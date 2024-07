TEST Logitech G309 Lightspeed : une petite souris gaming qui tient la distance

Logitech vient de dévoiler tout récemment une nouvelle souris pour gamers, la G309 Lightspeed. Un modèle présenté comme une évolution de la G305, une excellente petite souris dotée d’une très grosse autonomie, mais qui a déjà six ans. Dans le monde des périphériques pour joueurs, c’est une éternité, il était temps que la G305 ait son successeur. La G309 Lightspeed est-elle au niveau ? Eh bien après avoir passé de longues journées en sa compagnie, c’est l’heure du verdict.

Un modèle sans fil polyvalent et efficace.

Même si nous savions à quoi ressemblait la G309 Lightspeed avant sa réception, à l’ouverture du petit colis, c’est frappant : Logitech a tout misé sur la sobriété et la discrétion. Difficile d’affirmer au premier coup d’œil que la souris est taillée pour le jeu vidéo, notamment les joueurs esport, tant elle est discrète. Également disponible en blanc, la G309 Lightspeed testée ici arbore un noir mat du plus bel effet, agréable au toucher et très légèrement granuleux pour maintenir parfaitement les doigts en place, que ce soit en palm grip ou en claw grip. Bon, les adeptes du palm grip (comme nous) ont le petit doigt qui traîne sur le tapis, il faut dire que la G309 Lightspeed est petite, ne mesurant que 12 cm de longueur et 6,4 cm de largeur, pour 3,9 cm de hauteur. Un petit format qui lui permet de ne peser que 86g avec une pile AA, à loger dans la souris en déclipsant un capot sous la paume. Il est également possible de glisser à cet emplacement le dongle USB. La G309 Lightspeed est clairement pensée pour être nomade, de part son format et ses différents modes de connexion.

La souris est livrée avec un long câble USB, accueillant le petit dongle. C’est à poser sur le bureau, non loin de la souris, mais après, plus question d’y toucher. Jamais. Car la G309 Lightspeed est uniquement sans fil, il n’est pas possible de la brancher directement au PC avec un câble pour la recharger, la batterie est donc à surveiller… en théorie. En pratique, Logitech annonce une autonomie de 300h avec une pile AA (une Duracell est incluse) et, après une semaine d’utilisation, G Hub affiche toujours une batterie à 100 %. Autant dire que vous aurez largement le temps d’acheter des piles, de les ranger et d’oublier où elles avant que la batterie tombe à plat.

300 heures, c’est si vous optez pour une connexion avec le dongle en 2,4 GHz, mais la G309 Lightspeed est également utilisable Bluetooth, pour la connecter rapidement à n’importe quel appareil compatible. Là, Logitech annonce plus de 600h d’autonomie, vous avez le temps de voir venir. Enfin, l’autonomie peut varier en fonction du mode des switchs. Le constructeur suisse a opté pour des interrupteurs hybrides Lightforce, alliant la vitesse d’activation de l’optique à un clic mécanique, uniquement là pour avoir un rebond satisfaisant. Un mariage réussi, le clic est rapide et l’utilisateur peut rapidement les enchaîner sans souci, mais il est également possible d’opter pour un clic purement optique, plus énergivore. Bon, nous n’avons pas été capable de ressentir la moindre différence, le clic mécanique est évidemment toujours présent, mais l’activation plus rapide est quasi impossible à déceler pour le commun des mortels. Au moins, l’option est présente dans G Hub.

Le logiciel de Logitech sert bien sûr à d’autres choses, mais clairement pas à gérer le rétroéclairage. Non, nous l’avons dit, la G309 Lightspeed est sobre, le logo G est une peinture grise argentée qui ne s’éclaire pas, seule la LED dans la tranche renfoncée (unique élément un peu « futuriste » sur la souris) s’allume au changement de DPI. De base, c’est le petit bouton entre la molette et cette tranche qui permet de modifier la sensibilité à la volée, selon cinq paliers personnalisables, mais G Hub permet de remapper les six boutons de la G309 Lightspeed, à savoir les clics gauche et droit, le bouton évoqué plus haut, le clic de la molette et les deux boutons sous le pouce, sur la tranche gauche de la souris. Non, malheureusement, la G309 Lightspeed n’est pas faite pour les gauchers. Si vous avez un clavier Logitech récent, il est même possible de doubler les possibilités avec le Sélecteur G. S’il fallait souligner un point noir, ce serait concernant la molette. Si le revêtement est agréable au toucher, le défilement est très souple, il nous est arrivé régulièrement de scroller sans le vouloir, un peu plus de résistance aurait été optimal.

Sous le capot, la G309 Lightspeed embarque un capteur Hero 25K, déjà présent dans un tas de souris du constructeur suisse. Il est ainsi possible de choisir une sensibilité entre 100 et 25 600 DPI, le capteur résiste à des accélérations de 40 G et dispose d’une vitesse de 400 IPS, c’est énorme, beaucoup trop pour les utilisations qui en sont faites, mais au moins, impossible de mettre à défaut le capteur, même dans les jeux les plus exigeants. La souris dispose de patins en PTFE, classique sur ce genre de modèle, la glisse est fluide et précise, sur un tapis ou même directement sur le bureau.

Enfin, notons que la G309 Lightspeed est compatible Powerplay, ce système de recharge et de connexion via un tapis de souris compatible (à savoir le… Logitech Powerplay). Il suffit d'ôter la pile (et ainsi gagner 18g) et de placer le récepteur Powerplay sous la G309 Lightspeed pour profiter d’une connexion sans avoir à se soucier de l’autonomie. Enfin, encore moins se soucier de l’autonomie. Malheureusement, sans tapis Powerplay sous la main, nous n’avons pas pu essayer cette fonctionnalité. Cependant, nous avons pu tester la connexion avec un seul dongle USB pour deux appareils, à savoir la G309 Lightspeed et le clavier Pro X 60. Cela permet d’économiser un port USB si jamais vous êtes limités, toujours pratique.

Petite, discrète, performante, agréable et dotée d’une grande autonomie, la G309 Lightspeed a vraiment tout pour séduire les joueurs qui recherchent un modèle sans fil polyvalent et efficace. Pas besoin de se soucier de la batterie avant plusieurs mois, Logitech propose là une excellente petite souris (pour droitier) à transporter partout avec soi.

Vous pouvez retrouver la Logitech G309 Lightspeed, en noir ou en blanc, à 89,99 € sur Amazon et Fnac.

Les plus Une souris sobre et élégante

Une autonomie monstrueuse

Capteur ultra précis

Le clic hybride optique/mécanique satisfaisant

Revêtement agréable au toucher

Pile AA ou Powerplay, à vous de choisir

Connexion en 2,4 GHz ou Bluetooth Les moins Uniquement sans fil

La molette qui manque de résistance

Seulement pour les droitiers