Princess Peach: Showtime! surprend son monde avec une démo, son contenu détaillé

Les jeux first-party de Nintendo ne vont visiblement pas être légion cette année. Alors que le Mario Day approche, nous espérions avoir des nouvelles de Paper Mario : La Porte Millénaire et Luigi's Mansion 2 HD, mais c'était sans compter sur Princess Peach: Showtime! attendu dans deux semaines. En plus d'une bande-annonce overview faisant le point sur cette aventure théâtrale mettant en scène la princesse du Royaume Champignon, c'est une démo qui a fait irruption sur l'eShop, donnant un avant-goût de ce qui nous attend.

La vidéo nous rappelle tout d'abord le pitch de l'aventure, à savoir que Peach et les Toads se rendent au Théâtre de l'Étincelle, sauf que Syrah et sa Grappe maléfique va prendre possession des lieux, avec la princesse se retrouvant coincée à l'intérieur. Accompagnée de la gardienne Stella et de son ruban, elle va donc devoir remettre de l'ordre, quitte à devoir user de tout un tas de transformations. Depuis le début d'année, nous avons eu un aperçu de la dizaine de costumes qu'elle pourra arborer dans chaque pièce de théâtre (ici et là) et ce tour d'horizon nous les rappelle, à commencer par Peach épéiste. Au programme, Peach ninja, Peach patineuse, Peach pâtissière, Peach western, Peach sirène, Détective Peach, Peach voleuse, Kung-Fu Peach et Peach super-héroïne. Nous découvrons également l'apparence de certains boss dont il faudra venir à bout et les Répétitions, des défis avec un traditionnel classement (bronze, argent et or) permettant de débloquer des éléments de personnalisation pour la princesse et Stella. À moins de grosses surprises, il ne faudra donc pas s'attendre à grand-chose de plus, ce qui pourrait quelque peu décevoir.

Princess Peach: Showtime! est attendu le 22 mars sur Switch et vous pouvez le précommander au prix de 44,99 € sur Amazon ou 49,99 € à la Fnac avec un pin's et 10 € offerts sur votre compte fidélité.