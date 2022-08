TEST PAC MAN WORLD Re-PAC : un classique sympathique qui aurait mérité une compilation

Un jeu à l’ancienne





Les fans de la boule jaune de Bandai Namco s’en souviennent encore, en 1999, la PlayStation accueillait un jeu de plateforme tout en 3D, mais avec une caméra fixe, Pac-Man World. Cinq ans plus tard, en 2004, le titre se voyait porter sur la belle console portable de Big N., la Game Boy Advance. Nous voilà en 2022, la firme japonaise n’en a pas fini avec cette production et propose aux joueurs un remake coloré sur les machines de Sony Interactive Entertainment, de Microsoft, de Nintendo et sur PC, PAC MAN WORLD Re-PAC. Le géant suit un peu le mouvement du moment, celui de ressortir des classiques dans nos plateformes actuelles. Nous nous sommes replongés dans cette aventure, de quoi titiller les vieux de la vieille ?

C’est propre, c’est soigné, c’est fluide.

Sans surprise, le jeu est beaucoup plus beau. Les développeurs ont refait entièrement les décors, les cinématiques et les animations pour amuser un brin les mirettes. Le rendu n’est pas du tout mauvais, malgré quelques textures simplistes à droite, à gauche. Chose plutôt agréable, divers éléments ont été ajoutés dans les décors et la modélisation des personnages est plus sympathique. Bref, vous l’aurez compris, c’est propre, c’est soigné, c’est fluide, mais ça ne va pas plus loin. Le minimum syndical en somme.

La bande-son également a été retravaillée et peaufinée, nous avons des bruitages plus modernes, moins saturés. Le doublage, lui, est malheureusement et uniquement en anglais, ce qui est dommage, car nous avons là un titre principalement orienté pour les petits, l’immersion n’est pas totale pour le coup.

Concernant la prise en main, elle est très accessible. Notre petit héros adoré peut sauter, rebondir, lancer des boules jaunes, sprinter... En d’autres termes, le contrôle de Pac-Man se fait facilement et sans prise de tête. Notez que sur PS5, il y a une petite résistance au niveau de la gâchette de la DualSense lorsque nous jetons une boule. Comme nous le disons un peu plus haut, la caméra est fixe, nous ne pouvons la déplacer à notre bon vouloir. Elle suit donc nos mouvements et reste assez éloignée pour avoir un minimum de visibilité. Point qui amuse, et pour éviter un brin la monotonie, les phases de gameplay sont variées. En plus de divers mondes à explorer, nous nous plongeons dans des labyrinthes décalés, en 3D et en 2D, et nous conduisons aussi des karts dans des moments farfelus. En un mot : amusant.

Où est la suite ?





Cette production se divise en 6 zones, que nous pouvons achever en 5 bonnes petites heures. Chaque univers propose des défis, des bonus et des énigmes à résoudre (hyper faciles) pour progresser. Bien évidemment, les boss sont toujours présents et plusieurs modes traînent dans les parages. Comme ? Original, pour mous divertir avec le jeu d’arcade d’antan, Quête, là où se déroule notre odyssée principale, ou encore Labyrinthe, où nous devons terminer des labyrinthes en 3D, mais avec une prise en main à l’ancienne.

PAC MAN WORLD Re-PAC est un bon jeu, cocasse, comique et distrayant. Cependant, nous ne comprenons pas pourquoi Bandai Namco n’a pas sorti une compilation regroupant les 3 volets. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, il existe deux autres titres, bien plus hilarants et prenants ; surtout Pac-Man World 2 qui s’inspire grandement de Super Mario 64. Nous devons donc nous contenter de cette simple aventure retravaillée, alors que nous aurions pu avoir un bon petit recueil vidéoludique de rêve...

Les plus Un rendu agréable et coloré…

Une prise en main accessible

Le mode Labyrinthe, amusant Les moins … malgré quelques textures sommaires

Pas de doublage en français, dommage

Une compilation aurait été parfaite…

Notation Graphisme 14 20 Bande son 14 20 Jouabilité 16 20 Durée de vie 11 20 Verdict 13 20