une esthétique connue. Elle s’appuie sur l’immersion pour renforcer ce que la licence fait de mieux, à savoir installer une tension diffuse sans avoir besoin d’en faire trop. L’atmosphère ne repose pas seulement sur ce que l’on voit, mais aussi sur ce que l’on anticipe. Le moindre déplacement dans un couloir, le moindre bruit derrière une porte, la simple proximité d’un ennemi suffisent à maintenir une forme d’inconfort permanent. Le jeu ne cherche pas la surenchère, il préfère installer un malaise durable. Cette montée en tension fonctionne aussi grâce à un sound design particulièrement soigné. La musique, les bruitages et la spatialisation participent en permanence à la construction de l’ambiance. Quand on se cache et que l’on attend qu’une menace s’éloigne, le son prend une importance capitale. Il guide, il alerte, il rassure parfois, avant de refaire monter la pression quelques secondes plus tard. Dans un jeu de ce type, cet équilibre est essentiel. Ici, il est bien tenu. L’ambiance sonore ne se contente pas d’accompagner l’image, elle fait pleinement partie de l’expérience.

Le plus appréciable, au fond, est peut-être la manière dont cette adaptation comprend ce que les joueurs aiment dans Little Nightmares. L’histoire, cette fois encore, n’est pas forcément l’élément qui accroche le plus. Ce que l’on retient surtout, c’est la sensation d’avancer dans un monde cohérent, étrange et fascinant, où chaque nouvelle zone donne envie de voir la suivante. La progression se révèle suffisamment intéressante pour maintenir l’attention du début à la fin, même quand le récit reste plus en retrait. Ce n’est pas une aventure que l’on dévore pour son scénario, mais pour ce qu’elle fait ressentir à chaque pas.

Notation Verdict 16,5 20