TEST Princess Peach: Showtime!, nul besoin d’un moustachu pour se défendre

Nintendo continue de proposer aux possesseurs de la Switch de nouvelles expériences plus ou moins farfelues et délirantes. Un tout nouveau titre voit le jour... Son nom ? Princess Peach: Showtime!. Une nouvelle fois, l’héroïne fait face à une nouvelle menace, mais sans être accompagnée de son ami moustachu de toujours, Mario. Nous avons terminé cette nouvelle odyssée, il est donc temps de vous livrer nos impressions. Un titre qui a de quoi émoustiller les pupilles ? Parlons-en justement.

Sur un écran OLED, c’est super chou.

Sans surprise, la partie visuelle est extrêmement colorée ; nous restons dans un univers purement « Mario », ne l'oublions pas. Ici, la belle traverse des mondes représentants des pièces de théâtre. Ainsi, les décors sont faits en carton, et diverses plateformes en bois sont éparpillées par-ci, par-là, exhibant à l’image différentes estrades. Les jeux de lumière sont bien maîtrisés et la caméra est dynamique à certains moments pour amener en gros plan des phases marquantes. Les gestuelles, elles, sont basiques, un brin mécaniques.

Question du jour : le rendu est-il plus plaisant en mode Portable ou en mode TV ? Eh bien, le jeu est plus mignon sur le petit écran de la console. En effet, sur un téléviseur, nous avons remarqué un léger aliasing, mais pas que. De temps en temps, quand une cinématique va être amorcée ou lorsque plusieurs ennemis (et effets) s’invitent à la fête, des petites saccades font leur apparition ; rien de bien méchant, mais tout de même notable. En nomade, Princess Peach: Showtime! est à croquer, et toutes ces petites imperfections disparaissent ; sur un écran OLED, c’est super chou.

Du côté de la bande-son, même si des mélopées sont présentes, elles ne restent pas en tête et passent un peu inaperçues. Disons qu’elles collent avec le thème de l’univers, sans trop insister au niveau des esgourdes. Les tympans s’amusent principalement avec les bruitages, onomatopées et autres interjections ; en même temps, nous sommes aussi spectateur d’une pièce de théâtre. Quoi qu’il en soit, le tout est harmonieux pour nous plonger comme il se doit dans cette production.

TRANSFOR-MATION !





La prise en main de Princess Peach: Showtime! est super accessible et très facile à comprendre. De base, la belle peut courir (en douceur en soulevant sa robe), sauter et utiliser les pouvoirs de sa nouvelle amie, Stella, un ruban amusant. Durant nos escapades, nous tombons sur des « Étincelles » uniques permettant de nous transformer.

La monotonie ne s’invite clairement pas à la fête.

Peach peut ainsi devenir une Super Héroïne, et donc voler et tirer des lasers, une Cow-girl, accoutrement lui permettant de grimper sur le dos d’un cheval et de poursuivre un train qui a été dévié par des bandits, ou encore une Cheffe de cuisine, pour confectionner des gâteaux. Il y a tout un tas d’autres pouvoirs, tout aussi délirants les uns que les autres, mais nous vous laissons le plaisir de la découverte. Néanmoins, quel est notre avis sur tout ça ? L’idée est excellente. Et pour cause, nous passons d’un jeu d’action, à un titre de réflexion, en enchaînant sur une production se basant sur le rythme. Pour le coup, oui, la monotonie ne s’invite clairement pas à la fête.

Seule petit point noir au tableau, cette expérience est vraiment (trop) facile. Nous progressons dans des mondes ultra-dirigistes où il est aisé d’assimiler la moindre petite chose à l’image. Durant nos vadrouilles, nous pouvons dénicher des lieux secrets pour obtenir des « Pièces Étincelles », essentielles pour progresser dans l’aventure, mais globalement, le schéma est toujours le même. Ainsi, nous devons rétablir l’ordre dans chaque représentation avant d’affronter un gros boss, donnant par la suite accès à un nouvel étage.

Car oui, le « Peach » du jeu est de sauver le Théâtre de l’Étincelle des griffes de la redoutable Syrah qui a enlevé les acteurs principaux. Le scénario n’est pas là pour marquer les esprits et est un prétexte pour apporter un brin d’originalité entre les mains. Pour arriver au bout du tunnel, en réalisant quelques défis à droite, à gauche, il faut compter 6 petites heures. Après quoi, il est possible d’y retourner pour achever quelques missions, récupérer des tenues, finir un niveau à 100 %, etc.

Finalement, malgré cette aisance tout au long de notre progression, nous avons passé un bon moment avec Princess Peach : Showtime !. C’est un titre qui permet de se détendre et de s’amuser sans se prendre la tête. En d’autres termes, si vous appréciez les jeux de plateforme mignons à croquer, nul doute que cette expérience va vous distraire comme il se doit. Vous entendez les trois coups de brigadier ? L’attention du public est captée... Lever de rideau !

Les plus Super mignon...

Les diverses transformations, excellente idée

Plusieurs genres délirants dans un seul jeu

Les quelques défis à relever Les moins ... malgré de petites imperfections en mode TV

Trop, trop facile

Pas mal dirigiste

Notation Graphisme en mode Portable 16 20 Graphisme en mode TV 14 20 Bande son 14 20 Jouabilité 16 20 Durée de vie 14 20 Verdict 15 20