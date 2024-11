TEST Marvel’s Spider-Man 2 : que vaut la version PS5 Pro ?

Peter Parker a fait son retour en exclusivité sur PlayStation 5 il y a un peu plus d’un an, cette fois accompagné de Miles Morales pour sauver New York. Marvel’s Spider-Man 2 était déjà une vraie réussite visuelle sur l’ancienne console de Sony, mais il a évidemment droit à sa mise à jour pour PS5 Pro.

Sur PlayStation 5, le jeu proposait plusieurs réglages pour privilégier la qualité d’image ou le framerate. Marvel’s Spider-Man 2 reprend le même principe sur PS5 Pro, mais il y a évidemment des améliorations qui valent le détour !

Le jeu d’Insomniac Games est une merveille, exhibant ses reflets en ray tracing sur les immeubles et tournant de manière très fluide.

Marvel’s Spider-Man 2 propose ainsi des modes Fidélité Pro et Performance Pro. Le premier met le paquet sur les graphismes, avec les ombres du soleil, les reflets, fenêtres et occlusion ambiante en ray tracing, mais… il faut se contenter de 30 fps par défaut. Cependant, en activant le VRR et le mode d’affichage à 120 Hz, si votre TV vous le permet, vous pouvez obtenir un framerate bien plus fluide, tout en conservant une excellente qualité d’image en 4K upscalé grâce au PSSR.

Le mode Performance Plus désactive quant à lui les ombres et l’occlusion ambiante en ray tracing et abaisse la qualité des reflets et fenêtres en ray tracing, pour avoir un framerate bloqué et stable à 60 fps. Bon, il faut prendre le temps de se poser à un endroit adéquat pour voir la différence visuelle, mais elle est bien là. Il est dommage de se priver de telles technologies, mais si vous n’utilisez pas le VRR et le 120 Hz, c’est le seul moyen d’avoir un framerate convenable.

Marvel’s Spider-Man 2 est sublime et fluide sur PS5 Pro, mais il faut avoir un téléviseur moderne pour en profiter pleinement (comme tous les jeux de la PS5 Pro). Sans quoi il faut choisir entre la fluidité et la qualité, c’est toujours frustrant. Mais en mode Fidélité Pro et avec les options pour améliorer le framerate, le jeu d’Insomniac Games est une merveille, exhibant ses reflets en ray tracing sur les immeubles et tournant de manière très fluide. Quel plaisir de voltiger à New York dans ces conditions !

Lire aussi : TEST Marvel's Spider-Man 2 : quand l'incroyable s'invite sur PS5

Vous pouvez acheter des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Les plus Le mode Fidélité Pro magnifique, c’est la fête au ray tracing

Le VRR et le mode 120 Hz permettent d’avoir une image sublime et un framerate élevé… Les moins ... mais sans eux, il faut encore choisir entre la qualité ou les performances

Notation Verdict 17 20