Princess Peach: Showtime!, toujours plus de transformations excitantes introduites en vidéo

Alors que la Switch est clairement en fin de vie et que les joueurs attendent impatiemment un Nintendo Direct, ce n'est visiblement pas la voie que l'éditeur a choisi d'emprunter pour le moment. Entre la sortie imminente de Mario vs. Donkey Kong dont la promotion a déjà été assurée et les annonces d'hier liées à Splatoon 3, avec la présentation complète de son DLC Tour de l'Ordre et des prochains ajouts gratuits, les projets à court terme ont d'ores et déjà été couverts. Pour couronner le tout, c'est désormais une nouvelle bande-annonce de Princess Peach: Showtime! qui continue à nous présenter le contenu de ce jeu inédit attendu le mois prochain. Pour rappel, l'héroïne pourra utiliser bien des transformations au travers de décors façon pièce de théâtre, dont deux supplémentaires avaient été révélées le mois dernier. Eh bien, quatre nouvelles viennent s'ajouter à la liste !

Son Altesse se la jouera Holiday on Ice grâce à la tenue Peach patineuse, Arsène Lupin pour renflouer les caisses du royaume en tant que Peach voleuse qui sera capable d'utiliser un grappin pour se hisser en hauteur et Ariel avec la transformation Peach sirène dont la voix voluptueuse pourra guider des poissons. La dernière est sans doute la plus badass, puisque Peach super-héroïne disposera d'une force accrue et sera capable de voler ! Pas étonnant que Bowser craque pour elle. Des visuels des nouveautés sont à retrouver en page suivante.

Peach patineuse - Utilisez son assurance et son équilibre de patineuse pour entrer sur la glace et surclasser vos ennemis. Rejoignez les autres danseurs pour réaliser une performance éblouissante pleine de sauts et de pirouettes, et dominez la compétition pour aider vos compagnons.

Peach voleuse - Infiltrez-vous, élancez-vous et traversez la scène dans cette performance audacieuse s'appuyant sur différents gadgets pour contourner les défenses des brigands de la Grappe maléfique. Découvrez le frisson (et les charmes) de l'espionnage, et tirez votre révérence dans une évasion spectaculaire.

Peach sirène - Même sous la mer, Peach est capable de chanter magnifiquement bien. Utilisez sa voix magique pour contrôler des bancs de poissons ou vous synchroniser avec un orchestre aquatique. Dirigez de sympathiques créatures marines pour qu'elles révèlent des chemins cachés et vous aident à résoudre des énigmes.

Peach super-héroïne - Regardez là-haut, dans le ciel ! C'est… Peach super-héroïne ! Passez du statut d'héroïne à celui de super-héroïne pour défendre les innocents à l'aide de puissants coups de poing et d'une force surhumaine. Volez, projetez des objets et combattez vos ennemis dans ce spectacle bourré d'action se déroulant à la fois au sol et dans les airs.

Si vous attendez Princess Peach: Showtime!, il est disponible en précommande au prix de 44,99 € sur Amazon et 49,99 € à la Fnac avec 10 € offerts sur votre compte.