TEST The First Berserker: Khazan, la fureur brute sur ROG Ally Z1 Extreme

The First Berserker: Khazan débarque en hurlant et fracassant tout sur son passage. Et nous, évidemment, nous avons tout de suite voulu voir ce que ce concentré de testostérone pixélisée donnait sur la ROG Ally Z1 Extreme. Est-ce que la bête d’ASUS est capable d'encaisser les coups, ou finit-elle au tapis dès les premiers combos ? Spoiler alert, elle se défend plutôt bien, mais tout dépend de l’entraînement… et des réglages. Faisons le point !

Tabasser tout ce qui bouge sans sacrifier nos rétines.

Comme toujours, nous avons commencé par faire les fous, notre curiosité nous a poussé à tout mettre à fond. Mais encore ? Résolution en 1080p, graphismes en Élevé/Ultra, FSR 2 en mode Qualité et synchro verticale activée. Résultat ? C’est super propre ! Le jeu est sublime, les animations sont fluides, les effets de lumière claquent… mais le framerate vacille. Comptez entre 30 et 40 fps, avec parfois des chutes qui viennent casser le rythme. Et dans un jeu qui exige des réflexes affûtés comme une hache de guerre, chaque baisse de framerate peut faire très mal. Ce n’est pas injouable, mais ce n’est pas optimal non plus.

Alors, nous avons tenté le FSR 2 en mode Ultra Performance... et, mauvaise idée. Le framerate grimpe entre 45 et 55 fps, certes, mais à quel prix. L’image devient floue, l’aliasing s’invite à la fête, et globalement, c’est pas du tout plaisant. Clairement, ce n’est pas le genre de compromis qui donne envie de prolonger la session.

Nous avons fait l’inverse en réduisant le tout au minimum, à savoir : image en 720p, graphismes en Faible, FSR 2 toujours en Ultra Performance. Et là... horreur. L’image est baveuse, pleine de gros pixels qui sautent aux yeux comme un boss surprise. Certes, nous avons le framerate stable à 60 fps, mais nous n’avons plus du tout envie de regarder l’écran. Même en repassant le FSR 2 en mode Qualité, les choses s’arrangent un peu mais ça reste moche. Au mieux, c’est jouable. Au pire, c’est frustrant. Et puis il y a le problème du popping et du clipping quand nous restons en configuration basse, surtout en 1080p. Des textures qui apparaissent en retard, des éléments qui clignotent, bref, ça nous sort de l’univers.

720p en Faible à gauche, 1080p en Ultra à droite.





Heureusement, après plusieurs essais, café à la main et console bien calée, nous avons trouvé la configuration idéale pour tabasser tout ce qui bouge sans sacrifier nos rétines.

Résolution : 900p (parfait sur un écran 7 pouces)

: 900p (parfait sur un écran 7 pouces) Graphismes : Élevé et Ultra

: Élevé et Ultra Qualité des ombres : Moyenne (oui, ça suffit)

: Moyenne (oui, ça suffit) FSR 2 : mode Équilibré

: mode Équilibré Console en 15W (pour commencer)

Alors ? Eh bien en intérieur, le titre tourne entre 45 et 55 fps. En extérieur, nous restons dans les 35-45 fps, avec une image propre, des détails qui claquent et un rendu globalement très agréable. Pour les plus exigeants, en passant la console à 25W, nous gagnons en stabilité : en extérieur, nous atteignons les 45-55 fps et en intérieur, on flirte avec les 60 fps. Et comme toujours, si vous jouez à la maison, branchez la console sur secteur. C’est le petit coup de boost qui fait toute la différence niveau fluidité et confort de jeu.

Rendu en 900p, idéal sur ROG Ally Z1 Extreme



The First Berserker: Khazan est exigeant, nerveux, et demande des réglages aux petits oignons pour vraiment s’épanouir sur la ROG Ally Z1 Extreme. Si vous visez le beau et le fluide, le combo 900p / FSR Équilibré / console à 25W reste la meilleure option. Le mode Ultra 1080p fait rêver, mais il faut accepter quelques sacrifices. Et le mode minimum… à éviter, sauf si vous tenez à vos 60 fps plus qu’à vos pupilles.

