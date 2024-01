Princess Peach: Showtime!, de nouvelles transformations originales et une paire de Joy-Con inédite dévoilées

Pour l'année 2024, Nintendo a d'ores et déjà annoncé quelques nouveautés pour la Switch, avec pas mal de jeux dans l'univers de Mario sous la forme de remaster ou remakes. Mais il y aura aussi de l'inédit avec Princess Peach: Showtime!, qui après avoir été teasé en juin dernier, a été introduit en bonne et due forme lors du Nintendo Direct de septembre. Dans cette aventure théâtrale, cette chère princesse va pouvoir arborer bien des apparences modifiant les mécaniques de jeu et c'est justement une vidéo leur étant dédiée qui vient d'être mise en ligne.

Nous avions déjà pu découvrir Peach épéiste, Détective Peach, Peach pâtissière et Kung-Fu Peach à l'époque. Cette fois, place à Peach ninja sautant de mur en mur et devenant une experte en infiltration en se tapissant dans l'ombre ou faisant usage des arbustes et bambou afin de prendre ses ennemis par surprise. Nous découvrons également Peach western, maniant le lasso et montant à cheval. Pour en voir un peu plus, quelques visuels sont disponibles en page suivante.

Au passage, Nintendo annonce une paire de Joy-Con rose pastel, qui sera commercialisée en même temps que Princess Peach: Showtime!, le 22 mars 2024.

