TEST Sonic X Shadow Generations : que vaut la version Switch 2 ?

SEGA a sorti en octobre dernier Sonic X Shadow Generations, une version remastérisée du jeu de 2011 agrémentée d’une campagne additionnelle inédite avec le hérisson noir. Un titre qui a fait le bonheur des fans sur PC, PlayStation et Xbox, mais un peu moins sur Switch 1, la faute à des performances un peu à la traîne. Personne n’a envie de jouer à Sonic avec un framerate lent ou instable. Alors, quand SEGA a annoncé une version Switch 2 de Sonic X Shadow Generations, les joueurs étaient ravis, nous nous sommes penchés sur ce portage et voici notre avis.

La fluidité apporte un très gros plus à l’expérience de jeu.

Sonic X Shadow Generations se divise donc en deux jeux, dès le menu principal, avec d’abord Sonic Generations. Ici, le jeu de 2011 remastérisé tourne enfin à 60 fps de manière très stable, c’est un véritable régal de retrouver Sonic et tous ses amis dans des niveaux qui défilent en toute fluidité ! L’aspect graphique se rapproche de ce qu’il était possible de voir sur les autres plateformes, c’est très joli et coloré, l’écran HDR de la Switch 2 en met plein la vue en mode Portable, mais il y a un poil d’aliasing en mode TV sur un très grand écran. C’est vraiment du détail et il faut le vouloir pour le voir, car dans les faits, tout défile à fond les ballons pendant la partie.

De son côté, Shadow Generations propose deux modes de rendu, comme la plupart des jeux modernes. Les joueurs ont le choix entre un mode Qualité très propre, sans aliasing, mais qui ne tourne qu’à 30 fps (de manière très stable, tout de même). C’est beau, bien plus joli que le remaster, nous avons là une production récente, mais le framerate dérange quand même pas mal pendant certains passages. Le mode Performance permet quant à lui de jouer à 60 fps, c’est bien plus agréable, mais là, l’aliasing pointe le bout de son nez. En mode TV, ça passe, mais en mode Portable, il faut rajouter un petit flou à l’image qui est assez dérangeant. Une concession visuelle qui reste tout de même acceptable pour profiter d’un titre en toute fluidité, l’attention du joueur est de toute façon focalisée sur l’action, pas sur l’aliasing.

Et sinon, quoi de neuf ? Eh bien rien du tout, SEGA n’a rajouté aucun contenu inédit pour Sonic X Shadow Generations sur Switch 2. Pire encore, le studio japonais ne propose aucune mise à niveau pour les joueurs qui possèdent le jeu sur Switch 1 et la version physique est une carte clé de jeu…

Alors, est-ce que Sonic X Shadow Generations vaut le coup sur la nouvelle console de Nintendo ? Eh bien oui et non. Si vous avez déjà fait le jeu sur une autre plateforme, il est clairement inutile de repasser à la caisse. Mais si vous n’avez pas encore craqué pour le jeu de plateforme, la version Switch 2 est évidemment à privilégier (par rapport à la version Switch 1), la fluidité apporte un très gros plus à l’expérience de jeu, malgré des concessions visuelles à faire dans l’aventure avec Shadow en mode Performance.

Les plus Sonic Generations à 60 fps, quel régal !

C’est bien plus beau que sur Switch 1

Shadow Generations lui aussi à 60 fps en mode Performance… Les moins ... mais il faut faire un peu de concessions sur les graphismes

Pas de mise à niveau, inutile de repasser à la caisse si vous avez déjà le jeu

Notation Verdict 16 20