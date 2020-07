TEST du Razer Ornata V2 : un clavier méca-membrane confortable et un peu amélioré

C'est en 2016 que Razer sortait l'Ornata, un clavier pour gamers plutôt particulier, incluant notamment des switches méca-membranes, pour une frappe atypique, mais agréable. Le constructeur est de retour cette fois avec l'Ornata V2, qui gagne quelques boutons, mais qui n'efface pas pour autant certains défauts.

Razer ne s'est pas vraiment foulé avec l'Ornata V2.

L'Ornata V2 de Razer conserve donc globalement la même apparence que la précédente version, et les autres modèles du constructeur. Nous avons là un châssis noir mat très bien fini qui inspire la solidité, plutôt large, mais pas forcément profond. Nous retrouvons également en dessous un guide câble pour orienter le fil vers le milieu, la gauche ou la droite de la partie arrière du clavier afin de s'adapter à tous les bureaux et éviter d'avoir un câble qui passe n'importe où, mais les patins manquent toujours un peu d'accroche. Lors de la frappe, le clavier ne bouge pas, mais il peut légèrement se déplacer, laissant reposer un peu trop fortement son poignet sur le repose-poignet. Ce dernier est le même que sur le premier Ornata, il s'agit d'un large bloc amovible et aimanté pour le coller rapidement au clavier, avec un très gros rembourrage qui assure un vrai confort d'utilisation tout en soulageant le poignet après de longues heures de jeu.

À première vue, les innovations ne sont pas légion, et il est vrai que Razer n'a finalement pas changé grand-chose sur cet Ornata V2. Le seul vrai changement notable se trouve dans le coin supérieur droit du clavier, qui abrite désormais des boutons multimédias, à savoir trois touches pour Piste précédente, Piste suivante et Lecture/Pause, ainsi qu'une large molette crantée et recouverte de petits picots pour régler le volume sonore, avec la possibilité de couper le son en appuyant dessus, ce qui allume d'ailleurs la LED en rouge pour indiquer que le son est éteint. Des boutons additionnels qui sont bien pratiques pour une utilisation quotidienne de l'Ornata V2 et qui manquaient pas mal sur le précédent modèle, il faut l'avouer, d'autant que la molette est agréable à utiliser avec son crantage qui évite de l'activer involontairement, même s'il y a pas mal de jeu entre les crans.

Et s'il y a bien une chose que Razer a conservée, ce sont évidemment les interrupteurs méca-membrane, hybrides pour le moins insolite entre des switches mécaniques et le ressenti à membrane, une innovation qui nous avait bien plu sur la première version, et qui ne change pas ici. La frappe est donc similaire à celle d'un clavier à membrane, même si la course d'activation très courte et le petit clic, ultra silencieux, de l'activation sont présents. Sauf que l'Ornata V2 conserve également un petit souci, celui de la touche qui se désactive avant le clic de remontée. En clair, lorsque l'utilisateur laisse enfoncer une touche, comme Z pour avancer ou Maj pour courir, eh bien, en relâchant la pression, la touche n'est plus active, alors même que le clic ne s'est pas fait ressentir. Il faut donc appuyer assez fortement sur la touche pour éviter quelques erreurs, un souci assez mineur, mais qui aurait dû être corrigé dans cette V2...

Enfin, l'Ornata V2 est également compatible avec Synapse, le logiciel de Razer sur PC qui propose un tas de réglages très classiques, comme le Chroma et son Workshop pour afficher un tas d'effets sur le rétroéclairage des touches ainsi que la création de profils et de macros (même si aucun bouton n'est dédié). Mais l'Ornata V2 propose aussi d'enregistrer ses propres macros sans le logiciel, simplement avec une combinaison de touches pour lancer la séquence et l'arrêter, plutôt pratique pour enregistrer une macro en pleine partie sans avoir à revenir sur le Bureau et lancer Synapse.

Avec l'Ornata V2, Razer ne s'est pas vraiment foulé. Alors oui, l'ajout de boutons multimédia fait très plaisir, la frappe est globalement agréable et silencieuse et le repose-poignet ajoute un confort non négligeable, mais d'autres améliorations auraient été bienvenues, comme l'ajout de touches dédiées aux macros, ou simplement la correction de ce souci de touche qui se désactive avant la remontée. Loin d'être mauvais, l'Ornata V2 peine quand même à séduire par rapport à l'Ornata V1, vendu 79,99 € sur Amazon.fr, alors que ce nouveau modèle est proposé à 109,99 € sur le site de Razer. Une telle différence de prix pour de simples boutons multimédias rajoutés, ça fait cher...

Les plus Très bonne finition

Frappe agréable et silencieuse

Repose-poignet agréable

Les touches multimédias Les moins V2 avare en réelles nouveautés

Encore ce souci de désactivation avant le clic à la remontée

Notation Verdict 15 20