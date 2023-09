TEST Outta Hand : quand donner des claques et se déplacer avec les mains devient du sport

Quelque part au fin fond d'un laboratoire...



Le Docteur Vendelvom, un être fou et déjanté, s'adonne à d'étranges manipulations génétiques pour donner vie à des êtres asservis et obéissants dotés de grandes mains, appelés Hand-Peoples. Mais il s'avère que l'être que nous sommes ne correspond pas aux critères établis et nous voilà donc mis aux rébus, très brutalement. C'est donc depuis les tréfonds du laboratoire, et aidés de la voix off qui nous accompagnera tout au long de l'aventure, que nous décidons d'aller botter les fesses du savant un peu trop fou, et de libérer nos congénères.

Outta Hand est exigeant et vous implique « physiquement » du début à la fin

Cette entreprise ne se fera pas à coups de pied, car comme vous pourriez l'avoir remarqué, la créature que nous sommes a subi quelques altérations morphologiques. Nos membres inférieurs sont devenus ridiculement petits, mais en contrepartie, nous possédons deux grands bras élastiques et deux mains conséquentes, capables de prouesses, et c'est là l'originalité du jeu. Nous voilà, à déambuler, non pas à quatre pattes, ni sur deux pieds, mais bien sur nos deux mains. Cette façon de se mouvoir apporte une dose de réalisme supplémentaire que la téléportation ou le glissement avec le joystick n'ont pas. Par ce biais, nous sommes à cent pour cent maîtres de nos mouvements, et donc de nos erreurs.

La comparaison avec un Gorilla Tag pourrait se faire sentir au premier abord, mais en réalité ces deux jeux ne sont pas comparables. Outta Hand est un jeu de plateforme et d'aventure avant tout, qui, sans tomber dans la difficulté d'un Ven VR Adventure, n'en est pas moins exigeant et met tout de même notre dextérité à l'épreuve. Afin de libérer les autres créatures du laboratoire et de mettre fin aux agissements du Docteur Vendelvom, nous devons traverser 37 niveaux différents au travers de quatre environnements aux mécaniques diverses et variées, le tout, à coup de grands mouvements avec les bras.

Le jeu est éprouvant physiquement. Nous vous conseillons de pratiquer un échauffement avant de vous lancer corps et âme dans l'aventure, car la déchirure musculaire pourrait ne pas être loin. Une fois les mécaniques de déplacement acquises, nous devons jouer des mains, et ce n'est pas peu de le dire, afin de parcourir l'ensemble des niveaux et défaire les boss associés, très souvent sans grande difficulté, tout distribuant autant de baffes magistrales à chacun des sbires du docteur que nécessaire. Les bras de notre personnage sont télescopiques, et à la manière d'un One Piece, c'est tout en élasticité que nous frappons les ennemis d'un bout à l'autre de chaque pièce avec un plaisir certain et non contenu. Hormis ces capacités offensives, nos membres modifiés nous permettent de sauter de plateformes en plateformes, de murs en murs, de voler et même de nager. Et ce ne sera pas de trop pour parvenir à nos fins et déjouer les innombrables pièges que sont les scies circulaires, marteaux, lasers mortels, plateformes mouvantes et autres joyeusetés. Vous en conviendrez donc, Outta Hand se parcourt « physiquement » du début à la fin et il fait monter votre rythme cardiaque, joue sur vos nerfs, et risque de faire valser quelques bibelots lors de vos gesticulations. Notez que divers réglages sont disponibles pour les plus sensibles.

Une re-jouabilité infinie



Si l'aventure, en elle-même, vous occupe pendant trois heures environ, sachez que pour prolonger le plaisir, l'ensemble des niveaux peuvent être re-explorés, afin par exemple de délivrer l'ensemble des Hand-People emprisonnés çà et là, ou bien encore de récupérer chaque brin d'ADN disséminés sur les parcours.

Outta Hand est rejouable à l'infini.

Pour celles et ceux qui resteraient sur leur faim, le jeu propose en plus de tout, des niveaux générés à l'infini et aléatoirement pour parfaire votre agilité dans un mix de biomes et de pièges donnant toujours plus de fil à retordre. Il y en a pour tous les goûts. Le joueur peut choisir de faire son bonhomme de chemin avec un nombre de vies illimitées, tandis qu'une seconde variante, plus corsée, avec tableau des scores, est ici là pour les joueurs les plus aguerris et sera punitive avec trois vies uniquement. Notez que rien ne vous presse à parcourir les niveaux à toute vitesse. Certaines zones méritent d'être observées avant de se lancer bille en tête, ne serait-ce que pour observer les mécanismes ou découvrir où se trouvent les collectibles. Par ailleurs, avant chaque combat de boss, des mini-jeux sont mis à disposition pour décompresser, comme un « chasse taupe » afin d'échauffer nos poings.



Outta Hand est une belle surprise en cette année 2023 et nous avons pris plaisir à y jouer. Le titre ne réinvente pas la roue, mais emprunte à différents styles de jeux avec un savant dosage. Nous retrouvons un plateformer déjanté et énergique et un moyen de locomotion qui a fait ses preuves. Nul doute que le jeu trouvera son public, car il se veut relativement accessible et bien fait pour ne pas se montrer punitif outre mesure. Nous regrettons que malgré la présence de menus en français, l'ensemble de l'histoire et des dialogues soient entièrement en anglais, et que le titre ne propose aucuns sous-titres. Quoi qu'il en soit, la trame scénaristique reste très basique et n'enlève en rien au plaisir de jouer et de prendre son pied, ou plutôt ses mains.

Sachez que Outta Hand possède un profil QuestGamesOptimizer pour le rendre plus joli graphiquement.

Les plus Une aventure tout en "fitness"

Un gameplay simple mais efficace

Une difficulté équilibrée

Une re-jouabilité infinie

Du fun Les moins Pas de sous-titre ni de doublage en français

Prise en main pas toujours évidente

Vous allez souvent mourir, il faut être résilient