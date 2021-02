Razer Huntsman V2 Analog : un clavier analogique dévoilé en vidéo

Razer vient de dévoiler aujourd'hui un nouveau clavier pour gamers, le Huntsman V2 Analog, équipé d'interrupteurs optiques analogiques, une technologie inspirée des manettes pour une activation des touches plus rapide. Ce clavier est donc le premier embarquant les switches Razer Analog Optical, qui reprennent une partie de la technologie opto-mécanique où l'interrupteur scinde un faisceau lumineux pour activer la commande.

Ces switches se passent ainsi de contact métallique et utilisent uniquement la lumière pour activer la touche, pour une frappe plus rapide et une résistance accrue. Razer promet ainsi une résistance à 100 millions d'activations par touches, et la technologie combine trois composants :

Input analogique : l'input analogique émule l'input d'un joystick analogique pour un contrôle et une maniabilité plus fluides et nuancés. Cette finesse supprime les limitations de 8 directions induites par les touches ZQSD et permet des mouvements à 360° pour les jeux optimisés pour supporter les manettes - comme les jeux à la troisième personne, les shooters multiplateformes, les jeux de courses, ou encore les simulations automobiles.

Actuation ajustable : les joueurs peuvent également personnaliser et ajuster le point d'actuation de chaque touche pour s'adapter à tout style de jeu, allant d'une activation rapide de 1,5 mm pour les jeux rapides, à une activation complète de 3.6mm pour des frappes profondes et délibérées.

Actuation à 2 niveaux : avec les 2 niveaux d'actuation, une frappe peut activer 2 fonctions programmées réglées à 2 points d'actuations différents. Il offre essentiellement 2 fois plus de fonctionnalités par touche et permet d'activer des combinaisons avancées en jeu – comme sortir une grenade puis la lancer avec une seule frappe de touche.

Alvin Cheung, senior vice president de Razer's peripherals business unit, rajoute :

Nous sommes constamment à la pointe de la technologie des switchs de claviers gaming. Grâce à des itérations de tests et de recherches avec notre communauté, nous avons conçu un tout nouveau switch qui ouvre la porte à une nouvelle expérience de jeu. Avec la nouvelle technologie Razer Analog Optical Switch, les gamers peuvent désormais profiter des avantages et libérer tout le potentiel des jeux sur PC pour en avoir le contrôle absolu.

Concernant le Huntsman V2 Analog, il reprend les fonctionnalités des précédents claviers de la gamme, mais Razer a rajouté des touches à double-injection en PBT pour une finition plus solide, et le constructeur vend même séparément des kits PBT Keycap Upgrade Sets en noir classique, rose Quartz, blanc Mercury ou vert Razer. Le clavier s'alimente avec un câble tressé, et un second câble permet l'utilisation optionnelle de l'USB 3.0. D'ailleurs, les utilisateurs ont le choix entre l'USB 3.0 ou l'USB Type-C grâce à un adaptateur inclus. Bien évidemment, le rétroéclairage Chroma est de la partie, pour personnaliser les effets lumineux via le logiciel Synapse 3, les lumières s'étendent jusqu'au repose-poignet magnétique en similicuir.

Le clavier Huntsman V2 Analog est déjà disponible sur la boutique de Razer, contre 269,99 €. Vous pouvez retrouver une vidéo de présentation ci-dessus ainsi que des images du clavier sur la seconde page.