Princess Peach: Showtime!, une garde-robe de transformations variées et une date de sortie pour l'aventure solo de la princesse

Parmi la flopée de jeux dans l'univers de Mario qui vont débarquer sur Switch ces prochains mois, il y en a un qui nous a particulièrement intrigué lors de son annonce en juin dernier. Nous ne connaissions alors pas son nom, simplement le fait qu'il mettra en scène la Princesse Peach en tant que personnage principal. Cette dernière étant particulièrement badass dans Super Mario Bros. Le Film, ce n'est sans doute pas anodin que Nintendo ait décidé de lui accorder un nouveau jeu solo après le Super Princess Peach de 2005 sur DS. Les premiers éléments montrés laissaient penser à des niveaux à la manière d'une pièce de théâtre sur scène, notamment dans l'esthétique des décors. Côté gameplay, l'étoile servant visiblement de compagnon à Peach rappelait d'une certaine manière Cappy de Super Mario Odyssey, pouvant être lancée sur les ennemis et utilisée pour interagir avec le décor. Le Nintendo Direct de ce jeudi vient enfin nous apporter du grain à moudre, à commencer par l'intitulé du jeu.

Eh bien, nous avions vu juste, du moins en partie, car l'histoire de ce jeu appelé Princess Peach: Showtime! nous fera affronter la vilaine Syrah et sa Grappe maléfique aux côtés de la gardienne Stella, nous permettant d'utiliser son ruban pour combattre. Mais ce n'est pas tout, car Peach pourra se transformer de multiples manières, reflétant les différents lieux et thématiques mis en avant. Peach épéiste pour combattre à l'épée dans le théâtre, Détective Peach dans un musée, Peach pâtissière, Kung-Fu Peach à l'école d'arts martiaux et bien plus seront disponibles. Tout cela est fort alléchant, vous ne trouvez pas ? Des visuels sont à découvrir en page suivante.

Alors qu'elle se rend au Théâtre de l'Étincelle en compagnie de sa suite de Toads pour assister à un spectacle, l'infâme Syrah et sa Grappe maléfique font une soudaine apparition pour s'emparer de la scène ! Peach décide alors d'unir ses forces avec Stella, la gardienne du théâtre, pour sauver le spectacle... et la situation. Heureusement, Peach possède pour cela deux grands atouts dans sa manche : le ruban de Stella, et la capacité de se transformer ! Peach peut par exemple se changer en épéiste pour faire tâter à la Grappe maléfique le piquant de sa lame, en maîtresse du kung-fu pour faire parler ses poings, ou encore en pâtissière lorsqu'il s'agit de mettre la main à la pâte. Elle peut aussi endosser une tenue de détective pour mener l'enquête ! Dans cette aventure, les mécaniques de jeu changent lorsque Peach se transforme, et le titre réserve bien d'autres transformations surprenantes à découvrir.

En attendant de découvrir ce Princess Peach: Showtime! qui sortira le 22 mars sur Switch, la Princesse Peach sera jouable dans Super Mario Bros. Wonder, que vous pouvez précommander sur Amazon au prix de 44,99 €.